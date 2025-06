Tres años y un Papa después, el Opus rinde examen ante León XIV: “Hemos salvado un 'match ball'”

“Tenemos la impresión de haber salvado un match ball”. Un alto responsable del Opus Dei define así el anuncio del ‘moderador general’ de la Obra, Fernando Ocáriz, quien el pasado miércoles entregó al Vaticano la propuesta definitiva de reforma de los estatutos de esta realidad eclesial, fundada por Escrivá de Balaguer en 1928 y que, casi un siglo después, vivió la mayor crisis de su existencia.

“Quiero informaros sobre el trabajo de adecuación de los Estatutos”, escribe Ocáriz en la carta a los fieles del Opus Dei. “Se había previsto completar su estudio en el Congreso general, pero, como sabéis, al coincidir con la sede vacante, se consideró oportuno no hacerlo”, explica el máximo responsable de la Obra, quien admite que el test final de los estatutos no se produjo al coincidir su congreso con la muerte del Papa Francisco.

Una muerte papal que, de puertas hacia adentro, ha sido recibida con cierto alivio por los responsables de la prelatura. Los mismos que estiman positiva para sus intereses la elección de León XIV, un Papa que ha hecho de la búsqueda de la unidad en la Iglesia uno de los leitmotiv de su pontificado. De hecho, como adelantó elDiario.es, Prevost quería que la solución sobre los estatutos del Opus –así como la compleja situación de Torreciudad– fuera rápida. Dicho y hecho.

“Los congresistas dieron su parecer positivo para que, con los nuevos Consejo y Asesoría, concluyéramos la revisión de los Estatutos y los entregáramos a la Santa Sede para su aprobación, cosa que hemos hecho hoy mismo. Ha sido un camino de tres años, acompañados de la oración de todos, que os pido que intensifiquemos en esta etapa final”, concluía Ocáriz.

Una de las primeras reuniones que mantuvo León XIV después de ser elegido Papa fue precisamente con Ocáriz, a quien preguntó por el estado de la propuesta de nuevos estatutos que, desde el cambio provocado por Ad Charisma Tuendum y amplificado tras la reforma de la Curia, debían entregar ante las autoridades vaticanas. Ahora, será la Santa Sede quien los estudie, y decide si les da el visto bueno o, por el contrario, los devuelve.

Tres años de 'suplicio'

Se pone fin así, por el momento, a un proceso de tres años de trabajo, que ha contado con fuertes altibajos, especialmente después de que el papa Francisco asimilara al Opus Dei a una asociación sacerdotal, dependiente del dicasterio del Clero, les obligara a entregar informes anuales y quitara a su máximo responsable la condición de prelado.

Entre medias, otros conflictos, todavía sin concluir, como el futuro del 'complejo' de Torreciudad (que León XIV conoce a la perfección), y otros cerrados en falso, como la sentencia canónica del caso Gaztelueta, que obligaba a la Obra a expulsar de la organización al pederasta condenado en firme, sin que haya habido comunicación oficial alguna de la prelatura con la víctima. O la demanda contra el Opus Dei por trata y explotación contra 43 mujeres, que se ha reabierto en las últimas fechas.

El proceso de entrega de los nuevos estatutos no fue fácil. De hecho, a lo largo de estos años, el Opus Dei llegó a presentar dos borradores, que fueron rechazados por Francisco. La tercera y definitiva versión, ahora entregada a su sucesor, iba a debatirse en un congreso ordinario, previsto para los días 26 y 27 de abril, pero el fallecimiento de Bergoglio hizo que la prelatura se saltara el último debate. Después del breve encuentro entre Ocáriz y su vicario auxiliar, Mariano Fazio, el pasado 14 de mayo con León XIV, en el que éste les urgió a entregar su último borrador, el proceso interno se aceleró y apenas tres semanas después, la pelota ya está en el tejado de Roma.

Ese día, la Obra emitía un breve comunicado en el que hablaba de “encuentro breve, en el que el Papa manifestó su cercanía y su cariño”. “El Santo Padre, entre otras cosas, preguntó por el actual estudio de los Estatutos de la Prelatura”, añadía la nota del Opus, “León XIV escuchó con mucho interés las explicaciones que se le dieron”. Y, como informamos, urgió a culminar la entrega, que ya se ha producido.

¿Cómo se ha llegado a este punto?

En julio de 2022, Francisco firmaba el motu proprio ‘Ad charisma tuendum’, con modificaciones para la figura de las prelaturas personales en la Iglesia (hoy por hoy, la única existente es el Opus Dei). A grandes rasgos, el decreto papal ‘degradaba’ al Opus Dei, que pasaba a ser competente del dicasterio del Clero, y no de Obispos. De hecho, se decretaba que el ‘Prelado del Opus Dei’, ya no sería obispo, y sería denominado ‘moderador general’ (el Opus Dei, por cierto, no ha dejado de llamar a Ocáriz ‘Prelado’), y exigía a la institución “una forma de gobierno basada más en el carisma que en la autoridad jerárquica”. La decisión de Francisco derogaba, de facto, la condición de prelatura personal del Opus, basada precisamente en la jerarquía. Ahora, nadie se atreve a asegurar que la Obra deje de serlo oficialmente.

Del mismo modo, el motu propio papal obligaba a la Obra a presentar cada año al dicasterio correspondiente “un informe sobre el estado de la Prelatura y sobre el desarrollo de su labor apostólica”. “Deseando, por tanto, salvaguardar el carisma del Opus Dei y promover la acción evangelizadora que sus miembros llevan a cabo en el mundo, y debiendo al mismo tiempo adaptar las disposiciones relativas a la Prelatura a la nueva organización de la Curia Romana, ordeno que se observen las siguientes normas”, culminaba Bergoglio, quien ordenaba que “los Estatutos propios de la Prelatura del Opus Dei serán convenientemente adaptados”.

Tres años después, los estatutos ya están en manos de la Santa Sede, que ahora decidirá si los aprueba, los devuelve o pide modificaciones. Mientras tanto, silencio total: “Una vez que los Estatutos sean aprobados por la Santa Sede, se ofrecerá en la web el texto de los Estatutos modificados e información abundante. Como es comprensible, en cambio, la Prelatura no puede ofrecer detalles hasta que los Estatutos no hayan sido aprobados por el Papa, que es el legislador competente. Por tanto, no se prevé ninguna comunicación pública de la propuesta final de modificación de los Estatutos por parte del Opus Dei, sino que se dejarán directamente en manos de la Santa Sede”, explica la Obra.

