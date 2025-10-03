Aparece la primera foto de Espert junto a “Fred” Machado

Sobre la relación entre ambos sobran los testimonios y ellos mismo la reconocen. Sin embargo, este jueves se conoció la primera foto en la que José Luis Espert aparece junto Federico “Fred” Machado, el empresario argentino sobre el que pesa un pedido de extradición de la justicia de los Estados Unidos a quien acusa por narcotráfico y que, según reveló elDiarioAR este domingo, habría derivado US$200.000 a la cuenta del candidato de La Libertad Avanza en 2020.

La foto fue publicada por La Nación y fue tomada el 18 de abril de 2019 en el aeropuerto de Bahía Blanca. De acuerdo con esa información la fotografía se hizo durante una escala en el vuelo que iba de Buenos Aires a Viedma durante la campaña presidencial en la que Espert sacó 1,47% de los votos y terminó último. Allí Machado aparece enfrentado al diputado liberal con camisa blanca y saco negro.

Espert había viajado para presentar su libro “La sociedad cómplice” en el Hotel Austral, en la capital de Río Negro. De aquel viaje quedó grabajda la conferencia donde dice la frase que hoy se le volvió en contra: “Muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por la invitación que me formularon para venir a verlos y gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido”.

Según señala La Nación, en la foto aparecen además de Espert y Machado el consultor político Nazareno Etchepare y el ciudadano colombiano, de Cali, residente en Miami, Iván Sherman. En el centro y con el rostro pixelado aparece un veterano de Malvinas que aceptó tomarse una foto con el grupo y compartir un café. Machado, quien en Estados Unidos se formó como piloto, tiene admiración por los ex combatientes.