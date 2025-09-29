Milei suspendió la caminata por el centro de Ushuaia por baja convocatoria y fuertes protestas

La esperada caminata del presidente Javier Milei por el centro de Ushuaia, que replicaría los multitudinarios encuentros de su campaña de 2023, fue suspendida abruptamente este lunes debido a una bajísima convocatoria y a la presencia de intensas protestas de diversos sectores de la ciudad. El mandatario apenas logró reunir a un centenar de personas en la puerta de su hotel antes de dirigirse directamente al aeropuerto.

“Habían llamado a movilizar en el centro de Ushuaia, en San Martín y Don Bosco, y hacer una caminata por el centro de Ushuaia, que es lo que habían hecho en campaña en 2023. No había casi nadie en el centro”, confió una fuente desde Ushuaia a Noticias Argentinas.

Cinco minutos de discurso y partida rumbo al aeropuerto

La situación obligó al Presidente a modificar su agenda. En lugar de la caminata planificada, Milei se limitó a un breve contacto con los pocos militantes que lo esperaban. “Milei salió del hotel, tenía unas 100 personas en la puerta del hotel, agarró un megáfono, dijo unas palabras, se subió un auto y se fue al aeropuerto. Todo duró cinco minutos”, detalló la misma fuente a este medio.

El rápido desenlace contrastó con las expectativas del oficialismo, que esperaba replicar el fervor de otras visitas presidenciales. Sin embargo, la movilización resultó escasa y la ciudad se mostró activa con diferentes focos de reclamo.

Protestas en varios puntos de la ciudad

Mientras la convocatoria oficialista languidecía, diversos sectores sociales y políticos de Ushuaia se movilizaron para expresar su descontento con las políticas del Gobierno nacional.

Hubo protestas en varios puntos clave de la capital fueguina, evidenciando un fuerte rechazo a la presencia del Presidente y a las medidas implementadas por su administración. Este escenario marcó una visita con más disrupciones que apoyo masivo para el mandatario.

Con información de la agencia NA