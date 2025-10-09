eldiario.es
Avanza la investigación revelada por elDiarioAR

Allanan la casa de José Luis Espert por su vínculo con el presunto narco Fred Machado

  • El diputado, ahora de licencia, le abrió personalmente la puerta a los funcionarios judiciales este jueves. También hubo un procedimiento en su despacho en el Congreso. Ayer la Cámara baja aprobó por unanimidad que la justicia avance con pruebas en su contra.

José Luis Espert, este jueves, al abrirle la puerta a los funcionarios judiciales para su allanamiento.
9 de octubre de 2025 11:30 h

0

Apenas un día después de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad un pedido judicial para ordenar pruebas contra José Luis Espert por su vínculo con el presunto narco Fred Machado, este jueves la policía avanzó en el allanamiento de su domicilio en Beccar.

El propio economista le abrió la puerta a los funcionarios judiciales cerca de las 11, como quedó registrado en cámaras de TV que transmitían en vivo. El procedimiento se lleva a cabo en un inmueble de la calle Brasil 785 en la localidad bonaerense de San Isidro.

Poco después arribó al lugar el abogado del todavía diputado, que cuestionó que las autoridades judiciales no le permitían ingresar para presenciar al allanamiento: “Él está muy tranquilo y muy bien. Quiero ver qué está pasando ahí porque puede pasar cualquier cosa. Pero el juez no te deja entrar, es muy raro”, comentó ante los medios el letrado Alejandro Freeland.

En paralelo la justicia allanaba también el despacho de Espert en el Anexo de la Cámara de Diputados. Según supo elDiarioAR, no se encontró a nadie en la oficina y el secretario parlamentario del cuerpo Adrián Pagan, pasó a supervisar el procedimiento. Como dato de color, se supo que en el cartel del despacho donde decía “diputado José Luis Espert” alguien le agregó en las últimas horas la palabra “ex”.

Ayer la Cámara baja aceptó la nota del juez Lino Mirabelli donde solicitó autorización para avanzar con medidas de prueba contra el diputado libertario, quien aún se encuentra protegido por sus fueros. Los parlamentarios dieron su visto bueno y la Justicia aceleró la investigación en contra de quien fue hasta días atrás el principal candidato de Javier Milei para las próximas elecciones.

Además del juez, la investigación la impulsa el fiscal Fernando Domínguez, a raíz de la denuncia realizada por Juan Grabois, luego de la revelación de elDiarioAR semanas atrás. Espert firmó un contrato por US$ 1.000.000 con Fred Machado y recibió al menos un pago de US$ 200.000 cuando fue candidato presidencial en 2019.

Espert, de espaldas, luego de abrirle la puerta a los funcionarios judiciales para allanar su domicilio.
Ayer en un allanamiento en la casa de Neuquén de Fred Machado la policía encontró el documento que Espert firmó para recibir U$S 1.000.000. El empresario está acusado en Estados Unidos por narcotráfico y ahora espera la llegada del FBI para ser finalmente extraditado.

El contrato, encontrado en la basura con signos de rotura, tiene la firma del diputado y confirma el compromiso de Espert como asesor de la empresa Minas de Guatemala, vinculada a Machado.

El contrato confirma el anticipo de elDiarioAR sobre que el acuerdo entre el ahora excandidato del oficialismo y Machado era mucho mas amplio que los U$S 200.000 que Espert reconoció públicamente la semana pasada. Según se lee en el documento, el acuerdo entre ambas partes fue firmado el 7 de junio de 2019, apenas dos semanas antes de que Espert anunciara su candidatura a presidente.

