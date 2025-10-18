Cinco adaptaciones de Stephen King para ver antes del estreno de ‘The Running Man'

Las adaptaciones de Stephen King en el cine son de las películas que parecen más idóneas para la “spooky season”, la época en la que contamos los días para Halloween, por ser uno de los escritores más prolíficos en el género de terror y que dio clásicos como ‘El resplandor’, ‘Misery’ o ‘Carrie’.

En este 2025 llegaron a los cines dos películas basadas en novelas de Stephen King: ‘La vida de Chuck’, basado en el relato de ‘La sangre manda’ y con Tom Hiddleston como protagonista, y ‘La larga marcha’. El 7 de noviembre se estrena ‘The Running Man’, con Glen Powell.

Todos ellos no responden exactamente al género de terror, siendo más relatos de thriller, distopía o fantasía, y es que esa es la otra faceta de la trayectoria literaria del escritor estadounidense, que se puede apreciar en otras adaptaciones en el cine.

Sueños de fuga (1994)

La película es la más valorada de todos los relatos que llegaron al cine y que salieron de la pluma de Stephen King. Está basada en el relato ‘Rita Hayworth y la redención de Shawshank’ que se publicó en la colección ‘Cuatro estaciones’ en 1982.

La adaptación llegó en 1994 con Tim Robbins y Morgan Freeman como protagonistas en los papeles de Andrew Dufresne y Red en un drama carcelario que tuvo hasta siete nominaciones a los premios Oscar. A pesar de que pasó de forma discreta por los cines, la historia del cine le dio su lugar.

Milagros inesperados (1999)

En el género fantástico y dramático que encontramos también en ‘La vida de Chuck’ llega otro drama carcelario que se basa en una novela de Stephen King como es ‘La milla verde’ que se publicó en 1996 y que tan solo tres años después tuvo su adaptación en los cines con Tom Hanks como protagonista.

La sinopsis se centra en Paul Edgecomb que se basa en una trágica historia real de asesinato y ejecución de un niño afroamericano en 1944, a la que se le añade ficción y elementos sobrenaturales que conmocionaron al público y que fue nominada a cuatro premios Oscar.

Cuenta conmigo (1986)

‘La larga marcha’ es una nueva incursión a relatos adolescentes de una adaptación de Stephen King, algo que se pudo ver anteriormente en películas que se basan en novelas suyas, como es el caso por ejemplo de todo un clásico como es ‘Cuenta conmigo’ (Stand by me) de 1986 con Will Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman y Jerry O’Connell, la historia de cuatro jóvenes que se unen para buscar a un amigo desaparecido en un ambiente hostil.

‘It’ (2017)

Pero si se habla de grupo de amigos una de las películas que viene primero a la mente es ‘It’, que aúna el terror y lo fantástico al comenzar la historia con la desaparición de niños que es obra del malvado payaso Pennywise y al que deciden enfrentarse cinco jóvenes del pueblo de Derry, y que ahora también se adapta al formato serie por HBO Max.

Nostalgia del pasado (2001)

Para complementar las historias dramáticas que podrían enlazarse con ‘La vida de Chuck’ es una de las adaptaciones menos conocidas de Stephen King, basada en ‘Corazones en Atlántida’, que protagoniza Anthony Hopkins y que se estrenó en 2001 en el que el personaje Bobby Garfield pasa por su pasado tras la muerte de un amigo de la infancia.