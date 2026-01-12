Globos de Oro 2026: la lista completa de ganadores de los premios

Tras unos años complicados, los Globos de Oro vuelven a colocarse como la antesala de los Oscar. La película de Paul Thomas Anderson, “Una batalla tras otra”, arrasó con cuatro premios. “The Pitt” ganó como mejor serie dramática y “Adolescencia” reafirmó su supremacía como Miniserie del año 2025. La brasileña “El agente secreto”, del cineasta Kleber Mendonça Filho, se quedó con el premio de película extranjera. Consultá acá la lista completa de ganadores:

Cine

Mejor película – Drama

Frankenstein

Hamnet

Un simple accidente

El agente secreto

Valor sentimental

Los pecadores

Mejor película – Comedia o Musical

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No hay otra opción

Nouvelle Vague

Una batalla tras otra

Mejor película en lengua no inglesa

Un simple accidente (Francia)

No hay otra opción (Corea del Sur)

El agente secreto (Brasil)

Valor sentimental (Noruega)

Sirat (España)

La voz de Hind Rajab (Túnez)

Mejor director

Paul Thomas Anderson — Una batalla tras otra

Ryan Coogler — Los pecadores

Guillermo del Toro — Frankenstein

Jafar Panahi — Un simple accidente

Joachim Trier — Valor sentimental

Chloé Zhao — Hamnet

Mejor actor – Drama

Joel Edgerton — Sueños de trenes

Oscar Isaac — Frankenstein

Dwayne Johnson — La máquina

Michael B. Jordan — Los pecadores

Wagner Moura — El agente secreto

Jeremy Allen White — Springsteen: Música de ninguna parte

Mejor actriz – Drama

Jessie Buckley — Hamnet

Jennifer Lawrence — Mátate, amor

Renate Reinsve — Valor sentimental

Julia Roberts — Caza de brujas

Tessa Thompson — Hedda

Eva Victor — Sorry, baby

Mejor actor – Comedia o Musical

Timothée Chalamet — Marty Supreme

George Clooney — Jay Kelly

Leonardo DiCaprio — Una batalla tras otra

Ethan Hawke — Blue Moon

Lee Byung-hun — No hay otra opción

Jesse Plemons — Bugonia

Mejor actriz – Comedia o Musical

Rose Byrne — Si pudiera te daría una patada

Cynthia Erivo — Wicked: For good

Kate Hudson — Song Sung Blue

Chase Infiniti — Una batalla tras otra

Amanda Seyfried — El testamento de Ann Lee

Emma Stone — Bugonia

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro — Una batalla tras otra

Jacob Elordi — Frankenstein

Paul Mescal — Hamnet

Sean Penn — Una batalla tras otra

Adam Sandler — Jay Kelly

Stellan Skarsgård — Valor sentimental

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt — The smashing machine

Elle Fanning — Valor sentimental

Ariana Grande — Wicked: For good

Inga Ibsdotter Lilleaas — Valor sentimental

Amy Madigan — Weapons

Teyana Taylor — Una batalla tras otra

Mejor guion

Paul Thomas Anderson — Una batalla tras otra

Ronald Bronstein y Josh Safdie — Marty Supreme

Ryan Coogler — Los pecadores

Jafar Panahi — Un simple accidente

Eskil Vogt y Joachim Trier — Valor sentimental

Chloé Zhao y Maggie O'Farrell — Hamnet

Mejor banda sonora

Alexandre Desplat — Frankenstein

Ludwig Göransson — Los pecadores

Jonny Greenwood — Una batalla tras otra

Kangding Ray — Sirat

Max Richter — Hamnet

Hans Zimmer — F1

Mejor canción original

“Dream as One” — Avatar: Fuego y cenizas

“Golden” — Las guerreras K-Pop

“I Lied to You” — Los pecadores

“No Place Like Home” — Wicked: For good

“The Girl in the Bubble” — Wicked: For good

“Train Dreams” — Sueños de trenes

Mejor logro cinematográfico en la taquilla

Avatar: Fuego y ceniza

F1

Las guerreras K-Pop

Misión Imposible: Sentencia final

Los pecadores

Weapons

Wicked: For good

Zootrópolis 2

Mejor película de animación

Arco

Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba – Castillo infinito

Elio

Las guerreras K-Pop

Little Amélie

Zootrópolis 2

Televisión

Mejor serie de televisión – Drama

La diplomática

The Pitt

Pluribus

Separación

Slow Horses

The White Lotus

Mejor serie de televisión – Comedia o Musical

Colegio Abbott

The Bear

Hacks

Nadie quiere esto

Solo asesinatos en el edificio

The studio

Mejor miniserie, serie antológica o película para televisión

Adolescencia

Su peor pesadilla

La bestia en mí

Black Mirror

Dying for sex

La novia

Mejor actor en serie de drama

Sterling K. Brown — Paradise

Diego Luna — Andor

Gary Oldman — Slow Horses

Mark Ruffalo — Task

Adam Scott — Separación

Noah Wyle — The Pitt

Mejor actriz en serie de drama

Kathy Bates — Matlock

Britt Lower — Separación

Helen Mirren — MobLand

Bella Ramsey — The Last of Us

Keri Russell — La diplomática

Rhea Seehorn — Pluribus

Mejor actor en miniserie o película para televisión

Jacob Elordi — El camino estrecho al norte profundo

Paul Giamatti — Black Mirror

Stephen Graham — Adolescencia

Charlie Hunnam — Monstruo: La historia de Ed Gein

Jude Law — Black Rabbit

Matthew Rhys — La bestia en mí

Mejor actor en serie de comedia o musical

Adam Brody — Nadie quiere esto

Steve Martin — Solo asesinatos en el edificio

Glen Powell — Chad Powers

Seth Rogen — The Studio

Martin Short — Solo asesinatos en el edificio

Jeremy Allen White — The Bear

Mejor actriz en serie de comedia o musical

Kristen Bell — Nadie quiere esto

Ayo Edebiri — The Bear

Selena Gomez — Solo asesinatos en el edificio

Natasha Lyonne — Poker Face

Jenna Ortega — Miércoles

Jean Smart — Hacks

Mejor actriz en miniserie o película para televisión

Claire Danes — La bestia en mí

Rashida Jones — Black Mirror

Amanda Seyfried — Long Bright River

Sarah Snook — Toda su culpa

Michelle Williams — Dying for Sex

Robin Wright — La novia

Mejor actor de reparto en televisión

Owen Cooper — Adolescencia

Billy Crudup — The Morning Show

Walton Goggins — The White Lotus

Jason Isaacs — The White Lotus

Tramell Tillman — Separación

Ashley Walters — Adolescencia

Mejor actriz de reparto en televisión

Carrie Coon — The White Lotus

Erin Doherty — Adolescencia

Hannah Einbinder — Hacks

Catherine O'Hara — The Studio

Parker Posey — The White Lotus

Aimee Lou Wood — The White Lotus

Mejor actuación en comedia en vivo (Stand-Up)