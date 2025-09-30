Otro encuentro Milei-Trump: regreso a Estados Unidos en busca de apoyo político y económico

Apenas cinco días después de haber regresado de Nueva York, el presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos. El próximo domingo 14 de octubre será recibido en la Casa Blanca por su par norteamericano, Donald Trump, en un encuentro que la Cancillería definió como “una nueva oportunidad para fortalecer la asociación estratégica entre ambos países”.

“La Cancillería de la República Argentina informa que, como muestra de la excelente relación bilateral que une a la República Argentina y a los Estados Unidos de América, el próximo 14 de octubre el presidente de la Nación, Javier Milei, realizará una visita oficial a los Estados Unidos y tendrá el honor de ser recibido en la Casa Blanca por el presidente Donald J. Trump”, señaló la cartera a cargo de Gerardo Werthein en un comunicado.

La visita se inscribe en el marco del respaldo que la administración republicana le brindó al gobierno argentino frente a la tensión cambiaria y las dificultades financieras de las últimas semanas. Según el parte oficial, Milei y su comitiva —cuyos integrantes aún no fueron confirmados— se alojarán en Blair House, la residencia protocolar para jefes de Estado en Washington.

“El encuentro representa una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos”, agregó la Cancillería.

El nuevo encuentro en la Casa Blanca le permite a Milei reforzar su alineamiento internacional con la administración republicana, en momentos en que la situación económica local continúa marcada por la volatilidad del dólar y el malestar social por el ajuste como ocurrió este lunes en Tierra del Fuego, cuando el Presidente tuvo que interrumpir un acto. La foto junto al mandatario estadounidense es leída en la Casa Rosada como un gesto de apoyo clave para dar señales de estabilidad frente a los mercados.

El apoyo de Bessent

La semana pasada, tras el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, el mercado financiero revirtió la tendencia negativa y se registró una caída del dólar y un fuerte rebote en acciones y títulos públicos. Fue poco después de que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmara vía redes sociales el apoyo del país del Norte a la Argentina y que la administración Trump “está dispuesto a hacer lo que sea necesario” para ayudar al Gobierno de Javier Milei.

El anuncio de este nuevo viaje le llega al Gobierno en un momento en que el dólar vuelve a escalar y este martes llega a los $1.415.