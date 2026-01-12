Santilli acelera las negociaciones con los gobernadores pensando en la reforma laboral

Con la reforma laboral en el centro de la agenda y febrero marcado en rojo en el calendario, el ministro del Interior, Diego Santilli, profundiza esta semana su gira por las provincias, una hoja de ruta que combina negociación política con presencia territorial en medio de la emergencia por los incendios en la Patagonia. El despliegue se inscribe en la segunda etapa del plan legislativo del Gobierno, activada tras la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, y apunta a llegar al inicio del debate parlamentario con un mapa de apoyos más despejado.

La agenda inmediata prevé que Santilli visite este lunes la provincia de Chaco, donde mantendrá una reunión con Leandro Zdero y otros referentes políticos, en una de las paradas clave de la ronda federal que Interior viene articulando desde noviembre. Mañana, en tanto, será el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien se traslade a la Casa Rosada para reunirse con funcionarios nacionales, en un gesto que el oficialismo lee como parte del proceso de recomposición del vínculo con los mandatarios provinciales, incluso con aquellos de relación más distante con el Ejecutivo.

El margen de maniobra de Santilli aparece condicionado por uno de los puntos más sensibles del proyecto de reforma laboral. Se trata del artículo 191, que reduce la recaudación del Impuesto a las Ganancias y, por efecto directo, impacta sobre la coparticipación federal. Según estimaciones que circulan entre los gobernadores, la pérdida para las provincias podría ubicarse entre $5.000 millones y $6.000 millones mensuales en concepto de giros automáticos, por lo que son varios los mandatarios provinciales que ya advirtieron que, si la ley avanza en esos términos, exigirán algún esquema de compensación.

Presencia en el sur

El miércoles, Santilli volverá a viajar al sur del país para recorrer nuevamente las zonas afectadas por los incendios forestales. Ya estuvo la semana pasada en Chubut y regresará ahora a esa provincia acompañado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de relevar el avance del operativo federal desplegado en la región. En el Gobierno remarcan que la asistencia nacional se activó desde el inicio de los focos ígneos, con un esquema coordinado entre múltiples áreas del Estado, aun cuando las críticas por el manejo de la emergencia no dejaron de multiplicarse.

Es que ese despliegue convive con una definición política de fondo: el mes pasado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció en conferencia de prensa que la administración libertaria avanzará con la derogación de la Ley de Manejo del Fuego sancionada en 2020, que prohíbe durante un plazo de entre 30 y 60 años la modificación del uso de tierras afectadas por incendios forestales, una norma impulsada para evitar la explotación inmobiliaria o productiva de terrenos arrasados por el fuego ante la sospecha de incendios intencionales. Milei ya lo había anticipado a poco de asumir y legisladores de La Libertad Avanza presentaron un proyecto para dejarla sin efecto.

A contrapelo de esa decisión política, Adorni informó este domingo que distintos organismos nacionales desplegaron de manera coordinada recursos humanos, logísticos y materiales en las zonas afectadas, y destacó que gracias al trabajo de 295 brigadistas ya se habría logrado extinguir 22 de los 32 incendios registrados.

El operativo involucra a la Agencia Federal de Emergencias, la Administración de Parques Nacionales, los ministerios de Defensa, Capital Humano y Salud, Cancillería y Vialidad Nacional, además de aportes del sector privado. Según remarcó el jefe de Gabinete, YPF, Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación figuran entre las empresas que colaboraron con combustible, insumos y asistencia financiera para productores de la Patagonia afectados por el fuego.

Quien también reforzó el mensaje oficial a través de las redes sociales fue el propio Javier Milei. “Gracias a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se necesitan”, escribió el Presidente, y agregó un agradecimiento especial a “todos los brigadistas, bomberos y voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo”. “Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros”, remató.

Mendoza y más allá

Mientras tanto, el cierre de la semana en la gira de Santilli será el jueves, en Mendoza, otra de las provincias que el oficialismo considera estratégicas para la construcción de consensos legislativos. Según confirmaron fuentes oficiales, el ministro del Interior continuará viajando al resto del país en los próximos días, con la idea de completar antes de febrero un ciclo de reuniones con gobernadores, incluidos aquellos que quedaron fuera de la primera ronda de contactos tras su desembarco en el ministerio.

El telón de fondo de esa agenda es el calendario parlamentario. En Balcarce 50 consideran llamar a sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero, aunque también circula la posibilidad de adelantar el llamado al 19 de enero para ordenar asistencias y permitir que las comisiones comiencen a trabajar desde el arranque del mes siguiente.

La reforma laboral —que según estimaciones oficiales podría llegar al recinto del Senado el 11 de febrero— aparece como el principal objetivo del período, pero también como una prueba de fuego para el esquema político que el oficialismo intenta consolidar tras un cierre de año atravesado por tensiones internas.

En ese sentido, la centralidad que adquirió Santilli en la negociación con los gobernadores no es solo funcional a la agenda del Congreso. Como se evidenció durante la sesión del Presupuesto 2026 en el Senado, el vínculo con las provincias se volvió también un terreno sensible en la interna del Gobierno, con un reordenamiento tácito de roles que dejó en manos del ministro del Interior y de figuras dialoguistas como Patricia Bullrich la construcción de acuerdos, mientras la Casa Rosada buscó contener disputas y fijar límites hacia adentro.

