Lanzan la primera Barbie autista que busca reflejar el mundo que ven los niños con este trastorno

La compañía de juguetes Mattel lanzó este lunes la primera Barbie con autismo, creada con el asesoramiento de la comunidad del Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) para reflejar algunas de las formas en que las personas con autismo pueden experimentar, procesar y comunicarse con el mundo que les rodea.

En una nota de prensa, la empresa informa que se asoció con la influencer Noemí Navarro, fundadora de la plataforma Madretea, madre de un niño con autismo y que se convirtió en abanderada en la lucha por visibilizar y normalizar este trastorno a través de las redes, con quien grabó un video en el que cuenta su experiencia y captura su reacción al ver por primera vez la Barbie con autismo.

La muñeca cuenta con articulación en los codos y las muñecas para representar movimientos o comportamientos repetitivos, como el aleteo de manos y otros gestos que algunos miembros de la comunidad autista utilizan para procesar información sensorial o expresar emociones.

Está diseñada con la mirada ligeramente desviada hacia un lado con la intención de reflejar cómo algunas personas con TEA evitan el contacto visual directo e incluye unos auriculares con cancelación de ruido, una tableta que muestra aplicaciones de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) basadas en símbolos, y un “fidget spinner” rosa, un tipo de juguete que ayuda a reducir el estrés y mejora la concentración.

Esta Barbie viste con un vestido de rayas moradas, de corte en A y en silueta holgada con mangas cortas y una falda fluida para reducir el contacto de la tela con la piel, que completa con zapatos morados de suela plana para fomentar la estabilidad y la facilidad de movimiento.

La muñeca ha sido desarrollada en colaboración con la Red para la Autodeterminación Autista (ASAN -por sus siglas en inglés-), una organización sin ánimo de lucro dedicada a defender los derechos de las personas con discapacidad y dirigida por y para personas autistas.

Según informa Mattel, esta muñeca se incorpora a la colección Barbie Fashionistas, que cuenta con más de 175 estilos con distintos tonos de piel, colores de ojos, texturas de pelo, tipos de cuerpo, así como con diversas condiciones médicas y discapacidades, como las Barbies que representan a personas sordas con diabetes tipo 1, síndrome de Down y ceguera.

Las características y accesorios de la Barbie con autismo

Cuerpo: la Barbie con Autismo cuenta con articulación en los codos y las muñecas, lo que permite representar movimientos o comportamientos repetitivos, como el el aleteo de manos y otros gestos que algunos miembros de la comunidad autista utilizan para procesar información sensorial o expresar emociones.

Mirada: la muñeca está diseñada con la mirada ligeramente desviada hacia un lado, reflejando cómo algunos miembros de la comunidad autista pueden evitar el contacto visual directo.

Accesorios: cada muñeca incluye un spinner antiestrés rosa de clip para el dedo, auriculares con cancelación de ruido y una tablet.

Spinner antiestrés: la muñeca sostiene un fidget spinner rosa completamente funcional, ofreciendo una salida sensorial que puede ayudar a reducir el estrés y mejorar la concentración.

Auriculares: sobre la cabeza de la muñeca descansan unos auriculares rosas con cancelación de ruido. Son un accesorio útil y moderno que ayuda a reducir la sobrecarga sensorial al bloquear el ruido de fondo.

Tablet: una tablet rosa que muestra en su pantalla aplicaciones de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) basadas en símbolos, las cuales sirven como herramienta para ayudar en la comunicación diaria.

Moda Sensorialmente Sensible: la muñeca viste un vestido de rayas moradas, de corte en A y en silueta holgada con mangas cortas y una falda fluida para reducir el contacto de la tela con la piel. El conjunto se completa con zapatos morados de suela plana para fomentar la estabilidad y la facilidad de movimiento.

EFE y agencias