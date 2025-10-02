La exjefa de prensa de Espert confirmó el vínculo con “Fred” Machado: “Era mucho más que un aportante”

El vínculo entre José Luis Espert y el empresario Federico “Fred” Machado, detenido en 2021 e investigado en Estados Unidos por narcotráfico, sumó esta miércoles nuevos elementos. Clara Montero Barré, exjefa de prensa del diputado de La Libertad Avanza durante la campaña presidencial de 2019, aseguró que Machado no fue “un simple aportante”, como planteó el economista, sino un actor con injerencia en la estrategia y los recursos de la candidatura.

“Era mucho más que un aportante. Opinaba, participaba y no se vieron una sola vez, como dice Espert. Fueron varios encuentros. Yo misma presencié al menos dos reuniones entre ellos, y después Espert viajó a Estados Unidos para verlo allá”, dijo Montero Barré sobre la relación que une al candidato del oficialimo para la provincia de Buenos Aires y al financista detenido con prisión domiciliaria en Viedma.

Este domingo, una investigación de elDiarioAR reveló que Espert habría recibido US$ 200.000 de un fideicomiso atribuido por la justicia de Estados Unidos a Machado y a su socia, la estadounidense Debra Lynn Mercer-Erwin, quien cumple una condena a 16 años de prisión por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude.

El vínculo quedó en evidencia también en abril de 2019, cuando el propio Espert le agradeció públicamente durante la presentación de su libro en Viedma “por el excelente vuelo que hemos tenido”, en referencia al avión facilitado por el empresario.

“No me consta ese monto ni tampoco que sea narcotraficante. Yo no soy jueza. Para mí, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. De lo contrario, se convierte en una caza de brujas”, afirmó Montero Barré sobre la posibilidad de que Espert haya recibido ese dinero.

De todos modos, , Montero Barré –ex periodista de la agencia Télam– sostuvo que el economista evitó transparentar el vínculo. “Si no tenés nada que esconder, ¿para qué mentir? ¿Por qué barrer la basura bajo la alfombra?”, cuestionó.

Pero Montero Barré, quien actualmente vive en Qatar sí confirmó el vínculo entre ambos y de acuerdo con su versión, el primer contacto se dio en el Hipódromo de San Isidro, antes de que ella se incorporara a la campaña. También contó que presenció al menos dos reuniones entre Espert y Machado, una en el Hotel Four Seasons y otra en la casa de Luis Rosales, quien finalmente ocupó la candidatura a vicepresidente. Así lo contó en dos reportajes con Radio con Vos y Tiempo Argentino.

Machado, fanático de las “ideas libertarias”, había intentado sin éxito acercarse a Javier Milei. En paralelo, aceitó sus vínculos con Espert e incluso le propuso que sea Marcelo Longobardi su compañero de fórmula para la campaña presidencial del 2019, ofrecimiento que el periodista rechazó de plano.

La exjefa de prensa también aseguró que el empresario puso a disposición aviones, dinero y vehículos para la campaña. “Fred le ofreció a Espert el avión con el que viajó a Viedma para presentar su libro. También puso a disposición dinero y una camioneta. Y él lo aceptó”, afirmó.

Montero Barré no ahorró críticas personales: describió a Espert como “miserable, mentiroso e inconsistente”. Recordó que buscó apoyos del kirchnerismo mientras atacaba al macrismo y luego terminó negociando con Horacio Rodríguez Larreta. “No sé qué hace Milei al lado de un tipo así”, sentenció.

El vínculo de Espert con Machado ya está complicando la campaña del oficial de cara a las elecciones de octubre. Este miércoles fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien dijo que el candidato del LLA debía dar explicaciones, mientras que el presidente Javier Milei decidió suspender una actividad que tenía programada para este sábado en San Isidro.