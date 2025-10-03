Día Mundial de la Sonrisa: ¿por qué se celebra este 3 de octubre?

En el año 1999 Harvey Ball, creador del símbolo iconográfico Smiley Face o Carita Feliz, decidió proclamar el Día Mundial de la Sonrisa para el primer viernes de octubre, una fecha pensada para ser feliz y llevar alegría a otros, aunque sea por un día.

Harvey falleció en el año 2001, pero desde entonces se creó la Harvey Ball World Smile Foundation en su honor. Organización que todos los años realiza actividades y recauda fondos para obras benéficas que lleven alegría a todas las personas alrededor del planeta.

Beneficios de la sonrisa

Y es que la sonrisa es un gesto que produce muchos beneficios. Al sonreír, nuestro cuerpo libera endorfinas y serotoninas, dos hormonas que nos hacen sentir más felices, menos estresados y mejorar nuestro estado de ánimo.

Sonreír es parte del lenguaje universal, es gratis y nos ayuda en muchos ámbitos de la vida: en la seducción, en la vida profesional, en nuestra autoestima. Genera seguridad en uno mismo y en los demás. Y es contagiosa.

Algunas frases que se han popularizado en el Día Mundial de la Sonrisa.

Cada año millones de personas aprovechan el Día Mundial de la Sonrisa, para compartir frases famosas sobre la sonrisa. Te compartimos algunas de las más populares.

La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz. - Proverbio escocés.

Una gran sonrisa es un bello rostro de gigante. - Charles Baudelaire.

Es más fácil obtener lo que se desea con una sonrisa que con la punta de la espada. - William Shakespeare.

El niño reconoce a la madre por la sonrisa. - Leon Tolstoi.

El maquillaje que embellece más es una sonrisa sincera. - Anónimo.

¿Cómo celebrar el Día Mundial de la Sonrisa?

Como el objetivo de este día es llevar alegría a todo aquel que la necesite, podemos desde hacer obras caritativas hasta dedicarle toda una tarde a un amigo que sabemos que está atravesando por un mal momento. O simplemente sonreí siempre que tengas ganas. Te sentirás mejor y harás sentir mejor al que está a tu lado.

Otra buena manera es compartir frases graciosas, imágenes y videos que promuevan la alegría en otros. Aprovechemos al máximo la conectividad y contagiemos una sonrisa de forma viral. Usa los hashtag #WorldSmileDay #DiaMundialDeLaSonrisa.

CRM