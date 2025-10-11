El Gobierno apeló el fallo de la Junta Electoral y reclama la reimpresión de las boletas sin el rostro de Espert

Luego de que laJusticia Electoral rechazara el pedido de la Libertad Avanza para reimprimir las boletas únicas papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires que llevaban como primer candidato a José Luis Espert, el Gobierno nacional apeló la medida ante la Cámara Nacional Electoral (CNE).

La Junta Electoral bonaerense había rechazdo este jueves por “temporal y jurídicamente inviable” el pedido de La Libertad Avanza (LLA) para reimprimir las boletas después de la renuncia Espert, acorrolado por sus vínculos con Fred Machado, acusado por narcotráfico en los Estados Unidos.

“Las BUP ya impresas y controladas mantendrán plena validez y vigencia”, expresó la Junta Electoral en su resolución de 26 páginas y que lleva la firma del juez federal Alejo Ramos Padilla; la presidenta de la Corte provincial, Hilda Kogan y el titular de la Cámara Federal de La Plata, Jorge Di Lorenzo.

El oficialismo busca que la boleta de LLA no tenga el rostro del ahora excandidato quien, además, está siendo investigado por la justicia. En su presentación pidieron a la Cámara que disponga “la impresión de la BUP con la real oferta electoral de las Alianzas”, es decir que aparezca allí el rostro de quien iba segunda, Karen Reichardt.

Pero hasta ahora, la Junta rechazó el pedido para reimprimir 14 millones de boletas que implicarían un costo de más de $12.100 millones.