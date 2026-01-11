Donald Trump: “Vamos a hacer algo con Groenlandia, por las buenas o por las malas”

Donald Trump insiste en quedarse con Groenlandia. El presidente de Estados Unidos continúa empeñado en anexionarse el territorio, pese a los esfuerzos diplomáticos de Dinamarca. “Ahora mismo vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no”, dijo.

El estadounidense habla de “poseer” la isla danesa con la excusa de protegerlas de la ocupación china o rusa. “Si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán de Groenlandia y no vamos a tener a Rusia ni a China como vecinos. Me gustaría llegar a un acuerdo, ya sabe, por las buenas; pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas”, expresó desde la Casa Blanca, en un acto con varios ejecutivos de petroleras.

Trump alega una vez más razones de seguridad para justificar sus amenazas a Groenlandia. “Ahora mismo alrededor de Groenlandia hay destructores rusos, hay destructores chinos y, además, hay submarinos rusos por todas partes”, aseguró. El presidente de EEUU rechaza negociar otras vías de defensa para la isla porque, según sus palabras, solo se puede proteger militarmente aquello que se posee. Niega la soberanía danesa sobre el territorio y desdeña su capacidad de preservarlo.

“El hecho de que desembarcaran allí con un barco hace 500 años no significa que sean dueños de esa tierra”, afirmó Trump, después de reconocer que las autoridades danesas habían sido “muy amables con él”. “Pero los países tienen que tener propiedad; y se defiende la propiedad, no se defienden los alquileres. No se defienden los alquileres de la misma manera: hay que ser propietario. Cuando lo poseemos, lo defendemos”, insistió.

Trump aclara, por otro lado, que Estados Unidos no está en contra de la OTAN, a pesar de que la Casa Blanca no ha rechazado de momento que las acciones para le control de Groenlandia incluyan el uso de las fuerzas armadas. “La OTAN tiene que entender que yo estoy totalmente a favor de la OTAN. Yo salvé a la OTAN. Si no fuera por mí, ahora mismo no tendrían OTAN”, dijo.

Miedo en Groenlandia

Los líderes políticos de Groenlandia emitieron un comunicado conjunto en el que rechazan estas últimas palabras del presidente de EEUU. Los cinco partidos políticos con representación en el Inatsisartut, el Parlamento groenlandés, defendieron el derecho de los habitantes de este territorio autónomo danés a decidir su futuro frente a las amenazas de Estados Unidos.

“La tarea del futuro de Groenlandia se hace en diálogo con su gente y en base a las leyes internacionales y el Estatuto de Autonomía. Ningún otro país puede inmiscuirse en ello”, lee el texto, firmado también por el primer ministro autonómico, Jens Frederik Nielsen. “No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses”, prosiguen. La nota también está suscrita por Pelle Broberg, el líder del Naleraq, segunda fuerza en el Parlamento y la que más comprensiva se mostró con Donald Trump.

La población de la isla también manifestó su temor a una acción militar de Estados Unidos. Las autoridades de Groenlandia insisten en que serán ellos, sus habitantes, quienes “decidan a su parlamento y gobernantes”, puesto que la isla se rige por un Estatuto de Autonomía válido y recogido en el derecho internacional. Resaltan, además, que la isla siempre mantuvo una buena relación comoercial con Estados Unidos, y que Groenlandia “colabora y seguirá colaborando con EE.UU. y los países occidentales”.