Máxima tensión en Irán: denuncian más de 500 muertos por la represión y Teherán advierte a EEUU e Israel

La represión de las protestas que sacuden a Irán desde hace dos semanas dejó al menos 538 personas muertas y más de 10.600 detenidas, según cifras difundidas este 11 de enero por la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos. Las organizaciones advierten que el número real podría ser mayor debido al apagón informativo impuesto por el gobierno iraní, que incluye cortes de internet y de las comunicaciones telefónicas.

De acuerdo con ese relevamiento, elaborado a partir del cruce de datos aportados por activistas dentro del país, 490 de los fallecidos eran manifestantes y 48 integrantes de las fuerzas de seguridad. Hasta el momento, el gobierno iraní no publicó un balance oficial de víctimas desde el inicio de las movilizaciones.

Apoyo de Trump y señales desde Washington

En medio de la escalada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a manifestar públicamente su respaldo a las protestas y aseguró que su país está dispuesto a ayudar a “liberar” Irán, en un mensaje dirigido directamente a los manifestantes. La declaración se sumó a otros pronunciamientos recientes en los que el mandatario sostuvo que el pueblo iraní “mira hacia la libertad”.

“Irán busca la libertad, quizás como nunca antes. ¡Estados Unidos está listo para ayudar! Presidente Donald J. Trump”, manifestó el mandatario norteamericano en su plataforma Truth Social.

Según fuentes cercanas a la Casa Blanca citadas por medios internacionales, el gobierno estadounidense analiza distintas alternativas de respuesta frente a la crisis, que incluyen acciones diplomáticas, ciberataques e incluso opciones militares, aunque por ahora no se anunció ninguna decisión concreta. Desde Washington evitaron confirmar oficialmente esos escenarios.

Advertencias del régimen y riesgo de escalada regional

La respuesta más dura desde Teherán llegó durante un discurso en el Parlamento iraní. El presidente de la Cámara, Mohammad Baagher Qalibaf, referente del sector más duro del régimen, advirtió que Estados Unidos e Israel serían “objetivos legítimos” en caso de cualquier ataque contra Irán y aseguró que el país no esperará a ser agredido para reaccionar. Durante la sesión, legisladores oficialistas corearon consignas contra Estados Unidos.

El trasfondo de esas amenazas está marcado por la fragilidad militar iraní tras el reciente conflicto con Israel y por los antecedentes de choques indirectos con fuerzas estadounidenses en la región, incluidos ataques a bases en Qatar y la presencia permanente de la Quinta Flota en Baréin. Desde el Pentágono señalaron que las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente están en posición defensiva para proteger a sus aliados e intereses.

La crisis generó además repercusiones internacionales. Israel afirmó que sigue de cerca la evolución de los acontecimientos, mientras que el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su conmoción por la violencia contra los manifestantes y reclamó moderación y el restablecimiento de las comunicaciones. En el Vaticano, el Papa León XIV pidió diálogo y paz ante un escenario que, advirtió, continúa cobrando vidas.

Con información de agencias