En medio del escándalo por la renuncia de Espert como candidato, Milei presenta su libro con un show musical

A solo tres domingos de las elecciones generales y en medio de días convulsionados por el escándalo que envuelve a José Luis Espert tras las revelaciones de elDiarioAR y su consecuente renuncia como primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei intensificará su campaña electoral esta semana, que iniciará con la presentación de su libro en el Movistar Arena. El evento se llevará a cabo este lunes desde las 18, cuando se abren las puerta del estadio, y el mandatario subirá al escenario rodeado por los integrantes de Las Fuerzas del Cielo.

La idea del Gobierno es que el mandatario pueda inyectar energía al armado de La Libertad Avanza (LLA) en varios distritos, buscando un revulsivo tras el reciente escándalo que involucró a José Luis Espert, y que derivó en que baje su candidatura.

Fuentes de la campaña nacional confirmaron que el plan es que Milei visite la mayor cantidad de lugares posibles en esta corta “ventana de tiempo”. Por lo que esta semana, el libertario visitaría cinco provincias, antes de un nuevo viaje a Estados Unidos para verse otra vez cara a cara con Donald Trump en busca de un mayor auxilio financiero.

Javier Milei presenta su libro

La semana arranca con un evento atípico: la presentación del libro de Milei, “La Construcción del Milagro”, en el Movistar Arena.

Este evento no solo contará con la presencia de casi todo el Gabinete, sino que culminará con un show musical protagonizado por el propio presidente. El Presidente se subirá al escenario junto a “La Banda Presidencial”, integrada por los Benegas Lynch (Bertie en batería y Joaquín en guitarra) y el biógrafo Marcelo Duclos (bajo). El vocero presidencial, Manuel Adorni, será el presentador del show.

El mandatario ensaya una hoja de canciones elegidas por su “mensaje político” que interpretará en la previa a la presentación de su nueva obra.

La idea del libertario es protagonizar un mega evento en el Movistar Arena que incluya una etapa musical y otra de fundamentación de su obra, y trabaja para sumar a funcionarios de su Gabinete a la interpretación de la pieza final del mini concierto. De todas maneras, ese era el plan inicial, y habrá que ver si el escándalo Espert modifica la dinámica del show.

La agenda de la gira federal de Javier Milei

Tras el evento, Milei tiene programado visitar cinco distritos para respaldar a candidatos nacionales clave. El cronograma de actividades, según altas fuentes oficiales, es el siguiente:

Martes : Mar del Plata. Viajará para la inauguración de una planta, donde se mostrará con el intendente Guillermo Montenegro. Se especula que Montenegro, electo senador provincial, podría ser un futuro ministro tras la reestructuración del Gabinete post-elecciones. La presencia de José Luis Espert no está confirmada.

: Mar del Plata. Viajará para la inauguración de una planta, donde se mostrará con el intendente Guillermo Montenegro. Se especula que Montenegro, electo senador provincial, podría ser un futuro ministro tras la reestructuración del Gabinete post-elecciones. La presencia de José Luis Espert no está confirmada. Miércoles : Sin actividad pública prevista.

: Sin actividad pública prevista. Jueves : Mendoza y Santa Cruz.Mendoza: Asistirá a un almuerzo en la Cámara de Comercio de San Rafael, actividad impulsada por el gobernador aliado Alfredo Cornejo. Allí se lo verá con su primer candidato a diputado nacional y actual ministro de Defensa, Luis Petri.Santa Cruz: Tras su paso por Cuyo, Milei usaría el avión presidencial para dirigirse al sur, donde tiene agendada una actividad con el primer postulante a diputado nacional por esa provincia, Jairo Guzmán.

: Mendoza y Santa Cruz.Mendoza: Asistirá a un almuerzo en la Cámara de Comercio de San Rafael, actividad impulsada por el gobernador aliado Alfredo Cornejo. Allí se lo verá con su primer candidato a diputado nacional y actual ministro de Defensa, Luis Petri.Santa Cruz: Tras su paso por Cuyo, Milei usaría el avión presidencial para dirigirse al sur, donde tiene agendada una actividad con el primer postulante a diputado nacional por esa provincia, Jairo Guzmán. Viernes (Mañana): Actividad limitada por YPF.

(Mañana): Actividad limitada por YPF. Sábado: Retomará la campaña con viajes a Chaco y Corrientes.

Con información de NA.

IG