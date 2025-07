Apuestas online: denuncian a Wanda Nara y Marcelo Tinelli por promocionarlas de forma engañosa

“Les salvo el sábado”. Eso prometieron recientemente Wanda Nara y Marcelo Tinelli en sus cuentas de Instagram. Lo hicieron por separado pero de manera similar: con una foto suya, con un texto sobreimpreso y una llamada a interactuar a cambio de dinero. Las condiciones no estaban claras. La propuesta parecía tentadora. Son dos famosos queridos popularmente; ella con casi 18 millones de seguidores y él con casi 15, lo suficientemente ricos como para creerlos capaces de regalar dinero si así lo decidieran, pero no. El posteo era la puerta a un laberinto que derivaba en una web de apuestas online.

Fue la periodista Fernanda Iglesias la que reveló el modus operandi con algo de crítica. “Señores, son millonarios. ¿Hace falta que fomenten la ludopatía?”, cuestionó. “¿Es Tinelli diciendo que va a regalar plata o estoy flasheando?”, agregó. Y completó: “Esto responde Tinelli cuando entrás al link”. Junto a su última frase mostró una captura de pantalla del chat de comunicación directa de la red social con el conductor. “Hola, hola. Mirá que esto no es algo que suela hacer, pero con la cantidad de gente que me escribió no puedo decir que no”, dice él en el primer mensaje. “Antes que nada vale aclarar que hay que agradecerle a la gente de Sportsbet que hacen que esto sea posible. Por eso también hay regalito de $15.000 de bono. Si sos mayor de 18, registrate abajo”, agrega. Luego se ven dos opciones de enlace para hacer el procedimiento. Tinelli añade: “Si les gustó el juego del iPhone, voy a regalar uno”.

A la denuncia pública de Iglesias se sumó la reacción del diputado nacional por la Coalición Cívica ARI Maximiliano Ferraro, que posteó en X: “Lo de Wanda y Tinelli no está bien. Queremos una ley que prevenga la ludopatía y prohíba la publicidad de apuestas online. Porque no es un juego: es la salud y la vida de muchos pibes y muchas personas”. Sumó que “la Cámara de Diputados ya dio el primer paso” y desafió: “Ahora le toca al Senado. Es urgente que se hagan cargo”.

“El proyecto que obtuvo media sanción a fines del año pasado en Diputados contempla la prohibición de todo tipo de publicidad, promoción y patrocinio de plataformas de apuestas en línea, esto alcanza, entre otros, a la vía pública, espectáculos, eventos deportivos, camisetas de futbol, redes sociales, influencers y medios audiovisuales. Establece regulaciones respecto de los medios de pago prohibiendo aquellas formas de pago que generen endeudamiento, como tarjetas de crédito, y establecemos límites diarios para proteger el patrimonio de cada usuario. También se fijan controles biométricos para evitar que menores accedan a plataformas de apuestas, la exigencia de la verificación al registrarse y al iniciar sesión. Se introducen estándares de juego responsable para que los usuarios puedan ver su historial y autoevaluar su conducta y se prohibe la 'gamificación' que incentiva el juego prolongado”, explicó Ferraro a elDiarioAR.

Según el diputado, “estas medidas actúan en conjunto con políticas de concientización y prevención como campañas de difusión, jornadas educativas, canales de asistencia accesibles y un registro de autoexclusión nacional que actúa en coordinación con las provincias, planteando a su vez sanciones para quienes transgredan las disposiciones de la ley, especialmente a quienes promuevan las apuestas entre menores, con multas económicas, responsabilidad penal e inhabilitaciones”.

“Esto significa que hay una responsabilidad que tiene que ser compartida en prevenir este conflicto, donde las empresas también tienen que tener un rol activo en evitar que sus usuarios desarrollen una relación problemática con los juegos de azar, dándoles herramientas que les permitan tener información completa sobre los riesgos que están asumiendo, sus patrones de juego”, agregó e instó al Estado a “no renunciar al deber de generar las políticas públicas para proteger la salud común”.

Uno de las principales dificultades actuales detrás de la promoción de apuestas online es que no existe una ley nacional específicamente dirigida a combatir la ludopatía, por lo que la problemática solo queda alcanzada por regulaciones generales en materia de prevención de adicciones. “Lo que existe es una serie de leyes provinciales en materia de prevención, que nacieron mayoritariamente en la época donde las apuestas y los juegos de azar se limitaban establecimientos presenciales; algunas provincias al regular y autorizar el juego en línea introdujeron medidas de prevención que son muy acotadas y como está a la vista probaron ser insuficientes para abordar un problema que tiene escala nacional, donde muchas familias sufren las consecuencias de una industria que ha crecido sin cuidado de los daños que puede generar su actividad”, completó Ferraro.

Problema mundial

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “los juegos de azar y de apuestas consisten en jugarse dinero (u objetos de valor) en un evento de resultado incierto, con la posibilidad de obtener un mayor rendimiento”. Y “pueden causar daños graves en la salud, por ejemplo: dificultades financieras, ruptura de relaciones, violencia doméstica, enfermedades mentales y suicidio”.

El organismo advierte que “las consecuencias de los daños provocados por los juegos de azar y de apuestas pueden perdurar durante toda la vida y transmitirse de una generación a otra” por lo que recomienda “para prevenir y reducir estos daños” que “pueden aplicarse medidas dirigidas a toda la población” como “acabar con la publicidad y la promoción de estos juegos, centralizar el registro de cuentas para exigir a quienes juegan que fijen límites de pérdidas de obligado cumplimiento y aplicar restricciones relativas al acceso y la disponibilidad”.

Un sondeo de la consultora Opina Argentina, realizado entre el 17 y el 20 de mayo de 2024 sobre más de mil casos, reveló que el 16% de la juventud encuestada reconoce que realiza apuestas online, porcentaje que se eleva al 24% si se incluye a personas adultas. El estudio concluyó además que los más propensos a apostar son los varones, y que muchas y muchos de las y los encuestados (un 24%) consideran que la población más afectada por la ludopatía son los adolescentes de entre 12 y 16 años (48%). También destaca que el segmento con mayor nivel educativo es el más consciente de los riesgos que implican los juegos de azar.

Estadísticas del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires indican que el 30 por ciento de la población de Argentina mantiene algún tipo de vinculación con el juego. Dentro de ese universo, el 95% corresponde a personas que juegan de manera recreativa, mientras que el 3,5% son jugadores problemáticos y el 1,5% corresponde a jugadores compulsivos.

“El aumento en los casos de ludopatía o juego compulsivo despiertan una alarma en términos de salud pública en toda la población pero especialmente entre los más jóvenes, mientras a un adulto le toma en promedio siete años desarrollar un hábito problemático con el juego, hoy a un joven le toma sólo dos años”, adivirtió Ferraro.

“De repente cada persona puede tener un tragamonedas en su bolsillo. Y no es sólo una crisis de salud pública sino que también desnuda las miserias que atravesamos a nivel económico social y moral. Tanto en las publicidades oficiales del juego regulado como en las promociones que realizan influencers de plataformas ilegales, vemos cómo se asocia a los juegos de azar con la noción de éxito y hacer plata fácil en un momento donde está en crisis el valor y la recompensa que tiene el esfuerzo; esto se agrava cuando vemos que estos mensajes están dirigidos a personas jóvenes, por no decir menores, muchas veces varones y de bajos recursos, que cargan con el peso y mandato social de tener éxito económico y proveer a sus familias. Ahí creo que especialmente tiene que haber un llamado de atención para quienes son admirados y tenidos como una referencia por muchos jóvenes y la sociedad Argentina en general, como futbolistas, actores, famosos e influencers, que deciden utilizar su imagen para difundir estos mensajes, enriqueciéndose y promocionando estas plataformas sabiendo el daño y las consecuencias que puede tener para el público al que se dirigen y que confían en ellos”, completó.

Semanas antes de su posteo, Wanda Nara fue sancionada por la Justicia

La mediática Nara, el cantante L-Gante y otros influencers debieron grabar un video a comienzos de julio para alertar sobre los peligros de las apuestas ilegales online. La medida fue parte de un acuerdo que firmaron 16 imputados por promoción y captación de apostadores a través de la publicidad de plataformas de juego en redes sociales y otros medios.

La Fiscalía Especializada en Juegos de Azar de la Ciudad, a cargo de Juan Rozas, lleva adelante estas y otras causas, que ya suman 110, en las que famosos e influencers promocionaron plataformas de juego ilegales.

Desde el Ministerio Público Fiscal porteño dieron a conocer que, hasta el momento, de los 110 investigados, “27 han firmado un acuerdo de reparación integral del perjuicio y 16, han grabado el video”.

Los famosos que grabaron el archivo son Wanda Nara, Elián Valenzuela, Bárbara Silenzi, Florencia Vigna, Sasha Ferro, Lola Tomaszeuski, Mario Laurens, Traniela Campolieto, Mariano de la Canal, Facundo Guarino, Ignacio López, Gabriel Orcellet, Romina Uhrig, Mariano Nahuel Valenzuela, Tomás Álvarez y Nicolás Voutrinas Fontán.

Hasta ahora solo se logró que 27 influencers firmaran un acta de acuerdo de reparación integral del perjuicio en la que se comprometieron a grabar un video usando su imagen y voz para advertir sobre los peligros de las apuestas ilegales, que deberán subir a sus redes en formato historia durante tres días, y también postear en sus muros por al menos un mes.

Los casos surgieron tanto a raíz de denuncias de personas particulares como de presentaciones de LOTBA S.E. y la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos, así como también otros fueron impulsados de oficio por la misma fiscalía especializada.

MM