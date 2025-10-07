Habló “Fred” Machado y dio detalles de su vínculo con Espert: “Su error fue negarme”

El empresario Federico “Fred” Machado, la punta del iceberg que generó el sacudón en el seno de La Libertad Avanza y que terminó que la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado en las próximas elecciones del 26 de octubre y de la titularidad de la Comisión de presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, tras las revelaciones de elDiarioAR, habló este martes desde Viedma, donde cumple prisión domiciliaria hasta que la Corte Suprema decida si lo extradita a Estados Unidos donde está acusado con cargos de narcotráfico y dio detalles de su relación con el economista libertario.

“A Espert lo conocí en 2019 a través de un contacto, sin tener yo ningún vínculo con la política y cuando él no era agresivo. Lo veo hablar, me gustaba cómo hablaba. Me dijo que quería cambiar el país y me pareció una causa noble. No me pidió plata, me llamó la atención que solo estaba con este chico, Nazareno Etchepare. Me dijo que tenía mucha gente joven que lo apoyaba. Fue uno de los días que tenía que ir a Viedma a presentar un libro y le dije 'venite conmigo, que yo conozco gente'”, relató Machado sobre el inicio del vínculo con el diputado de LLA, en una extensa entrevista en radio Rivadavia en la que reconoció que cedió un avión y una camioneta, donó fondos y participó lateralmente de la estrategia política del hasta ahora diputado mileísta.

“En un momento tocó el tema del dinero porque me dijo que 'estaban en bolas'. Le dije a José Luis que se estaba metiendo en una cloaca, porque yo conocí la cloaca de la política en Guatemala y me sorprendió, es una copia argentina. Igual me pidió si le podía hacer un aporte de dinero. Ayudarlo surgió porque me dijo que me necesitaba. No me pidió un monto. Estaba presentando un libro en esa época y le dije que estaba por comprar un avión chico, que es fácil moverse con eso, obviamente todo legal, con planes de vuelo y me dice que lo ayudaría, que la presentación del libro era para hacerse conocer. Y le financié los gastos que necesitaba para moverse, comida...habrán sido 100, 150 lucas”, explicó.

“Sobre los US$200.000 se están confundiendo. Era más de esa cifra, pero en cuotas. No me acuerdo el monto final. Yo le cuento a Espert que tenía un proyecto Guatemala, él me dice que hacía asesorías y le digo que podíamos firmar un acuerdo de asesoría. Decían que era un buen economista”, detalló, al tiempo que negó que el monto total hayan sido US$34.000.000.

Sobre sus primeras impresiones al conocer a Espert, machado dijo que le pareció “un tipo de familia, estaba en ese momento con su novia, normal. Yo no vivía en la Argentina, él me decía cómo iba la campaña y Nazareno le daba un pronóstico muy triunfalista”, dijo, y agregó: “En junio de 2019 me mandaron a buscar y yo estaba en Inglaterra. Me dijeron que tenía que venir porque estaban eligiendo vicepresidente y les importaba qué pensaba. Vuelvo. Me preguntaban mi opinión y me empiezan a presentar a candidatos a posibles vicepresidentes, no era que yo decidía. Eran cuatro gatos locos”, contó.

Y siguió el relato: “Me vuelvo a ir, regreso y me dicen que ya tenían vicepresidente: Luis Rosales, un periodista de la CNN, yo ni lo conocía. Me dicen que vamos a hacer una reunión para planear la campaña a lo Dick Morris, que asesoraba hace 40 años a Clinton. En la casa de Rosales estaba Espert, Clarita, Dick Morris, estaba uno que hacía encuestas, otro que parecía sacado de una película de los 40, dos pibes jovencitos y esta chica, Lilia Lemoine. Era muy bizarro todo, en un departamento chiquito”. La misma Lemoine que, tras estar muy activa en el pequeño equipo de Espert de 2019, lo acusaría en septiembre de 2023 de “robarse la plata de la campaña” y de “tener problemas con narcos”, ante la mirada de Manuel Adorni.

Para Machado, “el error de Espert es no haber reconocido que me conocía, que le di una mano significativa o no, acá están los hechos y listo. Me sale a negar cuando hay un tipo con el que volaste dos veces, hay imágenes, hay videos”, resumió.

