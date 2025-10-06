Ley Electoral: la razón por la que Diego Santilli encabezaría la lista de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires

El ascenso de Diego Santilli al primer lugar de la lista de candidatos a diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires no es una decisión discrecional, sino el resultado directo de la aplicación de la Ley Electoral tras la renuncia de José Luis Espert. La clave del mecanismo se encuentra en la normativa de reemplazo de candidatos, diseñada para garantizar la paridad de género.

La salida coordinada de los dos primeros postulantes fue la jugada que permitió, en el marco de la ley, que Santilli pasara del tercer al primer puesto, convirtiéndose en la nueva cara de la boleta libertaria en el distrito más importante del país.

El mismo Santilli confirmó esta información al tuitear: “No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso. El camino es duro, pero es el correcto. Enfrente: el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación. Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país”.

¿Qué dice la ley?: Reemplazo por género

El artículo de la ley que regula esta situación establece claramente cómo proceder ante la renuncia de un candidato oficializado. La norma indica que, en caso de dimisión, el candidato saliente “será reemplazado por la persona del mismo género que le sigue en la lista”.

Posteriormente, la Justicia Electoral debe realizar “los corrimientos necesarios a fin de ordenarla respetando los requisitos de conformación paritaria” que exige el Código Electoral Nacional. Esto significa que la lista final debe mantener la alternancia de un candidato de cada género.

El “corrimiento” que beneficia a Santilli

Para entender cómo este artículo catapultó a Santilli, es necesario observar la conformación original de la lista:

José Luis Espert (Varón) Karen Reichardt (Mujer) Diego Santilli (Varón)

Al producirse la renuncia de José Luis Espert (varón), la ley obliga a que su reemplazo sea el siguiente candidato varón en la nómina. En este caso, ese lugar corresponde a Diego Santilli.

Con información de la agencia NA