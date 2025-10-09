Caputo regresa este viernes de EEUU y aún no hay confirmación de anuncio del acuerdo

El equipo económico encabezado por el ministro de Economía Luis Caputo regresará este viernes al país tras las discusiones con el Tesoro de los Estados Unidos, confirmaron fuentes oficiales.

Los funcionarios del Palacio de Hacienda tienen previsto regresar a Washington la semana próxima para participar de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial.

Hasta el momento, no hay confirmación de que en el transcurso de este jueves se conozcan detalles del acuerdo, mientras que se estima que la comunicación estará a cargo del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent.

En tanto, existe un marcado hermetismo en la conducción económica sobre lo hablado en Washington.

El dólar en alza

Lo concreto es que el dólar oficial en el Banco Nación cotizaba a media rueda a $1.450 para la compra y $1.490 para la venta, con un fuerte alza de $35 respecto a la víspera.

Por su parte, el dólar mayorista avanzaba $25 a $1.450 y $1.455 para ambas puntas. En las primeras operaciones las posturas oficiales habían marcado un precio de $1.470, pero con el correr de las operaciones apareció oferta privada que descomprimió la situación.

A su vez, en el promedio de los bancos para los minoristas operaba con valores de $1.410 y $1.460.

En tanto, el MEP lo hacía en $1.501 y el Contado con Liquidación en $1.521.

Por su parte, el dólar “blue” se ofrecía a $1.460 y $1.480 para ambas cotizaciones.

Con información de la agencia NA