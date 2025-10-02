Pedro Mairal, el duelo de los adolescentes y la felicidad obligatoria

“Es un libro basado en los jovenes de los '90 pero le puse un poquito de redes sociales y celulares, es un poco anacrónico”, dice Mairal sobre su nueva novela “Los nuevos”, editado por Emece en el que retrata el paso a la adultez de tres jóvenes.

Mairal, escritor y guionista. Es autor, entre otros títulos de “Salvatierra”, “El año del desierto”, y los libros de poesías “Tigre como los pájaros”, “Consumidor final” y “Pornosonetos”. Su obra fue traducida a más de 14 idiomas y sus novelas “Una noche con Sabrina Love” y “La uruguaya” fueron llevadas al cine.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

Redes sociales: Miranda Correa Perkins