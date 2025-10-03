En medio de un importante operativo de seguridad, Matías Ozorio llegó a la Argentina

La Policía de Perú entregó a Matías Agustín Ozorio, mano derecha del narco “Pequeño J”, a agentes de la Policía bonaerense y la Interpol, quienes lo trasladaron a la Argentina en un avión de la Fuerza Aérea. El detenido arribó al país en medio de un fuerte operativo de seguridad y este viernes deberá declarar ante el fiscal Adrián Arribas.

Ozorio, de 28 años, llegó al aeropuerto de Lima acompañado de una estricta custodia policial. Desde el miércoles a la noche había quedado detenido en la sede de la Dirección Antidrogas junto al principal acusado en la causa, Tony Janzen Valverde Victoriano.

Finalmente, pasadas las 23, Ozorio aterrizó en Buenos Aires y quedó bajo custodia de las autoridades argentinas. Fue trasladado en helicóptero a la zona de Puente 12, en la base de apoyo aéreo de la Policía bonaerense en Ezeiza. De allí sería llevado a la DDI de San Justo, en donde este viernes por la mañana será indagado por el fiscal Arribas.

En el aeropuerto de Lima, se presentó el ministro del Interior peruano, Carlos Malaver, junto a agentes de la Policía Nacional para dar una conferencia de prensa sobre la entrega de Ozorio y la inminente extradición de “Pequeño J”.

“Si bien es cierto que no vamos a devolverle la vida a estas tres jóvenes, sí quisiéramos colaborar y dar un pequeño bálsamo a ese gran dolor que deben estar sufriendo los familiares de las víctimas”, expresó el funcionario.

El avión de la Fuerza Aérea, modelo EMBRAER ERJ 140LR con matrícula FAG037, salió desde El Palomar con un equipo de Interpol, un médico y oficiales de la Policía de la Provincia. Antes de aterrizar en el aeropuerto de Lima, realizó un parada en Salta.

Desde Perú, la aeronave despegó minutos después de las 18 y, alrededor de las 21 hizo una parada en Salta nuevamente para cargar combustible. De allí, emprendió un vuelo directo a Buenos Aires.

Carlos Adrián Arribas, a cargo de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, adelantó que Ozorio será indagado el viernes por la mañana. “No puedo decir qué rol tuvo Ozorio. Por ahora está como coautor. Es todo materia de investigación, hay secreto de sumario en la causa”, señaló el investigador a TN.

Por otro lado, el fiscal aseguró que no se levantará el secreto de sumario de la causa mientras avance la investigación y aclaró que aún no tienen probado “que haya habido una transmisión” del triple crimen.

Este viernes no solo se realizará la indagatoria a Ozorio, sino que también se llevará a cabo la apertura de los celulares incautados durante la investigación. Avances que podrían ser claves para esclarecer los hechos y a los autores.

“Es una audiencia importante porque vamos a sacar información clave”, agregó Arribas, quien aclaró que no tiene claro cuánto durará el proceso de apertura.

El fiscal advirtió que continúan estableciendo el móvil del triple crimen y descartó estar reteniendo la causa para que no pase a la justicia federal: “Solamente estoy investigando”.

“Es parte de la investigación si ´Pequeño J´ es parte de algo más grande. No sé si el techo de la organización termina en él”, explicó Arribas.

El titular de la fiscalía de La Matanza confirmó que ninguno de los primeros cuatro detenidos quiso declarar ante la Justicia.

A su vez, detalló que la causa continúa caratulada como homicidio “con características que no se ven a menudo”. “Por ahora no va a cambiar la carátula”, afirmó.

Por último, se negó a revelar los nombres de los prófugos. Se estima que hay al menos dos personas que participaron del crimen y aún no fueron detenidas.