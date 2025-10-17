eldiario.es
La muestra anual de fotoperiodismo de aRGra inaugura su 36ª edición en la Ex ESMA

  • Más de 150 imágenes seleccionadas entre 2.500 envíos de reporteros y reporteras de todo el país integran la nueva edición de la Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, que abre este sábado 18 de octubre en la “Casa de las Madres”, en el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos. La entrada es libre y gratuita.

Efectivos de la Gendarmería Nacional reprimen a las y los jubilados que protestaban en contra del veto de Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria.
Efectivos de la Gendarmería Nacional reprimen a las y los jubilados que protestaban en contra del veto de Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Santiago Oroz/Muestra anual de ARGRA

La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra) inaugura este sábado 18 de octubre, a las 17, la 36ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, con imágenes del año 2024. La exposición se realizará en la “Casa de las Madres”, dentro del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos (Ex ESMA), ubicado en Av. del Libertador 8151, Ciudad de Buenos Aires.

Una mujer intenta impedir la acción represiva de la Prefectura Nacional luego de que la Cámara de Diputados aprobara la Ley de Bases.
Una mujer intenta impedir la acción represiva de la Prefectura Nacional luego de que la Cámara de Diputados aprobara la Ley de Bases. Martín Acosta/ Muestra anual de ARGRA

En esta nueva edición se exhibirán y proyectarán más de 150 fotografías seleccionadas entre 2.500 imágenes enviadas por fotoperiodistas de todo el país. Las obras reflejan los hechos más destacados del último año en distintos géneros: actualidad, política, deportes, cultura, naturaleza, vida cotidiana y derechos humanos.

La muestra puede visitarse de lunes a viernes de 11 a 20 horas y los sábados de 13 a 18, con entrada libre y gratuita. Desde 1981, la Muestra Anual de aRGra es una cita emblemática para conocer el trabajo de las y los reporteros gráficos argentinos y su mirada sobre la realidad del país.

La selección argentina festeja después de haberse consagrado campeones de la Copa América.
La selección argentina festeja después de haberse consagrado campeones de la Copa América. Agustín Marcarian/Muestra anual de ARGRA
