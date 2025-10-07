El Gobierno habilitó a Cancillería para que inicie la extradición de ‘Fred’ Machado

El Gobierno anunció este martes que inició los pasos administrativos y diplomáticos para la extradición del empresario Federico ‘Fred’ Machado, después del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró “procedente” ese proceso.

“Argentina ratifica su compromiso en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico”, indicó Presidencia en un comunicado.

El Gobierno “ha tomado conocimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que declara procedente la extradición del imputado Federico Andrés Machado a los Estados Unidos, en el marco de la causa donde se investiga la comisión de delitos federales”, indicó la administración de Javier Milei.

El Presidente instruyó a “la Cancillería, a la Secretaria Legal y Técnica y a la Jefatura de Gabinete de Ministros a instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por la ley”.

Con información de la agencia NA