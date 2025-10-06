Luis Caputo se reunió con el Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en la capital norteamericana, Washington, para avanzar en las negociaciones por un swap de US$20.000 millones.

Mediante sus redes, el Secretario del Tesoro estadounidense le dio la bienvenida a Caputo y parte del equipo económico que lo acompaña.

“Durante su estadía aquí en Washington, continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las firmes políticas de Argentina”, señaló Bessent en su cuenta de X.

De esta manera se inician las negociaciones entre ambos países, con el objetivo de conseguir un respaldo financiero por parte del Tesoro estadounidense en medio de las tensiones previas a las elecciones del 26 de octubre.

Caputo viajó junto a su viceministro, José Luis Daza, el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Toda la delegación se encuentra en territorio norteamericano desde el sábado.

El objetivo en Estados Unidos es avanzar en las negociaciones con el gobierno de Donald Trump para establecer el swap de monedas por US$ 20.000 millones.

Con información de la agencia NA