“Te dicen que eres malo constantemente”: así viven las personas narcisistas

Hay momentos en los que Jay Spring cree que es “la persona más importante del planeta Tierra”. Este joven de 22 años de Los Ángeles ha sido diagnosticado con narcisismo y, en sus momentos de mayor grandiosidad, “puede llegar a tener delirios”, afirma. “Estás arriba y piensas: 'todo el mundo se va a enterar de que soy mejor que ellos... Haré grandes cosas por el mundo”.

Para Spring, estos periodos de autoengrandecimiento suelen ir seguidos de una “caída”, en la que se siente emocional y avergonzado por su comportamiento, y es especialmente vulnerable a las críticas de los demás. Empezó a sospechar que podía tener un trastorno narcisista de la personalidad (TNP) después de investigar sus síntomas en Internet, y finalmente fue diagnosticado por un profesional. Pero no cree que hubiera aceptado el diagnóstico si no hubiera llegado a esa conclusión por sí mismo. “Si intentas decirle a alguien que tiene este trastorno, probablemente lo negará”, afirma, especialmente si experimenta sentimientos de superioridad, como él. “Viven en un mundo ilusorio que ellos mismos han creado. Y ese mundo es como: 'Soy el mejor y nadie puede cuestionarme'”.

Aunque hace más de un siglo que se etiqueta a las personas como narcisistas, no siempre está claro qué se entiende por ese término. “Todo el mundo llama narcisista a todo el mundo”, afirma W Keith Campbell, profesor de psicología de la Universidad de Georgia y experto en narcisismo. La palabra se “usa más de lo que se debería”, pero cuando se trata de un diagnóstico formal, cree que muchas personas lo ocultan, ya que existe un gran estigma en torno a este trastorno. Un narcisista tenderá a tener “una visión exagerada de sí mismo”, “una falta de empatía” y “una estrategia de utilizar a las personas para reforzar su autoestima o su estatus social a través de cosas como buscar admiración, exhibir bienes materiales o buscar poder”, afirma Campbell. Las personas con TNP pueden ser “extremadamente narcisistas”, hasta el punto de que “no son capaces de mantener relaciones estables, lo que perjudica su trabajo”, y tienen una “visión distorsionada de la realidad”, afirma.

A pesar de que hasta el 75 % de las personas diagnosticadas con trastorno narcisista de la personalidad son hombres, una investigación de la Universidad de Londres publicada el año pasado sugiere que esta cifra no significa que haya menos mujeres narcisistas, sino que el narcisismo femenino se presenta con mayor frecuencia de forma encubierta (también definido como narcisismo vulnerable), que se diagnostica con menos frecuencia. “El narcisismo masculino tiende a ser un poco más aceptado, como todo en la sociedad”, afirma Kaelah Oberdorf, de 23 años y residente en Atlanta, que publica en TikTok sobre sus diagnósticos de TNP y trastorno límite de la personalidad (TLP). No es raro que ambos trastornos coexistan.

“Me cuesta mucho lidiar con las críticas y el rechazo”, afirma Oberdorf, “porque si me dicen que el problema soy yo, o bien me pongo a la defensiva o bien me cierro en banda”. A pesar de tener esta reacción, que a veces se denomina “herida narcisista”, ha intentado superarla y seguir los consejos de sus seres queridos, ya que no quiere caer en el comportamiento dañino de su pasado. “De adolescente, era muy abusiva emocionalmente con mis parejas”, afirma. Gracias a la terapia dialéctico-conductual, ha conseguido mitigar sus síntomas de TNP y afirma que ella y su novio actual “tenemos una dinámica en la que le dije: 'Si digo algo inapropiado, si digo algo manipulador, dímelo en ese mismo momento”.

Oberdorf creció principalmente al cuidado de su padre y dice que careció de modelos positivos a seguir cuando era niña. “He estado aprendiendo todo este tiempo lo que es apropiado y lo que no es apropiado decir durante una pelea porque nunca tuve eso mientras crecía”, dice. “Nada estaba fuera de los límites cuando los miembros de mi familia me insultaban mientras crecía”.

Los trastornos de la personalidad suelen estar asociados con dificultades durante la infancia. “Hay un componente genético”, afirma Tennyson Lee, psiquiatra consultor del Servicio Nacional de Salud británico (NHS) que trabaja en el servicio de trastornos de la personalidad DeanCross, en Londres. Sin embargo, cuando alguien desarrolla rasgos narcisistas, a menudo está “relacionado con el entorno particular de esa persona durante su infancia”. Esos rasgos eran “su estrategia, en cierto modo, para sobrevivir a una edad muy temprana”, añade, cuando es posible que se les haya descuidado o solo se les haya mostrado amor condicionado al cumplimiento de ciertas expectativas. Luego, “siguen utilizando esos mismos mecanismos en la edad adulta”.

Al igual que varias de las personas diagnosticadas con TNP con las que hablo, John (no es su nombre real) cree que sus padres “pueden ser narcisistas”. Este hombre de 38 años de Leeds cuenta que, cuando era niño, “todo giraba en torno a ellos, su trabajo y su vida social. Era como si nos dijeran: ”No nos estorbes“”. Cuando se centraban en él, era en forma de “una gran presión” para que sacara buenas notas y tuviera éxito profesional, afirma, lo que le hacía sentir que, si no cumplía con sus expectativas, no era “lo suficientemente bueno”.

Cuando se convirtió en adulto, ninguna de sus relaciones funcionó. “Nunca me he preocupado realmente por nadie”, afirma. “Por eso nunca me he tomado las relaciones en serio”. No creía que fuera capaz de amar a nadie, hasta que conoció a su actual pareja, con la que lleva tres años y a la que le han diagnosticado un trastorno límite de la personalidad, por lo que, al igual que él, tiene dificultades para regular sus emociones. Ella “entiende muy bien lo que pasa por mi cabez”, afirma; de hecho, fue ella quien primero sospechó que él podría tener un trastorno narcisista de la personalidad.

Después de visitar a su médico de cabecera, John fue derivado a un psicólogo clínico para que le hiciera una evaluación y le comunicaran su diagnóstico. Le han derivado a terapia conversacional en el Servicio Nacional de Salud (el único tratamiento que ha demostrado ser eficaz para los pacientes con TNP es una terapia prolongada, según Lee), pero lleva un año y medio en lista de espera: “Me han dicho que probablemente será en febrero o marzo del año que viene”.

John solo ha hablado con unas pocas personas sobre su diagnóstico de TNP, porque “existe un gran estigma de que todos los narcisistas son abusadores”, pero, en privado, lo ha aceptado. “Me ayuda a comprenderme mejor a mí mismo, lo cual siempre es bueno”, afirma. Todas las personas con las que hablo han aceptado su narcisismo y están buscando ayuda para tratarlo, por lo que están dispuestas a hablar de ello, lo que probablemente no sea representativo de todas las personas con este trastorno. Pero la existencia de creadores de contenido sobre el TNP, como Oberdorf y Lee Hammock, y el crecimiento de las comunidades de apoyo en Internet, sugieren que cada vez más narcisistas reconocen abiertamente los problemas a los que se enfrentan, y los que pueden estar causando a los demás.

“Ver que no estás solo en lo que estás luchando, poder hablar con otras personas que se identifican contigo y tal vez escuchar mecanismos de afrontamiento” son las razones por las que el usuario de Reddit Phteven_j (que desea permanecer en el anonimato) comenzó a participar en conversaciones online sobre el TNP. Ahora moderador del subreddit r/NPD, este ingeniero de software de 37 años cree que él y sus comoderadores son “bastante buenos a la hora de no fomentar comportamientos desordenados” y garantizar “que no sea un caldo de cultivo para ningún tipo de comportamiento negativo o desordenado, sino más bien un lugar donde se puede intentar mejorar”.

Aunque, al ofrecerse como moderador, “mentiría si dijera que no buscaba algún tipo de posición de autoridad”, lo que podría decirse que se deriva de los síntomas del TNP, Phteven_j cree que el subreddit es en gran medida una fuerza para el bien. Sin embargo, la gran cantidad de usuarios de Reddit que quieren quejarse de los narcisistas (y a veces incluso de la existencia de un subreddit que actúa como grupo de apoyo para ellos) “es constante”, afirma. En Internet, los narcisistas suelen ser “retratados casi como supervillanos” y las historias que se comparten suelen ser desde la perspectiva de quienes han sido maltratados por alguien que consideran narcisista. “El consejo suele ser el mismo: huye, tienes que dejarlos, no vuelvas a hablar con ellos nunca más”, dice el moderador.

Oberdorf también critica la forma en que se habla del narcisismo en Internet. Los usuarios de las redes sociales la han acusado de “presumir” de sus trastornos de personalidad porque los enumera en sus perfiles y los comenta en sus contenidos. “No estoy presumiendo de tener una enfermedad mental debilitante”, afirma. “Estoy orgullosa de haber sobrevivido a enfermedades mentales que, según las estadísticas, podrían haberme costado la vida”. Está deseando abrir más conversaciones sobre el TNP: “El estigma es lo peor que le puede pasar a cualquier enfermedad”.

En esta era de selfies y trampas seductoras, puede parecer que el narcisismo está en aumento. Pero solo porque ahora haya más vías para el comportamiento narcisista, la prevalencia de la condición clínica no parece estar aumentando, afirma Lee. Vale la pena señalar, añade Campbell, que “las redes sociales hacen que las personas se sientan peor consigo mismas” y, para la mayoría, “no les hacen sentir positivas sobre sí mismas ni pensar que son increíbles”.

Sin embargo, según Lee, la forma en que se diagnostica el TNP es “deficiente”. La mayor parte de la investigación sobre el TNP se ha realizado en Estados Unidos, donde un artículo publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría estima que el trastorno se da en entre el 1% y el 2% de la población. “Si se realiza el diagnóstico, se hace según las directrices del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, quinta edición (DSM-5) de la Asociación Americana de Psiquiatría, que solo recoge un aspecto del narcisismo, el más evidente, el tipo de narcisismo más agresivo, pero no recoge la forma más encubierta o sensible”, afirma Lee.

Hay dos tipos de narcisismo de los que se habla con más frecuencia. El primero es el “grandioso” o “manifiesto”, que se manifiesta en comportamientos narcisistas estereotípicos, como la agresividad y la búsqueda de atención. El segundo es el narcisista “vulnerable” o “encubierto”, que es “el tipo de persona que el médico podría pasar por alto, ya que a menudo se muestra mucho más comedido, incluso modesto en ocasiones”, afirma Lee. El narcisismo grandioso y el vulnerable “son dos caras de la misma moneda”, afirma. Ambos tipos tienen un sentido exagerado de su propia importancia, pero en el caso del narcisista encubierto esto puede traducirse en una hipersensibilidad a las críticas o una mentalidad de víctima, en lugar de un deseo de ser el centro de atención.

Campbell señala que existe el riesgo de que los narcisistas “utilicen las redes sociales para mantener su narcisismo”, ya que pueden ser una herramienta “para obtener atención favorable o comentarios positivos”, pero ve el beneficio de los modelos positivos y el apoyo a las personas con TNP. Cuando una celebridad, como el comediante estadounidense Nick Cannon en 2024, “reconoce que padece TNP y dice que le está causando problemas, ese es un gran mensaje”, afirma Campbell, “es un gran mensaje”.

Lee también desconfía del uso de las redes sociales como herramienta educativa o sistema de apoyo para las personas con TNP, “porque hay mucha desinformación”. Sin embargo, cree que falta información “más estructurada”, especialmente en el Servicio Nacional de Salud (NHS). “El servicio para las personas narcisistas es muy desigual en todo el Reino Unido” y “muchos médicos no diagnostican el narcisismo”, afirma Lee, en parte porque no están preparados para detectarlo y en parte por su reticencia a realizar un diagnóstico que se percibe de forma tan negativa. Los síntomas del TNP también implican que “si un narcisista lleva una vida satisfactoria, aunque tenga un nivel bastante alto de narcisismo, no va a buscar tratamiento”. Cuando un paciente con TNP busca ayuda, a menudo es porque ha sufrido las consecuencias negativas de su comportamiento narcisista o porque su pareja o un familiar le han animado a hacerlo.

Spring desea que la gente cambie su forma de pensar sobre los narcisistas. “Un narcisista intenta creer que es el mejor porque ese es su mecanismo de defensa para no sentir que es el peor”, afirma. “Me falta algo y necesito estar en este mundo de fantasía en el que soy el héroe porque quizá en mi infancia fui el villano y ahora necesito compensarlo con creces”.

El TNP es claramente una afección que requiere ayuda psicológica, pero Oberdorf puede entender por qué los narcisistas no la buscan: “Si tienes un problema y te dicen constantemente que las personas con tu tipo de problema específico no valen nada, que son malas o que son personas horribles debido a ese problema, ¿por qué querrías admitir que lo tienes?”.