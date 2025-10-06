Martín Menem denunció que la gestión de Milei sufre “una sucesión de acciones desestabilizantes” y detalló 16

El presidente de la Cámara de Diputados (LLA) Martín Menem afirmó que la gestión del presidente Javier Milei sufre “una sucesión de acciones desestabilizantes” y remarcó que esta situación que “soporta” el Gobierno Nacional no sucedió “nunca en la historia política e institucional” de Argentina .

En un mensaje publicado desde sus redes sociales, el funcionario libertario aseguró que esta situación también la sufren todos los ciudadanos “que le dieron su voto de confianza” porque tienen “la esperanza de que existe una salida a las recurrentes crisis” que “vive atravesando” nuestro país.

“En menos de dos años de mandato y potenciándose en los últimos meses por la cercanía de las elecciones de medio término, en las cuales existe la realidad cierta y concreta de que La Libertad Avanza aumente su caudal de representación parlamentaria que le permita acompañar las medidas de cambio que propone el Presidente Milei, el Congreso argentino llevó adelante una serie de medidas que no registran antecedentes en nuestra historia democrática”, expresó Menem.

Mediante un punteo de varios ítems, que van en contra de la gestión, el legislador nombró la derogación de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y de los decretos delegados “que se encontraban en el marco de la delegación que el mismo Poder Legislativo le había autorizado”; la interpelación a Guillermo Francos en “una sesión bochornosa”; el funcionamiento de dos comisiones investigadoras “funcionando al mismo tiempo”; que la segunda fuerza de la Cámara baja “le niegue el derecho y complote” para que el Gobierno “no tenga un Auditor General de la Nación”.

“Desde el año 2003, en la presidencia de (Eduardo) Duhalde, que el Congreso no insiste ante un veto del Poder Ejecutivo y nunca se dieron tres insistencias de leyes observadas totalmente durante el mismo período parlamentario. Es el Gobierno al que en el Senado se le autoconvocan las Comisiones y el Recinto pasando por arriba del Reglamento y de cualquier precedente parlamentario. Y es el Gobierno a cuyos ministros y funcionarios pretenden amedrentar queriendo utilizar ‘la fuerza pública’ y ‘los patrulleros’, para que concurran a ser parte del circo de algunas comisiones que abiertamente violan principios reglamentarios, legales y constitucionales; desde la violación del debido proceso, el juez natural, la inviolabilidad del derecho de defensa en juicio y por sobre todo la separación de poderes”, planteó.

Para finalizar, expresó que “le quisieron confeccionar” el plan de Gobierno “con un presupuesto inflacionario, populista e irresponsable” y lo obligaron “a no tratarlo” para defender el interés de todos los Argentinos.

Asimismo, remarcó que los diputados electos en 2021, y que dejan su mandato este año, le quieren imponer al Ejecutivo Nacional el presupuesto del 2026, “negándole ese derecho” a los legisladores que asumirán en diciembre “y que van a reflejar con más exactitud” la representación política actual.

“Como si todo esto fuera poco, es al primer gobierno en la historia, al cual le pretenden limitar las facultades de emitir Decretos de Necesidad y Urgencia, garantizadas por la Constitución Nacional, facultad con las que contaron todos los presidentes anteriores, incluso teniendo mayorías absolutas en las dos Cámaras y que patentaron la frase de que el Congreso era la escribanía del Ejecutivo”, concluyó.

Los 16 puntos con los que Menem cuestionó al Congreso

1- Es el primer Gobierno al cual la Cámara de Diputados le deroga un DNU.

2- Es el primer Gobierno al cual el Congreso le deroga un DNU.

3- Es el primer Gobierno al cual el Congreso le deroga decretos delegados que se encontraban en el marco de la delegación que el mismo Poder Legislativo le había autorizado.

4- Desde el año 1996 que no se interpela a un Ministro, y esta Cámara lo hizo con Guillermo Francos en una sesión bochornosa y por un tema en dónde no hubo comprometidos ni actos jurídicos estatales ni fondos púbicos.

5- Por primera vez desde la recuperación de la democracia y en la historia de la Cámara de Diputados, existen dos comisiones investigadoras funcionando al mismo tiempo. Sin embargo, los actores que hoy son los paladines de la institucionalidad, dejaron pasar los peores casos de corrupción de la historia argentina sin siquiera despeinarse. Sólo por nombrar algunos, el Congreso dominado por el kirchnerismo jamás investigó las responsabilidades políticas en los casos: Skanska, Picolotti, Jaime, Antonini Wilson, los dólares en el baño de la Ministra de Economía, Boudou, los muertos de la tragedia de Once, los bolsos con dólares y armas de López, Hotesur y los Suaces, los cuadernos de las coimas, Vialidad, los muertos de la pandemia, el vacunatorio VIP, el cumpleaños VIP, el yategate de Insaurralde, los seguros de Alberto, las palizas de Alberto, el Memorandum con Irán, la muerte del fiscal Nisman que horas antes del concurrir a declarar al Congreso a denunciar al Gobierno de Cristina terminó asesinado.

6- A pesar de ser la segunda fuerza de la Cámara de Diputados le niegan el derecho y complotan para que el Gobierno no tenga un Auditor General de la Nación.

7- Desde el año 2003 (Presidencia de Duhalde), que el Congreso no insiste ante un veto del Poder Ejecutivo y nunca se dieron tres insistencias de leyes observadas totalmente durante el mismo período parlamentario.

8- Es el Gobierno al que en el Senado se le autoconvocan las Comisiones y el Recinto pasando por arriba del Reglamento y de cualquier precedente parlamentario.

9- Es el Gobierno a cuyos ministros y funcionarios pretenden amedrentar queriendo utilizar “la fuerza pública” y “los patrulleros”, para que concurran a ser parte del circo de algunas comisiones que abiertamente violan principios reglamentarios, legales y constitucionales; desde la violación del debido proceso, el juez natural, la inviolabilidad del derecho de defensa en juicio y por sobre todo la separación de poderes.

10- Es el Poder Ejecutivo al que le quisieron confeccionar el plan de gobierno con un presupuesto inflacionario, populista e irresponsable, obligándolo a no tratarlo para defender el interés de todos los Argentinos.

11- Los Diputados electos en 2021 y que se van en 2025, le quieren imponer al Gobierno el presupuesto del 2026, año en el cual ya no van a integrar la Cámara, negándole ese derecho a los Diputados que van a asumir en Diciembre y que van a reflejar con más exactitud la representación política actual.

12- Es al Gobierno al que le impusieron el festival de emplazamientos, hasta con proyectos que llevaban dos horas de estado parlamentario, y al que le quieren destituir a presidentes de comisión que en uso de sus atribuciones se niegan a tratar la agenda de las políticas que ya fracasaron en el pasado.

13- Durante los menos de dos años de la gestión de Milei, el Congreso aprobó 18 emplazamientos a comisiones; mientras que Alberto (4 años de mandato) en plena pandemia sufrió sólo 3 y Cristina (en ocho años de mandato) sólo 9.

14- Es al único Presidente al que le rechazaron los pliegos de los jueces propuestos para la Corte.

15- Es al Gobierno al que en un hecho sin precedentes, le pretenden imponer una moción de censura a su Jefe de Gabinete por primera vez desde que existe la figura incorporada a la Constitución del 94.

16- Como si todo esto fuera poco, es al primer gobierno en la historia, al cual le pretenden limitar las facultades de emitir Decretos de Necesidad y Urgencia, garantizadas por la Constitución Nacional, facultad con las que contaron TODOS los presidentes anteriores, incluso teniendo mayorías absolutas en las dos Cámaras y que patentaron la frase de que el Congreso era la escribanía del Ejecutivo.

Con información de agencias.

IG