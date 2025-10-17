La muestra anual de fotoperiodismo de aRGra inaugura su 36ª edición en la Ex ESMA

La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra) inaugura este sábado 18 de octubre, a las 17, la 36ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, con imágenes del año 2024. La exposición se realizará en la “Casa de las Madres”, dentro del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos (Ex ESMA), ubicado en Av. del Libertador 8151, Ciudad de Buenos Aires.

En esta nueva edición se exhibirán y proyectarán más de 150 fotografías seleccionadas entre 2.500 imágenes enviadas por fotoperiodistas de todo el país. Las obras reflejan los hechos más destacados del último año en distintos géneros: actualidad, política, deportes, cultura, naturaleza, vida cotidiana y derechos humanos.

La muestra puede visitarse de lunes a viernes de 11 a 20 horas y los sábados de 13 a 18, con entrada libre y gratuita. Desde 1981, la Muestra Anual de aRGra es una cita emblemática para conocer el trabajo de las y los reporteros gráficos argentinos y su mirada sobre la realidad del país.