La ONU exige la liberación de todos los presos políticos en Venezuela

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reclamó este lunes la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en el país, al advertir que las excarcelaciones anunciadas en los últimos días son insuficientes y están muy lejos de cumplir con las obligaciones internacionales del Estado venezolano.

En una declaración difundida desde Panamá y Ginebra, la Misión valoró como un “paso importante” la liberación de algunas personas detenidas arbitrariamente, pero subrayó que, de un total estimado de alrededor de 800 presos políticos, solo unas 50 personas habrían recuperado la libertad hasta el momento. “Esto está muy lejos de cumplir con las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos”, señaló el organismo.

La ONU expresó una preocupación particular por las mujeres que continúan detenidas, al advertir que la privación de la libertad tiene sobre ellas impactos diferenciados y, en muchos casos, agravados, tanto en su salud como en sus responsabilidades de cuidado. Además, reclamó que se atiendan con urgencia las necesidades médicas de quienes ya fueron liberados.

La Misión recordó que ha documentado de manera “amplia” el uso generalizado y sistemático de la detención arbitraria como herramienta de represión, y reiteró su llamado a poner fin a estas prácticas. También alertó por el impacto profundo que la situación tiene en las familias de las personas detenidas, que muchas veces permanecen sin información clara sobre el paradero y la situación jurídica de sus seres queridos.

En ese sentido, exigió que se garantice el acceso a visitas regulares y que cese la detención prolongada en régimen de incomunicación, una práctica que calificó como una violación de derechos humanos que agrava el sufrimiento de los familiares.

La declaración de la ONU se conoció el mismo día en que organizaciones de derechos humanos y el propio Gobierno venezolano difundieron cifras dispares sobre el proceso de excarcelaciones. El Ministerio para el Servicio Penitenciario informó este lunes sobre 116 “nuevas excarcelaciones”, que vinculó a una revisión de causas ordenada por el Ejecutivo, y aseguró que el procedimiento continuará “de manera permanente”.

Sin embargo, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón confirmó hasta ahora 53 excarcelaciones, mientras que Foro Penal verificó la liberación de poco más de 40 personas y advirtió que el proceso avanza “a cuentagotas”. Entre las personas liberadas en las últimas horas figuran 24 presos políticos, incluidas nueve mujeres de la cárcel La Crisálida y varios extranjeros detenidos en El Rodeo I.

Las ONG también denunciaron la falta de información pública sobre los criterios utilizados, los plazos y el número total de personas que podrían ser liberadas. La ONU coincidió en ese reclamo y exhortó a las autoridades venezolanas a actuar con “transparencia y urgencia”, además de adecuar sin demora las condiciones de detención al derecho internacional, garantizando acceso a atención médica, abogados y familiares, y el cese inmediato de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Pese a las excarcelaciones recientes, la Misión advirtió que persiste un contexto más amplio de represión, con denuncias sobre colectivos armados que patrullan ciudades, intimidan a la población y realizan controles e inspecciones de teléfonos, así como nuevos casos de detenciones por expresar opiniones políticas.

“La necesidad de poner fin a todas las prácticas represivas sigue siendo urgente”, afirmó la ONU, que llamó a la comunidad internacional a hacer de la defensa de los derechos humanos en Venezuela una prioridad en este momento crucial.

