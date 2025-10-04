Un Espert quebrado admitió haberse sacado una foto en la pileta de Machado y haber viajado 35 veces en sus aviones

José Luis Espert parece andar en arenas movedizas. A medida que intenta una explicación sobre sus vinculos con Federico “Fred” Machado, el empresario argentino con pedido de extradición en Estados Unidos y sobre el que pesa una acusación por narcotráfico, surgen nuevas pruebas que lo comprometen más.

Después de haber negado su vínculo con Machado y luego de la revelación de elDiarioAR del documento que mostró que recibió un monto de U$S 200.000 de un fideicomiso que pertenecía al empresario, este sábado terminó reconociendo que nunca le devolvió la plata, que al menos viajó 17 veces en su avión privado, que estuvo en su casa y que se fotografió en su piscina. Aunque se quebró en varios momentos de un extenso reportaje en Radio Mitre, Espert fue tajante sobre su futuro político: “De ninguna manera pienso en renunciar, mucho menos con el apoyo que el Presidente me ha brindado”.

Acorralado por las denuncias, Espert volvió a insistir en que esos U$S 200.000 fueron parte de un pago por una asesoría económica: “La empresa Minas del Pueblo, de Fred Machado, firmó conmigo un contrato para reestructurar su deuda, previo a la pandemia. Era un trabajo muy profundo y profesional para un economista, y yo sabía cómo reestructurar su deuda antes de 2019; aunque luego no se terminó el trabajo”, dijo Y preciso: “Parte de ese contrato la cobré en 2020, luego los pagos se frenaron por la pandemia y, en 2021, cuando supe que era narco, ni en pedo quería cobrar ningún mango más. Los 200 mil dólares que me pagaron fueron a una cuenta mía en Estados Unidos, cuenta declarada, porque así lo pedí: y pedí que fuera en ese país por sus normas antilavado, que son muy duras”,

Este sábado, elDiarioAR publica nuevas pruebas que ratifican el vínculo entreo Machado y Espert. El pago de US$200.000 que el diputado libertario recibió del empresario el 22 de enero de 2020 fue dirigido a una cuenta a nombre del economista en el banco Morgan Stanley de Estados Unidos, de acuerdo a la documentación de la causa por presuntos delitos de narcotráfico y fraude radicada en un tribunal federal de Texas.

En su descargo, Espert volvió a culpar al dirigente Juan Grabois. “Javier (Milei) sabe quién soy y quién es Grabois y quién está detrás de todo esto. Lo tiene más claro que el agua. Esto es una opereta”, dijo.

“No tenía idea de que Machado podría estar involucrado en las cosas que se denuncian. En 2021, cuando me enteré del pedido de captura internacional en su contra, no podía creer que era narco”, insitió sobre el hombre que lo llevó al menos 17 veces en su avión privado, como él mismo reconoció: “En total fueron 35 vuelos, entre ida y vuelta, alrededor de 17 viajes a destinos diferentes, a donde íbamos a presentar el libro o hablar de las ideas de la libertad”.

Espert también fue consultado sobre un video suyo que circula en redes en el que aparece recostado en el borde de una pileta. El diputado admitió que fue en la casa de Machado: “Mira, yo te diría que es muy probable que sea cierto”, dijo sobre la veracidad del video pero buscó minimizarlo bajo el argumento de que ha “filmado montones de videos en casas, en lugares con gente”.