Milei y Bullrich presentaron un proyecto de reforma del Código Penal con foco en la “tolerancia cero”

El presidente Javier Milei presentó la tarde de este jueves en el Penal de Ezeiza el proyecto de nuevo Código Penal que girará al Congreso y sostuvo que el país necesita “tolerancia cero, que el que las hace las pague, que los juicios se hagan rápido y los delincuentes cumplan la condena donde corresponde: en la cárcel”.

En el acto estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien destacó que el nuevo Código Penal “aumenta las penas de todos los delitos, sobre todo de los graves”.

Estuvo presente el diputado José Luis Espert, recientemente involucrado en una controversia por presuntos aportes irregulares a su campaña de 2019 de parte de un empresario investigado en Estados Unidos por posibles vínculos con el narcotráfico.

Durante su intervención, Milei defendió el proyecto y reclamó apoyo parlamentario. “Con estas reformas de tolerancia cero la delincuencia la va a pagar en serio si es que el Congreso las aprueba. Ahora depende del Congreso que se ponga del lado de las víctimas y no de los delincuentes. Esperemos que los diputados y senadores comprendan esto”, señaló.

“Durante mucho tiempo se hizo de la víctima el victimario y de esa manera se relajaron las penas. No había costo para aquél que causaba daño a sus semejantes. Eso derivó en una situación de caos, que convirtió al país en un baño de sangre con ausencia de orden. Eso también conduce al empobrecimiento y termina hundiendo al país”, sostuvo el presidente. “Como parte de nuestro objetivo de hacer grande a la Argentina nuevamente, el orden es una precondición. Necesitamos tolerancia cero, porque el que las hace las paga. Hay que tener penas más duras”.

CRM