Espert llega al Financial Times que resalta los vínculos de un “aliado” del Presidente con un “presunto narcotraficante”

Hace apenas tres semanas, el prestigioso Financial Times había advertido que el presidente Javier Milei atravesaba “la mayor crisis” de su gestión a causa de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y que salpicaban a su hermana Karina. Ahora, el influyente medio británico vuelve otra vez un foco de atención sobre la gestión libertaria y califica como “una nueva tormenta política” el escándalo que está provocando el vínculo entre su principal candidato para la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, y el empresario acusado por narcotráfico en los Estados Unidos, Federico “Fred” Machado.

“Una nueva tormenta política ha estallado para el atribulado gobierno de Javier Milei en Argentina, después de que uno de sus principales candidatos para las próximas elecciones de mitad de período admitiera haber recibido 200.000 dólares de un empresario bajo investigación por tráfico de drogas”, señala el artículo titulado: “Se profundizan los problemas de Javier Milei por los vínculos de su aliado con presunto narcotraficante”.

El artículo, firmado por Ciara Nugent, destaca el apoyo que Javier Milei recibió del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, “alivió la agitación la semana pasada, pero los activos argentinos volvieron a caer en los últimos días debido a la preocupación de los inversores por la falta de detalles en las declaraciones de Bessent”.

“Milei calificó las acusaciones de ‘todas mentiras’ y defendió a su hermana, pero los analistas advierten que el escándalo ha complicado el mensaje anticorrupción que lo ayudó a derrotar a los peronistas”, dice Financial Times que tambien incluye un informe de la consultora financiera StoneX, que aconseja al Presidente reclamarle a Espert que renuncie “para contener el daño y mostrar un enfoque más pragmático”, y aclara que “dado el precedente con su hermana Karina, las probabilidades parecen bajas”.

Muy atrás quedaron los tiempos en que Financial Times le dedicaba elogios al presidente libertario. A poco de cumplirse once meses de la llegada de Milei al poder, el diario británico escribió dos artículos en los que analizaba lo que denominó un “experimento económico” y la gestión del “autoproclamado anarcocapitalista”. Si bien destacaba la baja de la inflación, se preguntabahasta cuánto durará la paciencia de los argentinos frente la “drástica terapia de shock económico”.

Con elogios sobre la reducción de la inflación, el diario abría entonces interrogantes sobre la recesión económica, la caída del consumo y el aumento de la pobreza. “La elección de Javier Milei entusiasmó a los inversores y elevó el ánimo de la comunidad empresarial. Pero, ¿podrá Milei cumplir sus promesas y superar la resistencia del Congreso para introducir los grandes cambios que el país necesita para volver a crecer?”, planteaba.