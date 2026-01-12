Trump publica una foto suya manipulada con el cargo de “presidente en funciones de Venezuela”

“Presidente en funciones de Venezuela”. Así se presentó Donald Trump en Truth Social con una imagen manipulada de su perfil de Wikipedia. El post en su red social llega cuando se cumple una semana del bombardeo sobre Venezuela y el secuestro del presidente del país, Nicolás Maduro, ahora en una prisión de Nueva York.

En estos días, Trump afirmó estar “al cargo” de Venezuela, con cuya nueva presidenta, Delcy Rodríguez, ex vicepresidenta de Maduro, está negociando. “En algún momento me reuniré con ella”, dijo el presidente de EEUU sobre la presidenta de Venezuela en el Air Force One, volviendo este domingo por la noche de Florida a Washington DC: “Nos preguntó si podíamos llevar 50 millones de barriles de petróleo. Y le dije que sí, que podíamos. Son 4.200 millones de dólares. Y ahora mismo están de camino a Estados Unidos”.

Trump, que se verá en los próximos días con la líder opositora, María Corina Machado, cenó el viernes pasado con un nutrido grupo de empresas petroleras, entre las que se encontraba Repsol y su presidente, Josu Jon Imaz, quien aplaudió la injerencia de Trump en Venezuela.

“No me gustó la respuesta de Exxon”, dijo Trump sobre el comentario de su presidente, Darren Woods, quien consideró que Venezuela era “ininvertible”, y agregó: “Me inclinaría por dejar fuera a Exxon. No me gustó su respuesta. Están jugando demasiado”.

“No va a haber ningún problema”, sostuvo Trump sobre las empresas petroleras que inviertan en Venezuela: “Tuvieron problemas en el pasado porque no tenían a Trump como presidente. Tenían gente estúpida”.

Repercusiones en Cuba

Una de las consecuencias del ataque de EEUU sobre Venezuela y las presiones económicas y políticas sobre Caracas desde entonces en la situación en la que queda Cuba, a la que amenazó este domingo Trump. “Les sugiero que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”, dijo el presidente de EEUU.

“Estamos hablando con Cuba”, reveló Trump: “Y una de las cosas de las que quiero ocuparme es de las personas que vinieron de Cuba y que fueron expulsadas o se marcharon bajo coacción y son excelentes ciudadanos de los Estados Unidos. Hay mucha gente que se ha visto obligada a salir de Cuba injustamente”.

¿Tiene previsto confiscar los petroleros que se dirigen a Cuba? “Bueno, hay mucha gente del sector petrolero realmente interesada”, respondió Trump.

En un mensaje en su red social Truth Social, había asegurado que “durante años” Cuba había vivido del petróleo y el dinero de los venezolanos y que tras la agresión de Estados Unidos eso ya no sería así. “Les sugiero que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”, añadió.

Trump continuó su mensaje asegurando que ese petróleo y dinero era enviado a cambio de “servicios de seguridad” para Nicolás Maduro y Hugo Chávez, pero que “la mayoría de esos cubanos están MUERTOS [sic] por el último ataque de EEUU”. Este sábado fue México el país que mandó petróleo a Cuba a través de 86.000 barriles.

Este mismo domingo, Trump ha dicho que le “parece bien” que su secretario de Estado, Marco Rubio, sea el próximo presidente de Cuba. Al publicar su mensaje en la red social sobre Cuba, un usuario respondió sugiriendo que Marco Rubio podría ser el próximo mandatario del país, a lo que el presidente de EEUU dijo: “¡Suena bien para mí!”.

“Si viviera en La Habana y estuviera en el Gobierno, estaría preocupado”, dijo Marco Rubio en una rueda de prensa junto a Trump, que calificó a Cuba de “Estado fallido”.

Mientras, el Gobierno cubano ha respondido a las declaraciones de Trump asegurando que “no recibe ni ha recibido nunca” compensación por servicios de seguridad prestados a algún país. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, añadió en redes sociales que el país “se prepara, dispuesta a defender la Patria hasta la última gota de sangre”.

Venezuela, por su parte, ha defendido este domingo que su relación con Cuba.

“La relación entre la República Bolivariana de Venezuela con el Caribe y la República de Cuba se ha cimentado históricamente en la hermandad, la solidaridad, la cooperación y la complementariedad”, señala un comunicado oficial.

Caracas, además, ratificó su “postura histórica en el marco de las relaciones con la República de Cuba, conforme a la Carta de las Naciones Unidas y en el derecho internacional, al libre ejercicio de la autodeterminación y de la soberanía nacional”.

“Venezuela reafirma que las relaciones internacionales deben regirse por los principios del derecho internacional, la no intervención, la igualdad soberana de los Estados y la libre determinación de los pueblos. Reiteramos que el diálogo político y diplomático es el único camino para dirimir de manera pacífica controversias de cualquier naturaleza”, agrega.

La operación 'Resolución Absoluta' del 3 de enero, como EEUU bautizó su ataque militar sobre Venezuela para capturar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, dejó unos 100 muertos, según el Gobierno venezolano, entre ellos 32 militares cubanos.