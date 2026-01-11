Más de un centenar de muertos en las protestas de Irán mientras Teherán amenaza con represalias si EEUU ataca

Las organizaciones de derechos humanos cifran ya en “cientos” los muertos por la represión en las protestas de Irán. Mientras, el país sigue sin acceso a internet y este mismo domingo continúan las manifestaciones en casi todas las 31 provincias.

Así lo recoge, por ejemplo, la web de la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), que opera desde Noruega. Un testimonio asegura que los cuerpos llegarían a “cientos”, la mayoría de jóvenes entre los 18 y 22 años. Esta ONG ha confrmado al menos 192 muertos entre los manifestantes. Lo mismo la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en EEUU. En concreto, esta organización cifra ya el número de fallecidos a al menos 538 personas, con más de 10.000 detenidos. De los fallecidos, 490 serían manifestantes y 48 miembros de las fuerzas de seguridad.

Los activistas temen que el corte de internet en el país, que todavía continúa desde este viernes, pueda provocar una mayor represión. Además, el bloqueo también dificulta conocer con exactitud el tamaño o el alcance de las manifestaciones. Sin embargo, los grupos de activistas por los derechos humanos sobre el terreno han documentado una fuerte represión.

Según The Guardian, el fiscal general de Irán, Mohammad Mahvadi Azad, aseguró que cualquiera que participara en las manifestaciones sería considerado “enemigo de Dios”, lo que supondría la pena de muerte. Después, la misma televisión estatal aclaró que en realidad incluso quienes ayudaran a los manifestantes podrían enfrentarse a este cargo.

Irán advierte: si EEUU ataca, Israel y el ejército estadounidense serían “objetivos legítimos”

Y de fondo, las amenazas de Donald Trump, que este mismo viernes había expresado la “disposición” de EEUU de “ayudar” a Irán a buscar la “libertad”. Ante estas declaraciones, el presidente del parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que tanto el ejército estadounidense como Israel serían “objetivos legítimos” si Estados Unidos atacara al país.

“En caso de un ataque contra Irán, tanto el territorio ocupado como las bases militares y barcos estadounidenses en la región serán nuestros objetivos legítimos”, aseguró Qalibaf. “Actuaremos basándonos en cualquier señal objetiva de amenaza”.

Mientras, este sábado, Reza Pahlaví, hijo del último sah de Irán, alentó a los ciudadanos iraníes a seguir protestando este viernes y pidió a Trump que esté “preparado” para “intervenir” en el país liderado por el ayatolá Alí Jameneí.