Reunión en Roma

El papa León XIV recibió en el Vaticano a la líder opositora venezolana, María Corina Machado

  • La reunión de la premio nobel de la paz y el Pontífice fue anunciada en el boletín con la agenda del papa durante la mañana, pero como es habitual no se dieron más detalles.

León XIV y María Corina Machado, audiencia en el Vaticano. EFE

elDiarioAR

12 de enero de 2026 09:05 h

0

El papa León XIV recibió este lunes en el Vaticano a la líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado, informó la oficina de prensa de la Santa Sede.

La reunión de la premio nobel de la paz y el papa fue anunciada en el boletín con la agenda del papa durante la mañana, pero como es habitual no se dieron más detalles.

El papa León XIV pidió este viernes durante su discurso al cuerpo diplomático que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de “intereses partidistas”.

El Vaticano siguió con atención la situación en Venezuela y el diario The Washington Post publicó el pasado 9 de enero que el Estado pontificio habría tratado de negociar una oferta de asilo en Rusia para el presidente venezolano, Nicolás Maduro, antes de su captura y detención por parte de las fuerzas estadounidenses.

El diario informó de una conversación entre el cardenal secretario de Estado vaticano, Pietro Parolín, y el embajador estadounidense ante la Santa Sede, Brian Burch, acerca de una supuesta propuesta rusa para conceder asilo a Maduro.

Audiencias Vaticano 12 de enero 2026

EFE

