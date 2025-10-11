La Real Academia Española y el Instituto Cervantes quedaron envueltos en medio de una pelea pública luego de que Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, criticara el jueves que la institución no estuviera en manos de un filólogo, sino de un catedrático en Derecho Administrativo, Santiago Muñoz Machado, “experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias”. En respuesta, la RAE publicó un comunicado tras realizar un pleno en el que delineró sobre las declaraciones de García Montero.

“El pleno ha acordado por unanimidad manifestar su absoluta repulsa por las incomprensibles manifestaciones del señor García Montero, por completo desafortunadas e inoportunas en la víspera del comienzo del X CILE”, manifiesta la RAE. “Esta es una ocasión fundamental para la cultura y la lengua españolas, que reúne representaciones de todas las naciones hispanohablantes, que el director del Instituto Cervantes ha enturbiado con sus declaraciones”, agrega.

La Real Academia Española señala que “las declaraciones son especialmente lamentables al comenzar un Congreso que inaugurarán Su Majestad el Rey y la Excma. Sra. Presidenta del Perú, en el que, entre otras actividades, se va a recordar a Mario Vargas Llosa, uno de los académicos y escritores en español más relevantes del último siglo”. Además, indica que “el director de la RAE ha sido elegido democráticamente en dos ocasiones por el pleno de la institución: ”No solo es un experto jurista, sino uno de los ensayistas e historiadores más reconocidos de nuestro país, con premios como el nacional de ensayo y el nacional de historia, además de incontables galardones de academias y universidades españolas y extranjeras“.

“Ofende a la RAE y a la Asociación de Academias de la Lengua la agresión a su director y presidente, que ha desarrollado una labor extraordinaria en los siete años que lleva al frente de ambas instituciones”, responde en su comunicado, destacando que “en el Congreso que va a comenzar en Arequipa se hará una presentación relevante de la renovación de los programas y obras académicas”.

“Las diferencias cualitativas entre el trabajo de tanto mérito de la RAE con cualquier otra institución que se ocupe del español y su cultura en el mundo son evidentes”, agrega la institución ante las declaraciones de García Montero a los medios de comunicación, sentenciando que “la RAE ha estado siempre muy satisfecha de sus excelentes relaciones históricas con el Instituto Cervantes y desea que se mantengan en el futuro”.