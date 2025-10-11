eldiario.es
Historiar
Podcast

Bibliotecas populares

  • En este episodio Flavia Fiorucci conversa con Javier Planas sobre la creación de la Comisión de Bibliotecas Populares, su historia, los valores y modelos que animaron el proyecto, el rol y las ideas de Sarmiento y el tipo de sociabilidad que estas fomentaban.

Historiar, un podcast de la AsAIH
Historiar, un podcast de la AsAIH

0

Las bibliotecas populares han sido un espacio central de la vida cultural en la Argentina desde el siglo XIX en todo el territorio nacional. Aunque producto de iniciativas y esfuerzos provenientes de la sociedad civil, su difusión estuvo ligada a políticas estatales relacionadas con la lectura y la cultura letrada. En 1870 se sancionó una ley de protección y fomento que tuvo un impacto fundamental en la expansión de este tipo de bibliotecas. 

Entrevistado: Javier Planas

Conducción: Flavia Fiorucci

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Shindell 

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

