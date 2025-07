Familiares de víctimas de fentanilo adulterado marchan por justicia: “Nuestros seres queridos no son estadísticas”

“Porque no hay justicia sin verdad, no hay duelo sin justicia, y no hay futuro seguro para la salud publica de los ciudadanos si se repite este crimen” familiares de pacientes que murieron tras ser inoculados con fentanilo contaminado, producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, marcharán este jueves para reclamar que avance la investigación y se pene a los responsables.

La movilización será “en silencio” frente al Hospital Italiano de La Plata, querellante del caso que tiene hasta el momento, según datos oficiales, 54 víctimas. Más allá de esta cifra, las personas organizadas detrás del reclamo estiman que podría haber más. Respalda esta teoría el hecho de que los lotes con ampollas contamidas fueron distribuidos a más de 300 hospitales del país.

En diálogo con elDiarioAR, Sol Francese, una enfermera de 42 años que perdió a su hijo Renato, de 18, por el suministro de fentanilo adulterado convocó a la manifestación y pidió consciencia: “Es importante que la gente nos acompañe y marche, sobre todo los de La Plata, que están cerca. Nosotros somos de Chascomús —a 81 kilómetros de distancia— y vamos a viajar, pero no van a ir todos los que nos acompañarían si la hiciéramos acá”.

Renato fue derivado desde Chascomús a La Plata tras sufrir un traumatismo de cráneo en un accidente en moto. Las primeras 24 horas internado estuvo estable, pero una infección severa lo complicó. Durante su internación recibió fentanilo contaminado y esto derivó en su muerte. Ahora, Francese continúa el camino hacia la Justicia y, pese al dolor, es optimista.

“La causa se viene investigando bien, estamos conformes. Los procedimientos vienen dando resultados favorables. Esperamos nuevas pericias que saldrán en los primeros días de agosto. Hay 31 personas que están con ciertas inhabilitaciones así que aunque no están detenidos, eso nos da tranquilidad. Más allá de eso, pretendemos una condena hacia los responsables del laboratorio”, dijo.

La madre del joven también convocó a “quienes tengan un familiar fallecido entre febrero y mayo de este año a acercarse a las clínicas u hospitales a pedir las historias clínicas y preguntar si al paciente se le suministró fentanilo, de qué laboratorio y número de lote”.

Era docente de educación artística, músico e inspector. Tenía 32 años y vivía en Florencio Varela. Un dolor de panza el 3 de marzo, que pensó era originado por estrés, fue el síntoma que lo llevó por sus propios medios a la clínica de Ranelagh, el 5 de marzo, sin imaginar que todo se complicaría y moriría poco más de un mes después, el 7 de abril, por contaminación con fentanilo adulterado.

Se llamaba Leonel Ayala y fue diagnosticado con pancreatitis. Lo internaron. Cursó una recuperación lenta pero alentadora hasta que un endoscopista le lastimó el páncreas, el 12 de marzo, cuando ya casi estaba por recibir el alta. El cuadro se agravó. Por esta razón, y por decisión de la familia, el 15 de marzo fue derivado al Hospital Italiano de La Plata sin ningún conocimiento de lo que había pasado en Ranelagh, solo por la necesidad de una terapia intensiva de alta complejidad. Allí fue intervenido quirúrgicamente.

El 7 de abril recibió fentanilo adulterado. Después, casi no pudo moverse, su vientre estaba hinchado y debieron volverlo a operar. Horas más tarde, murió. Lo precipitado del desenlace llevó a su hermano Alejandro a investigar más allá de lo que decían los médicos. Quería saber si podría haber pasado algo más y qué. Supo de los casos de fentanilo adulterado en otros centros médicos, pero desde el hospital le negaron que Leonel lo hubiera recibido. La familia decidió que interviniera un abogado y así supo la verdad. Hoy llaman a marchar y exigir que se condene a los responsables.

En las últimas semanas hubo avances en la investigación contra los responsables de los laboratorios. Se inhibieron los bienes de Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, sus hermanos Damián Roberto y Diego, y su madre, Nilda Furfaro, pero no hay imputados ni detenidos, lo que enoja particularmente a los allegados de las víctimas.

Entre las irregularidades comprobadas se enumeran las alertas y prohibiciones por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). El 8 de mayo, como respuesta a la investigación en curso impulsada por la denuncia del Hospital Italiano, la ANMAT prohibió “el uso de FENTANILO HLB / CITRATO DE FENTANILO, concentración 0,05 mg/ml, solución inyectable, frasco ampolla por 5 ml.”.

Previamente, el 24 de febrero, había circulado el primer llamado de atención “por incumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación en Laboratorios Ramallo S.A”. El 6 de marzo, la ANMAT prohibió los productos “Dopamina HLB, dopamina clorhidrato 40 mg/ml inyectable IV” y “Dopamina HLB 100 mg AMP 5 ml”. Lo hizo luego de haber detectado que no poseían en sus rótulos las etiquetas de trazabilidad correspondientes. El mismo día, se ordenó a la firma HLB PHARMA GROUP S.A. el recupero de “Propofol HLB, propofol 10 mg/ml emulsión inyectable IV, lote 60000, vto. 30/09/2026 50 frasco ampolla de 20 ml, Cert. N° 43.900” por no contar con la etiqueta de trazabilidad.

El 16 de abril, a más de un mes de la última advertencia, se le ordenó a dicho laboratorio el retiro del mercado de todos los lotes del producto “Propofol HLB, propofol”. El documento indicaba: “Se incluye a productos elaborados bajo el Certificado N° 43.900, debiendo presentar ante el Departamento de Vigilancia Post Comercialización y Acciones Reguladoras del Instituto Nacional de Medicamentos la documentación respaldatoria de dicha diligencia”. Casi 10 días después, el 24 de abril, se prohibió el uso, comercialización y distribución de los productos “DICLOFENAC HLB / DICLOFENAC SÓDICO” y “MORFINA AL 1% HLB”.

El 18 de junio, el Hospital Italiano de La Plata informó que fue admitido como querellante. “Esta decisión judicial reconoce al Hospital como víctima directa de un delito que atentó contra la salud pública y afectó gravemente el normal funcionamiento de nuestros servicios sanitarios”, dijo en un comunicado.

Según sus autoridades, “desde el primer momento”, el centro de salud “actuó con responsabilidad y transparencia” y “su propio equipo” fue el que, “al detectar un comportamiento clínico inusual”, comenzó “una investigación rigurosa que permitió identificar el lote contaminado”.

En un escrito se explicó que el caso “comenzó cuando, desde el Sector de Microbiología, se advirtió la presencia de dos bacterias no habituales en la flora intrahospitalaria, detectadas en pacientes internados en las Unidades de Terapia Intensiva, Cuidados Intensivos Vasculares y Pabellón de Trasplantes e Inmunocomprometidos. Ante esta situación, se activó de inmediato el protocolo de investigación de brote infeccioso por parte del Equipo de Control de Infecciones, con el objetivo de determinar el origen de las bacterias y evitar nuevos casos”.

Como consecuencia de ser aceptados como particulares damnificados en el caso, el Hospital Italiano señaló que “le permitirá colaborar activamente en la investigación y exigir justicia por lo ocurrido”.

“Lamentamos profundamente cada una de las pérdidas humanas y renovamos nuestro acompañamiento y compromiso por el pedido de justicia de todos los pacientes y familias afectadas”, agregaron.

