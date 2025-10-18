El príncipe Andrés renunció a todos sus títulos en el Reino Unido tras las nuevas revelaciones sobre el caso Epstein

El príncipe Andrés duque de York, hermano del rey Carlos III de Inglaterra, anunció este viernes que renunciará a todos sus títulos y honores reales para evitar que las acusaciones que versan sobre él “distraigan” del trabajo de la familia real británica, de acuerdo con un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham.

“Tras conversaciones con el Rey y mi familia inmediata y más amplia, concluimos que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real”, dijo Andrés en una breve nota.

Cuando dice “acusaciones”, el hasta ahora duque de York se refiere a una larga lista de escándalos en los que se vio involucrado en los últimos años por su relación con el magnate estadounidense y pedófilo convicto Jeffrey Epstein, así como con un presunto espía chino.

En las últimas semanas, nuevas revelaciones trajeron el nombre del príncipe a la conversación pública. El pasado domingo 12 de octubre, los tabloides británicos The Sun y Mail On Sunday publicaron un correo en el que Andrés le dijo a Epstein que volverían a “jugar pronto”, enviado tres meses después de afirmar que había cesado el contacto con el pedófilo. “¡Estoy muy preocupado por vos! ¡No te preocupes por mí! Parece que estamos juntos en esto y tendremos que superarlo. De cualquier modo, estamos en contacto y volveremos a jugar más pronto!!!!”, le habría escrito a Epstein.

La estadounidense Virginia Giuffre acusó en su libro póstumo al hermano del rey Carlos III de comportarse “como si tener sexo” con ella “fuera su derecho por nacimiento”.

Giuffre, que se suicidó en abril de 2025, relata encuentros con el príncipe en Londres, Nueva York y la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes, cuando era menor de edad y coaccionada por Epstein y su colaboradora Ghislaine Maxwell, condenada por trata sexual en Estados Unidos.

En las últimas semanas, nuevas revelaciones trajeron el nombre del príncipe a la conversación pública.

En este sentido, Andrés negó “rotundamente” todas las acusaciones contra él y afirmó que la decisión prioriza su “deber” hacia la familia y su país, al igual que hizo hace cinco años, cuando se retiró de la vida pública.

“Con el consentimiento de Su Majestad, considero que debo dar un paso más. Por lo tanto, ya no usaré mi título ni los honores que me han sido conferidos”, agregó. Entre los títulos a los que renunciaría se encuentran el de duque de York, así como el de miembro de la Orden de la Jarretera, pero sí retendrá el título de príncipe, puesto que es algo que obtuvo de nacimiento al ser el tercer hijo de la fallecida reina Isabel II.

Su ex mujer, Sarah Ferguson, tampoco seguirá utilizando la nomenclatura de duquesa de York, pero sus hijas, Beatriz y Eugenia, sí mantendrían el título de princesas, de acuerdo con medios británicos.