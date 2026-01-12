Los líderes europeos abordan un posible despliegue militar en Groenlandia

Como ya dejó entrever el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, el pasado 7 de enero, los líderes de los principales países de la Unión Europea han comenzado a trabajar en un plan para responder a las amenazas imperialistas de Donald Trump sobre el territorio autónomo danés de Groenlandia. Una respuesta que, a priori, busca contar con la aprobación de Estados Unidos.

Si el pasado miércoles era el responsable de la diplomacia francesa quien avanzaba la intención de París de prepararse “para tomar represalias, para responder, y no para responder solos”, este sábado el diario británico The Telegraph confirmaba las conversaciones del primer ministro Keir Starmer con distintos aliados europeos sobre este asunto, pero enmarcaba la respuesta europea en el marco de la OTAN.

De acuerdo con la información del periódico inglés, Downing Street ha iniciado conversaciones con sus aliados europeos para abordar el despliegue de fuerzas militares en Groenlandia que “guardarían el Ártico para Donald Trump”. El Telegraph asegura además que los jefes militares ya están diseñando los planes para una posible misión de la Alianza Atlántica en la isla danesa.

Desde el punto de vista británico, su Ejecutivo defiende la existencia de una amenaza de Rusia y China sobre la zona y que está tratándola “con una seriedad extrema”, aunque según desvela el medio británico las naciones europeas confían en que ampliar su presencia militar en el Ártico podría a su vez persuadir al presidente de EEUU de abandonar sus intenciones imperialistas sobre la isla groenlandesa. Además, Trump podría utilizar esta victoria política en el seno de la OTAN en la política interna estadounidense de cara a las elecciones de medio mandato, al obligar a los europeos a incrementar su gasto militar en el Atlántico Norte.

Esta postura del gobierno laborista británico contrasta sin embargo con las intenciones hechas públicas por los dos grandes países de la UE, Alemania y Francia, en los últimos días, a pesar de la aparente parálisis imperante en el seno de la UE en este asunto. El pasado miércoles, el ministro de Exteriores francés, Barrot, abordó la cuestión de Groenlandia en una reunión con sus homólogos de Alemania, Johann Wadephul, y de Polonia, Radoslaw Sikorski.

En este sentido, lo que refleja la información de The Telegraph es que los gobiernos europeos están estudiando diferentes opciones, todas bajo el paraguas de la OTAN, que incluirían desde un despliegue permanente de tropas en línea con la propuesta de Macron de principios de 2025 y que fue rechazada por Dinamarca, hasta ejercicios militares temporales, cooperación en inteligencia o desarrollo de capacidades militares tanto en Groenlandia como en el Atlántico Norte y el Ártico.

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Wadephul, ha confirmado precisamente este domingo que abordará el lunes con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, una estrategia de seguridad común de la OTAN en el Ártico, ante las pretensiones del presidente de EEUU, Donald Trump, de hacerse con el control de Groenlandia.

En declaraciones al diario alemán Bild am Sonntag, el jefe de la diplomacia alemana sostiene en línea con el argumentario de las administraciones estadounidense y británica que el Ártico ha adquirido “una nueva importancia” en términos de política de seguridad que seguirá aumentando, “especialmente porque Rusia y también China tienen allí intereses que van en contra de los nuestros”.

En caso de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazase esta propuesta de incremento del despliegue militar de la OTAN en la zona, la UE también estaría preparando planes de sanciones a empresas estadounidenses.

El vicecanciller y ministro de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, sostuvo este domingo que “la seguridad en el Ártico la reforzamos juntos como aliados de la OTAN, no enfrentándonos entre nosotros”, y reiteró que “corresponde únicamente a Dinamarca y a Groenlandia decidir sobre el futuro de Groenlandia”.

El político socialdemócrata recalcó que también para EEUU rigen los principios del derecho internacional, como el respeto a la soberanía y a la integridad territorial. Klingleil participará en Washington en una reunión de titulares de Finanzas sobre el acceso a materias primas esenciales y ha asegurado este domingo que en los márgenes del encuentro también se abordarán las reclamaciones territoriales de Trump.

Donald Trump insistió el viernes en la Casa Blanca, durante una reunión con representantes de las principales petroleras con intereses en Venezuela, que no permitirá “que Rusia o China ocupen Groenlandia” y que se asegurará el control del territorio autónomo danés “por las buenas o por las malas”.