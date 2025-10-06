Crisis política en Francia: el primer ministro elegido por Macron renuncia horas después de formar su gabinete

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, renunció este lunes ante el presidente galo, Emmanuel Macron, que la aceptó, solo un día después de anunciar la formación de su gobierno, y tras menos de un mes en el cargo. Ambos se habían reunido durante una hora en el palacio del Elíseo, según la BFMTV.

“Los partidos políticos siguen comportándose como si tuvieran mayoría absoluta. Me encontré en situaciones en que en las que el acuerdo estaba cerca, pero en que cada partido quería que los otros adoptasen enteramente su programa”, explicó Lecornu tras la decisión en una intervención sin preguntas en la que dijo que, a medida que negociaba con las diversas formaciones —que no citó por el nombre— y se avanzaba en compromisos, “la línea se movía”.

“Yo soy un militante, pero siempre hay que preferir al país antes que al partido”, terminó, antes de asegurar que para llegar a un acuerdo hace falta “humildad” puesto que, en realidad, las diferencias no son tantas.

Lecornu debía presentar el martes su programa de gobierno en la asamblea. La oposición había ya amagado con presentar una moción de censura exprés por la composición continuista del Ejecutivo.

El efímero primer ministro se había mostrado dispuesto a suavizar las medidas de austeridad anunciadas por su predecesor, François Bayrou, rechazadas unánimemente por la oposición. Aunque sin renunciar a la reducción de la deuda y el déficit públicos; la incógnita radicaba en si Lecornu será capaz de encontrar un compromiso aceptable entre macronistas y socialistas. El sábado, el primer secretario del PS, Olivier Faure, aseguraba en una entrevista en Le Parisien: “Nos dirigimos directamente hacia una censura si la situación no cambia”. La duda se ha resuelto velozmente en sentido negativo.

La presión se dirige ahora directamente sobre Macron. La líder de La Francia Insumisa (LFI) en la Asamblea de la República, Mathilde Panot, publicó un mensaje en X en el que señala que “Macron debe marcharse” y que la “cuenta atrás ha comenzado”.

La crisis permanente en la política francesa experimenta una nueva vuelta de tuerca. Macron puede ahora tratar de nombrar un nuevo primer ministro —sería el cuarto en un año, tras los fallidos Michel Barnier y François Bayrou, además del propio Lecornu— o incluso disolver el parlamento y convocar elecciones. LFI plantea, por su parte, un voto parlamentario de destitución del propio presidente de la República, previsto en la Constitución francesa en caso de “incumplimiento de los deberes manifiestamente incompatible con el ejercicio del su mandato”.

El presidente de la formación de extrema derecha Agrupación Nacional, Jordan Bardella, pidió también la disolución de la cámara y la celebración de nuevas elecciones legislativas. “No se puede recuperar la estabilidad sin volver a las urnas”, escribió en X. “Hemos llegado al final del camino. No hay otra solución”, ha corroborado la líder, Marine Le Pen.

