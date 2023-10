“Cometierra”, la novela de Dolores Reyes, se convierte en serie con la dirección de Daniel Burman

Fue en un taller de escritura donde Dolores Reyes (Buenos Aires, 1978) descubrió el germen de su primera novela Cometierra (Sigilo, 2019). Mientras un compañero leía un texto se le apareció una imagen muy potente en la cabeza: una nena sentada en un cementerio que se metía tierra en la boca. Ese disparador la llevó a escribir una historia que se convirtió en un best seller y que ahora el director, guionista y productor argentino Daniel Burman recreará en una serie para Prime Video.

-Los muertos no ranchan donde los vivos. Tenés que entender.

-No me importa. Mamá se guarda acá, en mi casa, en la tierra.

-Aflojá de una vez, todos te esperan.

Si no me escuchan, trago tierra.

Antes tragaba por mí, por la bronca, porque les molestaba y les daba vergüenza. Decían que la tierra es sucia, que se me iba a hinchar la panza como a un sapo.

- Levantate de una vez. Lavate un poco.

Después empecé a comer tierra por otros que querían hablar. Otros, que ya se fueron.

Así arranca la novela de Reyes que ya fue traducida a 14 idiomas y que el New York Times consideró, en 2019, como uno de los libros del año. En Cometierra, una joven del conurbano bonaerense posee un don: puede ver qué ocurrió con personas que están desaparecidas o muertas. Sólo tiene que tragar un puñado de la última tierra que las víctimas tocaron para ver dónde están, si todavía viven o quién se las llevó. Estas visiones la acompañan desde muy chica: así descubrió que su papá había matado a golpes a su madre. La violencia contra las mujeres es un tema central en la novela. De hecho, el libro está dedicado a dos víctimas de femicidios en Argentina: Araceli Ramos y Melina Romero.

“Cuando terminé de leer Cometierra por primera vez, sentí en mis manos toda la fuerza de su protagonista, y la conmoción que me provocó la obra es la misma que nos contagió a todos los que nos sumamos a esta aventura vibrante y necesaria. Llevar esta historia a todo el mundo de la mano de Prime Video y con todo el apoyo de The Mediapro Studio es un privilegio enorme, el cual estoy disfrutando en cada día de rodaje”, dijo Daniel Burman a Variety. El director argentino, que estrena el próximo viernes 27 de octubre la segunda temporada de Iosi: el espía arrepentido, no sólo es el showrunner de Cometierra sino que también dirige algunos episodios. Cris Gris (Vgly) y Martín Hodara (La señal) complementan el equipo de dirección.

Reyes acaba de llegar de México donde la serie ya se está filmando. Viajó junto a Ashanti, su hija mayor. “Lo que más me llamó la atención del rodaje fue que pensé que me iba a encontrar con unas diez personas y era un equipo impresionante, de unos 50 participantes. Las escenas que estaban rodando me impactaron mucho. Pude ver a Ezequiel, el policía, guiando un operativo. No veía la hora de conocer a Cometierra. Cuando nos vimos, nos abrazamos un buen rato, como si nos conociéramos de toda la vida. Fue increíble la conexión”, recuerda entusiasmada en diálogo con elDiarioAR.

La serie tendrá siete capítulos y está inspirada en el universo de la novela: los jóvenes de barrios marginales, sus lenguajes, sus gustos y las violencias e injusticias en las zonas más precarizadas. Un mundo que Reyes conoce muy bien ya que trabajó muchos años como docente en Fuerte Apache, Ciudadela y Pablo Podestá. También aprendió sobre los modismos e intereses de los adolescentes en el interior de su propia casa: es madre de siete chicos que tienen entre 12 y 27 años.

Si bien no puede adelantar nada sobre el guión lo cierto es que hubo cambios en el traspaso de formato. Por ejemplo, la historia no se desarrollará en el conurbano bonaerense sino en los suburbios de la Ciudad de México. La protagonista se llamará Aylín y es interpretada por la actriz Lilith Curiel (El elegido). Reyes quedó impactada con ella. “Pude hablar con Lilith. Nos escribimos casi a diario y me trajo Cometierra y Miseria para que se los firme. Siento que Lilith es la mejor Cometierra del mundo”, subraya y envía una foto abrazada a la protagonista. En el elenco, también está Yalitza Aparicio, nominada al Oscar por su actuación en Roma, quien toma el rol de la seño Ana (la profesora que desaparece en la novela).

La escritura del guión estuvo a cargo de Mónica Herrera (La caída), pero también participaron Gabriela Guraieb (Vgly), Camila Brugés (Frontera Verde), Juan Carballo (El amor después del amor), Clara Roquet (Libertad) y la novelista Brenda Navarro (Casas vacías) quien visitó hace muy poquito nuestro país en el marco del FILBA. Reyes tuvo varias reuniones con ellos.

Cometierra le ha cambiado la vida a su autora. No sólo porque la llevó a presentar la novela por todo el mundo, sino porque la puso en contacto con víctimas de femicidios y con una enorme cantidad de lectores que se sienten identificados con sus personajes. “Trato de contestarle a todxs. Tanto en persona como por redes. Aunque a veces no llego porque me escriben un montón, me mandan fotos con los libros, dibujos, videos que hacen representando escenas...son tremendamente creativos”, describe.

En 2023, tuvo que pedir una licencia sin goce de sueldo en el colegio donde trabajaba en Pablo Podestá porque ya no podía combinar el trabajo con los viajes que surgían por la novela. No obstante, dice que le cuesta soltar definitivamente su rol como maestra. Es que varios de los personajes de sus libros están inspirados en sus alumnas.

Reyes continúa escribiendo. Su momento ideal es a las cuatro de la mañana cuando en su casa reina el silencio, pero lo cierto es que escribe donde y cuando sea: “He aprendido a escribir con mis hijos al lado, en aviones u hoteles. No es lo mismo, pero si hubiera esperado la soledad, el silencio y el cuarto propio no hubiera escrito nunca”. Este año publicó Miseria (Alfaguara, 2023) donde retoma el universo y el tono de su primer libro. El personaje de Miseria (la cuñada de Cometierra) también aparece en la serie de Burman. “Sé que están en tratativas por adquirir los derechos del libro, veremos qué pasa. La idea es seguir con la historia porque hay mucho entusiasmo con esta serie de parte de todos”, adelanta.

Cometierra es producida por The Mediapro Studio, Oficina Burman (The Mediapro Studio), Exile Content Studio y Cimarrón (The Mediapro Studio) y estará disponible exclusivamente a través de Prime Video en más de 240 países y territorios. No está definida su fecha de estreno.

LB/DTC