“Socio del narco”: los diputados arremeten contra Espert y exigen su expulsión de la comisión de Presupuesto

José Luis Espert apenas pestañeó cuando los diputados comenzaron a acusarlo de “socio del narcotráfico” y exigieron su remoción de la presidencia de la comisión de Presupuesto por su vínculo con “Fred” Machado. Se había quedado solo. Minutos antes de que se reuniera la comisión, Patricia Bullrich le había soltado la mano y había allanado el camino para lo que vendría después: una metralleta opositora que pedía su cabeza y comenzó a juntar el número para echarlo de la comisión en la sesión del próximo miércoles.

Espert no tuvo quien lo defendiera. Javier Milei lo había ratificado como candidato, pero todo gesto de respaldo quedó debilitado tras el zarpazo de la ministra de Seguridad. “No podemos aceptar conductas de personas aliadas al narco”, declaró Bullrich, previo a afirmar que Espert tenía que “aclarar la situación”. Declaraciones que cayeron mal en La Libertad Avanza, pero que muy pocos desmentirían. En público o en privado.

En el oficialismo predominaba el mal humor, y no había diputados que quisieran salir a defender a Espert de las acusaciones. “Que se defienda él solo. Yo respaldo a muerte el programa económico, pero esto no”, deslizó un peso pesado de LLA en Provincia de Buenos Aires, antes de abandonar la comisión de Presupuesto.

La oposición, en cambio, estaba exultante. El escándalo generado por la revelación, realizada por elDiarioAR, de que la Justicia de Texas investigaba una transferencia de 200 mil dólares para Espert de un fideicomiso que integra Machado había cambiado el clima político en el Congreso. El tanque de oxígeno político que Milei había ganado con el espaldarazo de Donald Trump se lo había agotado, en un santiamén, su propio candidato a diputado nacional en PBA.

No había guiños o gestos de respaldo para Espert. Se había quedado solo y sin aliados. Se había convertido, es decir, en una presa fácil.

“Socio del narco”

“Carlos, reemplazalo al dipu narco”, le gritó, entre risas, el peronista chaqueño, Juan Manuel Pedrini, al libertario salteño, Carlos Zapata. La comisión estaba por comenzar y la sala del Anexo de la Cámara de Diputados ya estaba llena: ningún diputado, oficialista u opositor, quería perderse la llegada de Espert, que se dejaría ver por primera vez en el Congreso desde que estalló el escándalo. “Yo soy garca, pero no narco”, le respondió, también entre risas, Zapata.

El objetivo original de la reunión de comisión era recibir al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y de Finanzas, Pablo Quirno, con el objetivo de comenzar a debatir el Presupuesto 2026. Pero el escándalo de Espert había cambiado el escenario.

“Es inentendible que José Luis Espert siga siendo presidente de esta comisión, tiene que ser removido inmediatamente”, arremetió el titular de la bancada peronista, Germán Martínez, apenas comenzó la reunión. El objetivo del peronismo era juntar el número para echar a Espert en la misma comisión y evitar tener que ir hasta al recinto, que es lo que exige el artículo 107 del reglamento de la Cámara de Diputados. Necesitaba para ello, sin embargo, el respaldo político de todos los bloques de la oposición.

Todos los que tomaron la palabra lo hicieron para criticar a Espert y pedirle que diera un paso al costado. Hasta el lilito Juan Manuel López, cercano a Martín Menem, lo cruzó con dureza. “Es un mal diputado y un mal presidente de la comisión de Presupuesto, no hay ninguna duda. Usted debería dar un paso al costado por respeto al Parlamento y a su Gobierno. Que la gobernabilidad no estalle frente a un provocador serial como usted que solo sabe decir ‘carcel o bala’”, disparó el titular de la Coalición Cívica.

Se sumó Vilma Ripoll, del FIT: “Usted cuál va a elegir, Espert. ¿Cárcel o bala?”, ironizó, entre las risas y aplausos del bloque peronista. Ripoll lo llamó “socio del narcotráfico” y sugirió crear una “Conadep de la corrupción” para analizar este tipo de casos. No incluyó solo a Espert, sino que apuntó también contra Lorena Villaverde, diputada libertaria y candidata a senadora en Entre Ríos que fue detenida, en 2002, en el Estado de Florida con medio kilo de cocaína. “Que diga a cuánto está el gramo que acá muchos deben querer saber”, bromeó.

El titular de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, intentó cambiar el eje de la discusión, pero no defendió a Espert. “Venimos a tratar la ley de leyes a los fines de que la Argentina tenga un Presupuesto. No vamos a dejar que se meta una campaña política en el Presupuesto de todos los argentinos”, afirmó el cordobés.

Fue Martínez quien puso el dedo en la llaga y advirtió que ninguno de los libertarios estaba saliendo en defensa de Espert. “Meten cabeza bajo tierra como el avestruz y no se hacen cargo de nada, y ni se animan a defender al presidente de la comisión. Por las dudas. Tampoco creo que quieran sacarse una foto con él”, ironizó.

El peronismo, sin embargo, no logró conseguir el número para expulsarlo ahí mismo. Si bien tenía el número, la mayoría de los bloques opositores preferían llevar la discusión al recinto. El objetivo, ahora, será plantear la remoción de Espert en la sesión del próximo miércoles, cuando la oposición buscará tratar la sanción de la reforma de la Ley de DNU.

Hay varias estrategias que se están barajando. Una alternativa es emplazar a la comisión de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para tratar un proyecto de resolución para tratar el reemplazo de Espert. Esa es la vía más larga, y que dudosamente llegará a avanzar antes de las elecciones de octubre. El peronismo analiza dos alternativas. O intentar conseguir los dos tercios para impulsar el proyecto de resolución sobre tablas. O realizar una moción de emplazamiento del debate de Presupuesto que incluya, en uno de sus artículos, la remoción de Espert.

Será uno de los temas de decisión de los próximos días. Pero la oposición está confiada: suma los porotos y asegura que, de votarse la semana que viene, le sobrarán los votos para echarlo a Espert.

MC/CRM