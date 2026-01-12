Venezuela anuncia la liberación de 116 presos pero una ONG confirma 53

La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó este lunes que confirmó 53 excarcelaciones de presos políticos, luego de que el Ministerio del Servicio Penitenciario del país anunciara más temprano la liberación de 116 personas.

“Celebramos profundamente cada reencuentro en libertad, así como la alegría de las personas liberadas y de sus familias, con la esperanza de que estos abrazos sigan multiplicándose”, indicó JEP en un mensaje en X.

En otra publicación en X, JEP consideró que “es fundamental” que en este proceso se considere de forma “prioritaria” algunos perfiles que, afirmó, “merecen una atención urgente y con enfoque humanitario”.

En este sentido, señaló a “los adolescentes, las personas dentro del espectro autista, las mujeres, los enfermos graves y los adultos mayores, quienes deben ser reconocidos como grupos especialmente vulnerables”.

Además recordó que la cifra de presos políticos excarcelados “continúa siendo muy inferior” a la cantidad de casos que documenta la organización, que contabilizaba 1.011 casos hasta el pasado jueves.

“Esta brecha refuerza la necesidad de mayor transparencia, verificación independiente y de que las excarcelaciones se concreten de manera plena, efectiva y sin exclusiones arbitrarias”, añadió.

En el pasado, la JEP también ha reportado que en las rondas de excarcelaciones anunciadas por el Gobierno a veces se incluyen a personas que estaban “detenidas por motivos no políticos”.

Más temprano, la ONG Foro Penal informó de la liberación de al menos 24 presos políticos esta madrugada de las cárceles venezolanas La Crisálida y El Rodeo 1, entre ellos dos de nacionalidad italiana.

“Estamos verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada”, afirmó la ONG en su cuenta de X, en la que publicó un listado con las identidades de los 24 excarcelados de los que tiene constancia.

De acuerdo a las publicaciones de la red social de Foro Penal, “al menos 24 presos políticos han sido excarcelados esta madrugada. 9 mujeres de la cárcel Las Crisálidas y 15 hombres de Rodeo I, incluyendo al ciudanano italiano Alberto Trentini”.

Por su parte, el Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela informó este lunes sobre 116 “nuevas excarcelaciones” en las últimas horas de personas que vinculó con “hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación”.

A través de un comunicado, la cartera de Estado informó que estas acciones forman parte del seguimiento a la “revisión integral de causas” ordenada por el mandatario Nicolás Maduro, capturado por fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero en Venezuela, y que continúa la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

“Este procedimiento de revisión se mantendrá de manera permanente y continua, siempre en estricto apego al ordenamiento jurídico vigente”, afirmó el Ministerio venezolano.

Asimismo, subrayó que las 116 excarcelaciones se suman a las 187 otorgadas durante el mes de diciembre de 2025, aunque en ese entonces no se publicó una lista de los nombres de las personas, por lo que ONG demandaron información precisa al respecto.

Este anuncio se da días después de que el jefe del Parlamento y hermano de la presidenta encargada, Jorge Rodríguez, anunciara la excarcelación de un “número importante” de personas, aunque el Gobierno no ha hecho pública la cifra total ni los nombres.

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos en Venezuela, verificó hasta ahora la excarcelación de más de 40 personas que ONG denuncian detenidas por motivos políticos.

Desde el pasado jueves, cuando se anunciaron las excarcelaciones, familiares de presos políticos han pernoctado en varios centros penitenciarios a la espera de la liberación de sus seres queridos, por lo que ONG como Comité por la Libertad de los Presos Políticos han alertado sobre la incertidumbre del proceso

Las 24 excarcelaciones de esta madrugada confirmadas por Foro penal

Según el detalle de la ONG, “ las mujeres que estaban arbitrariamente detenidas en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas 'La Crisálida', ubicado en Los Teques Caracas, que fueron excarceladas esta madrugada son Yuli Marcano Rojas, Beverly Polo, Deisy Hugles González, Raymar Nohely Pérez Alvarado, Rosa Carolina Chirinos Zambrano, Sonia Josefina González Jiménez (madre de Deisy), Yerussa Cardoso Vega, Jhexica Isabel Aponte Figueroa y Yoli Becerra”.

Además, agregaron que en el penal El Rodeo 1, liberaron a Gilberto Rafael Polo, Amilkar Manolo Herrera, Alan Nilson Correia Solorzano, Andrés Eloy Hugles, Helio Alexis Sánchez, Rafael Alberto Sánchez López, William Rafael Brito Brito, Renzo Alexander Lara Reyes, Yosbel José Espinoza Salazar, Humberto José Prieto, Alexis Antonio Rivero Mendoza, José Luis Agrimon Alejandrina, Alberto Trentini (de nacionalidad italiana), Mario Burló (también italiano) y Alejandro González de Canales Plaza.

En el caso de González de Canales Plaza, es la expareja de la abogada y activista hispanovenezolana Rocío San Miguel, parte del grupo de los cinco presos españoles liberados la semana pasada en Venezuela.

Además, entre los liberados se encuentra Yerwin Torrealba, coordinador juvenil de organización en el estado Yaracuy (oeste) del partido Vente Venezuela (VV), que encabeza la líder opositora y premio nobel María Corina Machado, y quien fue detenido en diciembre de 2024.

“¡Nunca debió estar preso! Su propósito sólo ha sido querer un mejor país”, publicó VV en sus redes sociales.

En septiembre pasado, Machado había advertido en X que Torrealba se encontraba “en un estado de salud crítico”.

Los dos italianos liberados

El cooperante Alberto Trentini y el empresario Mario Burlò fueron excarcelados esta madrugada de la cárcel El Rodeo 1 de Caracas se encuentra bien y esperan en la Embajada de Italia de la capital en Venezuela y en las próximas horas podrán regresar al país, anunció el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.

“Hablé con nuestros dos compatriotas: se encuentran bien y pronto regresarán a Italia”, declaró Tajani, explicando que “el avión que los llevará a casa ya ha salido de Roma”.

Su liberación fue decidida por la actual presidenta venezolana Delcy Rodríguez, gracias a las gestiones diplomáticas y de inteligencia italianas y a la mediación de Estados Unidos, tras días de gran tensión, explicaron los medios italianos.

Tras el arresto por parte de Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro , Estados Unidos, al igual que otros países occidentales, solicitó a Rodríguez la liberación de presos políticos como un gesto de ruptura con el gobierno anterior.

La primera ministra Giorgia Meloni también envió un mensaje público a Delcy Rodríguez solicitando la liberación de los italianos.

Trentini, de 46 años, fue arrestado el 15 de noviembre de 2024 mientras viajaba entre Caracas y Guasdualito, en el estado de Apure, al sur de Venezuela, cuando trabajaba con la ONG Humanity & Inclusion, que se ocupa de personas con discapacidad.

Fue interceptado durante un control de carretera y, tras escanear su pasaporte, inmediatamente detenido y trasladado a Caracas, donde permaneció recluido en la cárcel El Rodeo 1, la prisión para presos políticos sin que se presentasen cargos contra él.

El empresario Burlò, de 52 años, viajó a Venezuela en 2024 para explorar nuevas oportunidades de negocio. La última vez que llamó a casa fue el 9 de noviembre de 2024, tras lo cual su familia perdió contacto con él hasta que descubrieron que se encontraba recluido en una prisión de Caracas.

Burlò había ingresado a Venezuela por vía terrestre desde Colombia y fue arrestado poco después de cruzar la frontera. Las autoridades venezolanas no proporcionaron información clara sobre los motivos de su arresto ni los cargos que se le imputan.

“¡Alberto por fin está libre! ¡Esta es la noticia que llevamos 423 días esperando! Agradecemos a todos los que hicieron posible su liberación, incluso trabajando de forma invisible”, declaró la familia Trentini, junto con su abogada, Alessandra Ballerini.

Tajani declaró que “la liberación de Alberto Trentini y Mario Burlò por parte de las autoridades venezolanas fue un gran logro de la diplomacia y también un éxito para el gobierno italiano, que logró comunicar y comprender el cambio que se ha producido en Venezuela”.

“Por lo tanto, agradecemos enormemente la decisión de la presidenta Rodríguez de liberar a nuestros conciudadanos, así que creo que esto es muy positivo para nosotros y que creará una nueva relación entre Italia y Venezuela”, agregó Tajani en declaraciones ael canal de noticias Rainews24.

Mientras que la primera ministra, Giorgia Meloni, afirmó: “Acojo con alegría y satisfacción la liberación de nuestros compatriotas Alberto Trentini y Mario Burlò, quienes se encuentran a salvo en la Embajada de Italia en Caracas. En nombre del gobierno italiano, deseo expresar mi más sincero agradecimiento a las autoridades de Caracas, empezando por la presidenta Rodríguez, por la constructiva cooperación demostrada en los últimos días, y a todas las instituciones y personas en Italia que han trabajado con compromiso y discreción para lograr este importante resultado”.

