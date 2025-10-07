Liberaron a Celeste Fierro, la legisladora argentina que estaba detenida en Israel junto a la flotilla

La legisladora porteña María Celeste Fierro, electa por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (MST/FIT) y miembro de la flotilla Sumud Global, secuestrada en Israel, fue liberada. Ahora, en Jordania, se encuentra de regreso al país y llegará este miércoles por la noche.

“¡Al fin libre! Ahora me encuentro en Jordania, pronto partiré hacia Argentina. Gracias a todos. Sigamos con los ojos en Gaza y denunciando el genocidio sionista. Nos vemos a la vuelta!”, escribió Fierro este martes en sus redes sociales.

También fueron liberados el exdiputado provincial cordobés Ezequiel Peressini y el activista político Carlos Bertola fueron recibidos en Jordania por diplomáticos uruguayos, ya que Argentina no tiene sede diplomática en ese país.

“Está en Jordania. Nos lo comunicó una diplomática uruguaya. Está sin teléfono. Ahora están en un hospital donde los están revisando y ya tienen el pasaje emitido los tres para volver al país”, aseguró a EFE Felipe Bertola, hijo de Carlos.

Un portavoz del Frente de Izquierda y Trabajadores - Unidad, formación a la que pertenecen Peressini y Fierro, confirmó también a EFE que los tres argentinos se encuentran a salvo en Jordania e informó que el vuelo que traerá a los dos dirigentes llegará este miércoles a las 20:30 al aeropuerto internacional de Ezeiza, Buenos Aires.

Bertola, según manifestó su hijo, llegaría en un vuelo posterior en la madrugada del jueves, del que aún no hay mayores precisiones.

Un cuarto argentino, Nicolás Calabrese, residente desde hace una década en Brasil, fue liberado por las autoridades israelíes durante el fin de semana y ya se encuentra de vuelta en Sao Paulo.

Consultado por medios brasileños en el aeropuerto, Calabrese denunció haber sido sometido a humillaciones y malos tratos por parte del Gobierno de Israel, así como a condiciones precarias de detención.

Familiares de los argentinos detenidos por Israel realizaron este lunes un acto en Buenos Aires, en el que pidieron su inmediata liberación y deportación.

En la Flotilla Global Sumud, encabezada por la ambientalista sueca Greta Thunberg, participaban más de 400 personas de más de 50 países, a bordo de 42 embarcaciones. Su objetivo era romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza, en una misión de carácter humanitario que transportaba alimentos y medicamentos para la población civil.

Israel interceptó entre el jueves y el viernes de la semana pasada uno a uno a 42 barcos y los activistas fueron encerrados en una prisión.

Más de 300 fueron liberados y devueltos a sus países entre el sábado y el lunes.

El equipo jurídico de la flotilla denunció “graves abusos” contra los participantes de la misión retenidos en Israel, después de que el Ministerio de Exteriores israelí asegurara que “se respetaban plenamente” los derechos legales de los activistas.

Los pedidos por Fierro

El exlegislador del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y coordinador de la Liga Internacional Socialista, Alejandro Bodart, sostuvo que Fierro fue secuestrada “por el ejército genocida de Israel”, pero que ya está libre “gracias al reclamo y la movilización en Argentina y el mundo”.

“Es una alegría inmensa que Cele haya sido liberada esta madrugada en Jordania, junto a los demás detenidos de Argentina y el resto de la flotilla. Llegará mañana, luego de protagonizar, desde el Adara, la mayor misión humanitaria rumbo a Gaza de la historia y de ser secuestrados impunemente junto a Greta, (Thumber) y toda la flotilla, por el ejército israelí en aguas internacionales”, señaló en un comunicado oficial del MST.

Por otra parte, Bodart remarcó que “esta libertad es otro golpe al sionismo” que amenazó con encerrarlos “bajo falsas acusaciones de terroristas”: “Los únicos terroristas son (Benjamin) Netanyahu, (Donald) Trump y todo el imperialismo”, agregó.

En la misma línea, volvió a defender al pueblo palestino y repudió “la alineación” del gobierno del presidente Javier Milei con el Estado Israel y su “sometimiento” a Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional.

Por su parte, el diputado nacional, Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista /FIT), quien también fue integrante de la flotilla, remarcó la importancia de las distintas manifestaciones a nivel mundial porque esa fue la iniciativa que logró “que se los libere”.

“Vamos a ir a recibirlos reconociéndolos como valientes luchadoras y luchadores de la más grande causa humanitaria en apoyo a Gaza”, concluyó.

Para finalizar, el FIT manifestó que, tanto Fierro como los demás integrantes de la flotilla, habían sido secuestrados “de manera ilegal por la armada israelí” como parte de los 473 miembros de la Global Sumud que surcó el Mar Mediterráneo llevando ayuda humanitaria a Gaza.