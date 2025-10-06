River volvió a mostrar sus dudas y cayó con el Rosario Central de Di María

River Plate cayó 2-1 frente a Rosario Central en un encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, un resultado que relega al equipo “Millonario” al cuarto puesto del Grupo B, con 18 unidades.

Los dos tantos del “Canalla” fueron convertidos por Franco Ibarra e Ignacio Malcorra. Mientras que el único gol de la banda roja llegó de la mano de Miguel Ángel Borja. River finalizó el encuentro con un futbolista menos, debido a la expulsión de Juan Portillo a los 38 minutos del primer tiempo.

Durante el transcurso del primer tiempo, el equipo porteño desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorpendió a las líneas defensivas de su contrincante.

A los 10 minutos, River abrió el marcador. El mediocampista ofensivo Juan Fernando Quintero realizó el pase preciso que terminó en la definición del centro delantero Miguel Ángel Borja. De esta manera, la combinación colombiana derivó en el temprano 1-0 en el Gigante de Arroyito.

Sin embargo, en el minuto 21, Rosario Central igualó el marcador. El mediocampista defensivo Franco Ibarra definió dentro del área chica y concretó el empate 1-1 en el Gigante de Arroyito.

A los 38 minutos, el “Millonario” sufrió la pérdida de uno de sus jugadores de campo. Juan Portillo se retiró del terreno de juego por una doble amarilla y roja. El ex Talleres de Córdoba realizó una fuerte entrada a Ángel Di María, minutos después de haber recidido la primera. El árbitro Yael Falcón Pérez no dudo un segundo y le marcó su salida de la cancha.

En el complemento del encuentro, el “Canalla” aprovechó la ventaja numérica y desplegó una sólida estrategia ofensiva.

En el minuto 11 del segundo tiempo, Rosario Central se adelantó en el tanteador. El mediocampista ofensivo ejecutó un disparo potente, fuera del área, que descolocó al arquero Franco Armani.

En los instantes finales, el equipo comandado por Marcelo Gallardo realizó un importante esfuerzo en el aspecto ofensivo y generó divesas oportunidades claras de gol. Pero, las impreciciones en las definiciones y una pelota que impactó en el palo sellaron la caída del “Millonario” en su visita a Rosario.

Síntesis

Rosario Central: Broun; Komar, Mallo, Sández, Ibarra, Malcorra, Duarte, Di María, Campaz y Véliz. D.T: Ariel Holan

River Plate: Armani, Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña, Castaño, Portillo, Galoppo, Quintero, Colidio y Borja. D.T: Marcelo Gallardo.

Goles en el P.T: 10m. Miguel Ángel Borja (RP); 21m. Franco Ibarra (RC).

Gol en el S.T: 11m. Ignacio Malcorra (RC) .

Expulsión en el P.T: 39m. Juan Portillo (RP).

Cambios en el S.T: 1m. Enzo Giménez por Emanuel Coronel (RC); 1m. Milton Casco por Marcos Acuña (RP); 11m. Enzo Copetti por Gaspar Duarte (RC); 22m. Santiago Lencina por Juan Fernando Quintero(RP); 22m. Ignacio Fernández por Giuliano Galoppo (RP); 35m. Bautista Dadín por Facundo Colidio (RP); 41m. Federico Navarro por Ignacio Malcorra (RC); 45m. Ignacio Ovando por Jáminton Campaz (RC).

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Adrián Franklin

Estadio: Gigante de Arroyito