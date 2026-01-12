Globos de Oro 2026: la lista completa de ganadores de los premios
Tras unos años complicados, los Globos de Oro vuelven a colocarse como la antesala de los Oscar. La película de Paul Thomas Anderson, “Una batalla tras otra”, arrasó con cuatro premios. “The Pitt” ganó como mejor serie dramática y “Adolescencia” reafirmó su supremacía como Miniserie del año 2025. La brasileña “El agente secreto”, del cineasta Kleber Mendonça Filho, se quedó con el premio de película extranjera. Consultá acá la lista completa de ganadores:
Cine
Mejor película – Drama
- Frankenstein
- Hamnet
- Un simple accidente
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Los pecadores
Mejor película – Comedia o Musical
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No hay otra opción
- Nouvelle Vague
- Una batalla tras otra
Mejor película en lengua no inglesa
- Un simple accidente (Francia)
- No hay otra opción (Corea del Sur)
- El agente secreto (Brasil)
- Valor sentimental (Noruega)
- Sirat (España)
- La voz de Hind Rajab (Túnez)
Mejor director
- Paul Thomas Anderson — Una batalla tras otra
- Ryan Coogler — Los pecadores
- Guillermo del Toro — Frankenstein
- Jafar Panahi — Un simple accidente
- Joachim Trier — Valor sentimental
- Chloé Zhao — Hamnet
Mejor actor – Drama
- Joel Edgerton — Sueños de trenes
- Oscar Isaac — Frankenstein
- Dwayne Johnson — La máquina
- Michael B. Jordan — Los pecadores
- Wagner Moura — El agente secreto
- Jeremy Allen White — Springsteen: Música de ninguna parte
Mejor actriz – Drama
- Jessie Buckley — Hamnet
- Jennifer Lawrence — Mátate, amor
- Renate Reinsve — Valor sentimental
- Julia Roberts — Caza de brujas
- Tessa Thompson — Hedda
- Eva Victor — Sorry, baby
Mejor actor – Comedia o Musical
- Timothée Chalamet — Marty Supreme
- George Clooney — Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio — Una batalla tras otra
- Ethan Hawke — Blue Moon
- Lee Byung-hun — No hay otra opción
- Jesse Plemons — Bugonia
Mejor actriz – Comedia o Musical
- Rose Byrne — Si pudiera te daría una patada
- Cynthia Erivo — Wicked: For good
- Kate Hudson — Song Sung Blue
- Chase Infiniti — Una batalla tras otra
- Amanda Seyfried — El testamento de Ann Lee
- Emma Stone — Bugonia
Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro — Una batalla tras otra
- Jacob Elordi — Frankenstein
- Paul Mescal — Hamnet
- Sean Penn — Una batalla tras otra
- Adam Sandler — Jay Kelly
- Stellan Skarsgård — Valor sentimental
Mejor actriz de reparto
- Emily Blunt — The smashing machine
- Elle Fanning — Valor sentimental
- Ariana Grande — Wicked: For good
- Inga Ibsdotter Lilleaas — Valor sentimental
- Amy Madigan — Weapons
- Teyana Taylor — Una batalla tras otra
Mejor guion
- Paul Thomas Anderson — Una batalla tras otra
- Ronald Bronstein y Josh Safdie — Marty Supreme
- Ryan Coogler — Los pecadores
- Jafar Panahi — Un simple accidente
- Eskil Vogt y Joachim Trier — Valor sentimental
- Chloé Zhao y Maggie O'Farrell — Hamnet
Mejor banda sonora
- Alexandre Desplat — Frankenstein
- Ludwig Göransson — Los pecadores
- Jonny Greenwood — Una batalla tras otra
- Kangding Ray — Sirat
- Max Richter — Hamnet
- Hans Zimmer — F1
Mejor canción original
- “Dream as One” — Avatar: Fuego y cenizas
- “Golden” — Las guerreras K-Pop
- “I Lied to You” — Los pecadores
- “No Place Like Home” — Wicked: For good
- “The Girl in the Bubble” — Wicked: For good
- “Train Dreams” — Sueños de trenes
Mejor logro cinematográfico en la taquilla
- Avatar: Fuego y ceniza
- F1
- Las guerreras K-Pop
- Misión Imposible: Sentencia final
- Los pecadores
- Weapons
- Wicked: For good
- Zootrópolis 2
Mejor película de animación
- Arco
- Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba – Castillo infinito
- Elio
- Las guerreras K-Pop
- Little Amélie
- Zootrópolis 2
Televisión
Mejor serie de televisión – Drama
- La diplomática
- The Pitt
- Pluribus
- Separación
- Slow Horses
- The White Lotus
Mejor serie de televisión – Comedia o Musical
- Colegio Abbott
- The Bear
- Hacks
- Nadie quiere esto
- Solo asesinatos en el edificio
- The studio
Mejor miniserie, serie antológica o película para televisión
- Adolescencia
- Su peor pesadilla
- La bestia en mí
- Black Mirror
- Dying for sex
- La novia
Mejor actor en serie de drama
- Sterling K. Brown — Paradise
- Diego Luna — Andor
- Gary Oldman — Slow Horses
- Mark Ruffalo — Task
- Adam Scott — Separación
- Noah Wyle — The Pitt
Mejor actriz en serie de drama
- Kathy Bates — Matlock
- Britt Lower — Separación
- Helen Mirren — MobLand
- Bella Ramsey — The Last of Us
- Keri Russell — La diplomática
- Rhea Seehorn — Pluribus
Mejor actor en miniserie o película para televisión
- Jacob Elordi — El camino estrecho al norte profundo
- Paul Giamatti — Black Mirror
- Stephen Graham — Adolescencia
- Charlie Hunnam — Monstruo: La historia de Ed Gein
- Jude Law — Black Rabbit
- Matthew Rhys — La bestia en mí
Mejor actor en serie de comedia o musical
- Adam Brody — Nadie quiere esto
- Steve Martin — Solo asesinatos en el edificio
- Glen Powell — Chad Powers
- Seth Rogen — The Studio
- Martin Short — Solo asesinatos en el edificio
- Jeremy Allen White — The Bear
Mejor actriz en serie de comedia o musical
- Kristen Bell — Nadie quiere esto
- Ayo Edebiri — The Bear
- Selena Gomez — Solo asesinatos en el edificio
- Natasha Lyonne — Poker Face
- Jenna Ortega — Miércoles
- Jean Smart — Hacks
Mejor actriz en miniserie o película para televisión
- Claire Danes — La bestia en mí
- Rashida Jones — Black Mirror
- Amanda Seyfried — Long Bright River
- Sarah Snook — Toda su culpa
- Michelle Williams — Dying for Sex
- Robin Wright — La novia
Mejor actor de reparto en televisión
- Owen Cooper — Adolescencia
- Billy Crudup — The Morning Show
- Walton Goggins — The White Lotus
- Jason Isaacs — The White Lotus
- Tramell Tillman — Separación
- Ashley Walters — Adolescencia
Mejor actriz de reparto en televisión
- Carrie Coon — The White Lotus
- Erin Doherty — Adolescencia
- Hannah Einbinder — Hacks
- Catherine O'Hara — The Studio
- Parker Posey — The White Lotus
- Aimee Lou Wood — The White Lotus
Mejor actuación en comedia en vivo (Stand-Up)
- Ricky Gervais — Mortality
- Brett Goldstein — The Second Best Night of Your Life
- Kevin Hart — Acting My Age
- Bill Maher — Is Anyone Else Seeing This?
- Kumail Nanjiani — Night Thoughts
- Sarah Silverman — PostMortem
