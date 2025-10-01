Series y películas que llegan al streaming en octubre: 'Cometierra', terror, cine argentino y regresos esperados

A lo largo de todo el mes, las principales plataformas de streaming tienen previstos diversos lanzamientos que desembarcarán en sus servicios. Entre otros, se anunció la llegada de grandes títulos del cine argentino reciente, el regreso de algunas series muy esperadas por el público y el estreno de documentales y grandes producciones audiovisuales.

A continuación, un repaso por las series y películas más destacadas que llegan a lo largo de octubre a Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ y Mubi.

1. La mujer de la fila. Luego de su paso reciente por los cines, esta película del cineasta argentino Benjamín Ávila con Natalia Oreiro como protagonista aterrizará a fin de mes en Netflix. Según señala su sinopsis oficial, “la película cuenta la historia de Andrea, una mujer de clase media de la Ciudad de Buenos Aires cuya vida se ve sacudida por la detención inesperada de su hijo. Así descubre la realidad de las personas con algún familiar detenido: las burocracias del sistema penitenciario y judicial, los prejuicios sociales y las visitas a la cárcel. Allí conoce, además, a otras ‘mujeres de la fila’, que al igual que ella esperan para ingresar a visitar a sus familiares. Ellas, al principio frías y hostiles, se convertirán en su sostén emocional y red de contención”.

La película La mujer de la fila llega a Netflix el 31 de octubre.

2. IT: Bienvenidos a Derry. HBO Max anunció que a partir del 26 de octubre se podrá ver en su plataforma y en el canal HBO la serie IT: Bienvenidos a Derry.

“Ambientada en el universo de IT, creado por Stephen King, la nueva serie de ocho episodios se inspira en el libro que dio origen a la historia y profundiza en la visión aterradora presentada por Andy Muschietti en las películas IT e IT: Capítulo dos”, informó la plataforma en un comunicado. Se estrenará un nuevo episodio cada domingo hasta el final de temporada, el 14 de diciembre.

“El elenco incluye a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, además de Rudy Mancuso y Bill Skarsgård”, detallaron desde HBO Max.

La serie IT: Bienvenidos a Derry se podrá ver por HBO Max a partir del 26 de octubre.

3. La diplomática. A partir del 16 de octubre llegará a Netflix la tercera temporada de esta serie estadounidense lanzada en 2023 con Keri Russell como protagonista. Creada por Debora Cahn, tiene como protagonista a Kate Wyler, una mujer designada como nueva embajadora de Estados Unidos en el Reino Unido, quien tiene que desactivar las crisis internacionales y adaptarse a su nuevo puesto mientras intenta salvar su matrimonio.

“En medio de una crisis diplomática, Kate enfrenta una frágil administración nueva y una amenaza mortal con consecuencias globales”, adelantó Netflix sobre la nueva temporada.

La tercera temporada de la serie La diplomática se podrá ver en Netflix a partir del 16 de octubre.

4. Hal & Harper. “Mubi se complace en anunciar la fecha de estreno en su plataforma de la aclamada serie de televisión independiente Hal & Harper, del actor y cineasta Cooper Raiff (Cha Cha Real Smooth). El drama familiar de ocho episodios, co-protagonizado por Lili Reinhart (Riverdale, Hustlers) y Mark Ruffalo (Mickey 17, Poor Things), estrenará sus primeros dos capítulos en streaming a partir del 19 de octubre”, informó la plataforma en un comunicado.

“La serie se centra en Hal y Harper, dos hermanos codependientes que enfrentan grandes cambios en sus vidas. La intimidad entre ambos se basa en toda una vida de bromas personales y dolores compartidos, retratados mediante flashbacks donde Raiff y Reinhart interpretan sus propias versiones de la infancia. Como su padre, el encanto de Ruffalo esconde un profundo sentimiento de culpa, la raíz de todo lo que Hal y Harper intentan descubrir”, detallaron desde Mubi.

“Hal & Harper tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance 2025 y una proyección en el evento francés Séries Mania, el festival dedicado a las series de televisión más grande de Europa, donde Reinhart ganó el Premio a Mejor Actriz por su interpretación. La serie tuvo su premiere neoyorquina en junio en el marco del Festival de Tribeca 2025”, agregaron desde el servicio de streaming.

Los episodios se estrenarán semanalmente cada domingo hasta el 30 de noviembre.

La serie Hal & Harper llegará a Mubi a partir del 19 de octubre.

5. Mr. Scorsese. Apple TV+ anunció para este mes el lanzamiento de un documental en cinco partes dedicado a la vida y a la carrera del legendario cineasta Martin Scorsese. El material estará disponible a partir del 17 de octubre.

“Mr. Scorsese es el retrato de un hombre de cine a través de su trabajo en el que se exploran las distintas facetas de un visionario que cambió la manera de hacer películas. Esta serie documental ahonda en la extraordinaria carrera y la vida de Martin Scorsese con acceso exclusivo a los archivos privados del cineasta y una serie de charlas con el mismo Scorsese y entrevistas hasta ahora inéditas con amigos, familiares y colaboradores, entre ellos Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Robbie Robertson, Thelma Schoonmaker, Steven Spielberg, Sharon Stone, Jodie Foster, Paul Schrader, Margot Robbie, Cate Blanchett, Jay Cocks o Rodrigo Prieto, además de sus hijos, su esposa Helen Morris y sus amigos de la infancia”, informaron desde la plataforma.

“La afamada directora Rebecca Miller retrata en Mr. Scorsese las maneras en que la vida de Scorsese influyó en la visión artística de un creador que sorprendía al mundo entero con la originalidad de sus largos. Desde sus primeras películas como estudiante en la Universidad de Nueva York hasta la actualidad, este documental aborda las temáticas que han fascinado a Scorsese y que se plasman en su obra, como el papel del bien y el mal en la naturaleza más esencial del ser humano”, agregaron.

El documental Mr. Scorsese llegará a Apple TV+ a partir del 17 de octubre.

6. Cometierra. “Una chica de las afueras de la Ciudad de México adquiere el poder de comunicarse con la tierra. Resolviendo crímenes y uniéndose a amigos marginados, enfrenta su turbulento pasado en medio de la violencia vecinal y desapariciones”. Esa es la escueta sinopsis que adelantó Amazon Prime Video sobre la adaptación audiovisual de la novela de la escritora argentina Dolores Reyes, que llegará a esa plataforma a partir del 31 de octubre.

Cuando se encontraba en etapa de producción, se informó que la novela tuvo algunos cambios al ser traspasada de formato. A diferencia del libro, la versión audiovisual no se desarrollará en el conurbano bonaerense sino en los suburbios de la Ciudad de México. La protagonista se llama Aylín y es interpretada por la actriz Lilith Curiel. Según trascendió, la escritura del guión estuvo a cargo de Mónica Herrera (La caída) y también participaron Gabriela Guraieb, Camila Brugés, Juan Carballo, Clara Roquet y la novelista Brenda Navarro.

La serie Cometierra llegará a Amazon Prime Video a partir del 31 de octubre.

7. 27 noches. Tras su paso por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, la película argentina 27 noches se estrenará globalmente en Netflix el 17 de octubre, según anunció la plataforma en un comunicado.

Dirigida y protagonizada por Daniel Hendler junto a Marilú Marini, 27 noches está basada en el libro homónimo de Natalia Zito e inspirado en una historia real. Fue producida por Santiago Mitre y Agustina Llambi Campbell y forman parte del elenco Humberto Tortonese, Julieta Zylberberg, Paula Grinszpan y Carla Peterson.

“El film cuenta la historia de Martha Hoffman (Marini), una excéntrica y adinerada mecenas que es internada en una clínica psiquiátrica por sus hijas. El perito Casares (Hendler) investiga si esto es un plan para controlar la fortuna materna o si realmente Martha sufre un tipo de demencia que amenaza su integridad y la de su familia”, señalaron desde Netflix.

La película 27 noches llegará a Netflix el 17 de octubre.

8. Juego sucio. Amazon Prime Video anunció que desde el 1 de octubre estará disponible en su plataforma esta película de acción. “En Juego sucio, un thriller cargado de acción, un experto ladrón prepara el mayor atraco de su vida. Parker (Mark Wahlberg), junto a Grofield (LaKeith Stanfield), Zen (Rosa Salazar) y un equipo de especialistas, se topan con un golpe que los enfrenta a la mafia de Nueva York en esta audaz y vibrante historia criminal”, informaron en un comunicado.

“Dirigida por Shane Black, que también participa como guionista junto a Charles Mondry y Anthony Bagarozzi, y basada en la serie de libros Parker de Richard Stark, la película es producida por Jules Daly, Marc Toberoff y James W. Skotchdopole, y cuenta con Susan Downey, Robert Downey Jr., Charles Mondry y Anthony Bagarozzi como productores ejecutivos”, agregaron.

La película Juego sucio está disponible en Amazon Prime Video desde el 1 de octubre.

9. Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh. La plataforma Disney+ anunció para este mes la llegada de esta miniserie original, que estrena el 15 de octubre con tres episodios, y luego, un episodio por semana.

“Maggie y Alex disfrutan de una vida lujosa y privilegiada como miembros de una de las dinastías de abogados más poderosas de Carolina del Sur, Estados Unidos. Sin embargo, cuando su hijo Paul se ve involucrado en un mortal accidente en un barco, la familia debe enfrentarse a una situación sin precedentes. A medida que salen a la luz nuevos detalles y surgen nuevos desafíos, las conexiones de la familia con varias muertes misteriosas generan interrogantes que ponen en peligro todo lo que Maggie y Alex valoran. La serie está inspirada en el popular podcast Murdaugh Murders Podcast”, informaron desde Disney+.

“Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh está protagonizada por Jason Clarke como Alex Murdaugh, Patricia Arquette como Maggie Murdaugh, Johnny Berchtold como Paul Murdaugh, Will Harrison como Buster Murdaugh, Brittany Snow como Mandy Matney y J. Smith-Cameron como Marian Proctor”, agregaron.

La miniserie Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh estará disponible en Disney+ a partir del 15 de octubre.

10. Stiller y Meara: nada se ha perdido. “Ben Stiller narra la historia de sus padres, los legendarios comediantes Jerry Stiller y Anne Meara, explorando no solo su huella en la cultura popular, sino también en su propio hogar, donde la creatividad, el arte y la vida familiar a menudo se entrelazaban. Stiller vuelve la cámara hacia sí mismo y sus seres queridos para reflexionar sobre la profunda influencia que Jerry y Anne tuvieron en sus vidas y sobre las lecciones que las distintas generaciones podemos aprender de quienes amamos”, informó Apple TV+ sobre este lanzamiento, que llegará a la plataforma a partir del 24 de octubre.

El documental Stiller y Meara: nada se ha perdido se podrá ver en Apple TV+ a partir del 24 de octubre

11. Culpa nuestra. Amazon Prime Video anunció para este mes el lanzamiento de la película Culpa nuestra, la tercera parte de una saga basada en los libros best seller de Mercedes Ron. Será a partir del 16 de octubre.

“La película llega tras el éxito internacional de sus predecesoras, Culpa mía y Culpa tuya, convirtiéndose esta última en la película original internacional más vista en Prime Video en su lanzamiento. La boda de Jenna y Lion propicia el tan deseado reencuentro entre Noah y Nick tiempo después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable. Él, heredero de las empresas de su abuelo y ella, empezando su vida laboral, se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva”, informó la plataforma sobre el largometraje.

“En Culpa nuestra, Nicole Wallace y Gabriel Guevara dan vida por última vez a los queridos personajes de Noah y Nick. Cierran así un capítulo inolvidable de la saga Culpables de la mano del reparto al completo, incluyendo a Marta Hazas, Iván Sánchez, Victor Varona, Eva Ruiz, Goya Toledo, Gabriela Andrada, Álex Béjar, Javier Morgade y Felipe Londoño”, agregaron desde Amazon Prime Video.

La película Culpa nuestra estará disponible en Amazon Prime Video a partir del 16 de octubre.

12. Rockstar: DUKI desde el fin del mundo. “Una mirada única al universo íntimo del artista argentino que transformó su historia personal en un fenómeno cultural de alcance global. En un momento bisagra de su carrera y su identidad artística, Mauro se encuentra en pleno cambio de piel y se enfrenta a sus demonios internos para llevar adelante la historia de DUKI y del movimiento que representa. ¿Quién es Mauro y quién es DUKI en definitiva? Con imágenes inéditas, este documental sigue el recorrido de un referente que personifica el espíritu de un fenómeno colectivo de la música urbana”, informó Netflix sobre esta producción documental, que estará disponible en esa plataforma a partir del 2 de octubre.

El documental Rockstar: DUKI desde el fin del mundo estará disponible en Netflix a partir del 2 de octubre.

13. La silla. “La serie de comedia original de HBO La silla, creada por Tim Robinson y Zach Kanin, estrena el domingo 12 de octubre a las 23:00 en HBO Max. Los nuevos episodios de la temporada de ocho capítulos se estrenarán semanalmente hasta el final de temporada, el domingo 30 de noviembre”, informó la plataforma en un comunicado.

“Tras un embarazoso incidente en el trabajo, un hombre (Robinson) se ve envuelto en la investigación de una conspiración de gran alcance. La silla está protagonizada por Tim Robinson como William Ronald Trosper e incluye a Lake Bell como Barb Trosper, Sophia Lillis como Natalie Trosper, Will Price como Seth Trosper y Joseph Tudisco como Mike Santini. Lou Diamond Phillips participa de forma recurrente como Jeff Levjman”, agregaron desde HBO Max.

La serie La silla se podrá ver por HBO Max desde el 12 de octubre.

14. Nadie quiere esto. “El romance entre Joanne y Noah nunca fue sencillo… y en esta segunda temporada se complica aún más. Entre cenas familiares que terminan en caos, trabajos que nadie envidia y la gran incógnita sobre su futuro juntos, lo único seguro es que el drama viene con mucha ironía. Con Kristen Bell y Adam Brody al frente, la comedia más inesperada regresa con nuevos líos, giros románticos y ese humor que la hace tan única”, informó Netflix sobre el regreso de esta serie, que se podrá ver en la plataforma a partir del 23 de octubre.

La segunda temporada de Nadie quiere esto estará disponible en Netflix a partir del 23 de octubre.

15. Amores perros. “Este octubre llega Amores perros, la ópera prima de Alejandro G. Iñárritu que marcó un antes y un después en la cinematografía latinoamericana. Estrenada en la Semana de la Crítica de Cannes y nominada al Óscar como Mejor Película Internacional, la cinta reveló a Gael García Bernal en un papel decisivo. A 25 años de su estreno, esta película regresa completamente restaurada, reafirmando su potencia narrativa y su retrato visceral de la Ciudad de México, en un relato entrelazado de amor, pérdida y violencia que abrió las puertas del nuevo cine mexicano al mundo y se convirtió en un clásico contemporáneo del siglo XXI”, informó Mubi que tendrá disponible el largometraje en su menú desde el 24 de octubre.

La película Amores perros estará disponible en Mubi a partir del 24 de octubre.

