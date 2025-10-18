El aquelarre caníbal

¿Qué es el aquelarre y de dónde proviene este concepto? ¿Es un complot, una asamblea de brujas? ¿Quién lo define? ¿Los crímenes a los que alude son puramente imaginarios o tienen algo de realidad? ¿Cómo interviene la conquista de América en las visiones del canibalismo y la brujería? ¿Y cómo incide la imprenta? En este episodio Judith Farberman conversa con Fabián Campagne sobre imaginarios de larga duración, presentes en el folklore barroco y en cuentos infantiles como Hansel y Gretel o Pulgarcito.

Entrevistado: Fabián Campagne

Conducción: Judith Farberman

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Shindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

