La presión sobre Espert no cesa y Bullrich volvió a pedirle que aclare su vínculo con Fred Machado

El fuego amigo contra José Luis Espert no cesa. Patricia Bullich volvió a pedirle explicaciones sobre su vínculo con Federico “Fred” Machado, acusado por narcotráfico por la justicia de Estados Unidos y detenido con prisión domiciliaria en Viedma. “Tiene que volver a los medios y contestar claro. Punto”, dijo este jueves.

Es la segunda vez en 24 horas que la ministra de Seguridad le exige al candidato del oficialismo que aclare su relación con Machado. Ya lo habia hecho ayer y hoy volvió a la carga: “Una cosa es el embate que hace la oposición de querer sacarlo de una comisión cuando ni siquiera está ni imputado”.

Este domingo, una investigación de elDiarioAR reveló que Espert habría recibido US$ 200.000 de un fideicomiso atribuido por la justicia de Estados Unidos a Machado y a su socia, la estadounidense Debra Lynn Mercer-Erwin, quien cumple una condena a 16 años de prisión por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude.

Ayer, además, se conoció el testimonio de una exjefa de prensa de Espert, Clara Montero Barré, quien aseguró que Machado no fue “un simple aportante”, como planteó el economista, sino un actor con injerencia en la estrategia y los recursos de la candidatura.

Al ser entrevistada por A24, Bullrich reclamó: “Nosotros tenemos una vara altísima, por eso el voto liberal exige respuestas. El voto kirchnerista no lo exige, que roben, roben y roben. Pero nosotros tenemos que ser claros en el auscultamiento que hace la sociedad de la conducta de nosotros”.

En medio del escándalo, ayer se supo que el presidente Javier Milei no compartirá escenario con Espert este sábado en San Isidro, como estaba previsto en la agenda de campaña de La Libertad Avanza. La definición se conoció este miércoles y reavivó las tensiones internas por el impacto de las denuncias.

A pesar de que el propio Presidente intentó bajarle el tono a la denuncia –dijo que eran “chimentos de peluquería”–, Bullrich volvió a la carga y afirmó: “Me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar claro, decir sí o no. El voto liberal exige respuestas”.