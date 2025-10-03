River recuperó la sonrisa ante Racing y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina

River superó 1-0 a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina luego de cuatro derrotas consecutivas en las que dentro de ellas, había quedado afuera de la Copa Libertadores y los jugadores se habían ido chiflados del Monumental.

Con un partido que el “Millonario” pudo poner primera rápidamente gracias a la “Ley del Ex” y el gol de Maximiliano Salas, dominó el encuentro y Racing jamas se pudo encontrar en el partido.

Por su parte, la “Academia” que por más que esté en semifinales de Copa Libertadores, era un encuentro que no lo tenía que hacer ajeno ya que todavía se puede quedar con las manos vacías en todas las competencias, pero no logró penetrar una defensa riverplatense y ahora queda en vilo su futuro en lo que va a poner todo lo que le queda en la máxima competencia internacional.

Un poco de alegría para River que necesitaba de este triunfo para repuntar su nivel y que sus jugadores se puedan volver a encontrar dentro de la cancha.

A un partido de una nueva final y con la Libertadores del año que viene entre ceja y ceja, el “Muñeco” respira aliviado y puede seguir “construyendo” ese equipo que según el, todavía no logro encontrar del todo.

Gallardo dijo que era una final, y River así lo jugó, ahora irá en busca de la final y de asegurarse el cupo de la “Gloria Eterna” para el próximo año, sin necesitar la Tabla Anual.

Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Argentina

Como ocurre con el certamen federal, todavía no están oficializadas las fechas ni las sedes para los partidos de semifinales. Deberán comenzar las negociaciones entre los equipos y la AFA.

Una de las posibilidades es que se dispute en la segunda quincena de octubre, luego de la próxima doble fecha FIFA. Las fechas tentativas es para el miércoles 15 y jueves 16 del corriente mes.

En cuanto a las sedes, para el choque de River vs. Independiente Rivadavia, podrían ser el Mario Alberto Kempes de Córdoba y La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis; mientras que el Gigante de Arroyito pica en punta para el cruce entre Belgrano y Argentinos Juniros.