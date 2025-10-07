Milei pasa la página de Espert y se pone a la cabeza de su propia banda de rock and roll para intentar retomar la campaña

“Parece que hay fuego acá”. Poco más de las tres de la tarde, un eufórico Javier Milei apareció transmitiendo en vivo por su cuenta de Instagram desde el Movistar Arena, en el barrio de Villa Crespo, donde esta noche presenta su libro “Cómo construir un Milagro”. El fuego al que hacía referencia el Presidente poco tenía que ver con la crisis política que desató en el Gobierno los vínculos de una de sus figuras más mediáticas con un presunto narco, sino a los efectos especiales que tendrá la presentacion/show en la que el mandatario también se dará el gusto de comandar una banda de rock and roll.

Sí, apenas 24 horas después de que José Luis Espert tuviera que renunciar a su candidatura para renovar su banca como diputado nacional acorrolado por su relación con Federico “Fred” Machado, el Presidente encabeza su propio show.

El ingreso fue a las 20:34 sonando a todo volumen el clásico de La Renga, Panic Show. El Presidente entró haciendo “pogo”, caminando por medio del estadio, acorazado por Las Fuerzas del Cielo y un enjambre de celulares. Minutos antes, en el escenario un video mostro una sucesión de imágenes de catástrofes: Bombardeo, la bomba atómica, edificio que se desplomaban.

Luego, ya sobre el escenario, siguió cantó él mismo Panic Show con su banda, la llamada “Banda Presidencial”. Un Milei con tapado y campera de cuero y totalmente embebido en su rol de líder rockero, siguió con uno de los temas más emblematicos que Charly Garcia le dio a la música nacional: Demoliendo hoteles. Quizás por las tormentas de los últimos días, el Presidente llegó al escenario sin saber la letra ni atinar las entonaciones.

El regreso de las Fuerzas del Cielo

Desde el Parque los Andes, en Villa Crespo para el país, vienen pintorescos optimistas; ruidosos, no logran darle ritmo a sus cánticos pero visten un llamativo bordó imperial. Levantan estandartes y llevan la mística a extremos surrealistas. A veces, se dan manija y parecen desorbitados. Otras, se paralizan extasiados y miran al horizonte con expresión trascendental. Con devoción también observan el pasado (Roma del 30 A.C., Argentina del sXIX) pero sólo para proyectar un futuro algo distópico.

Son las Fuerzas del Cielo que regresan a reclamar su lugar en La Libertad Avanza, un lugar maltrecho desde que el armado bonaerense quedó en manos de Sebastián Pareja y los dejó afuera. Pero la derrota a manos del peronismo fue su fortaleza. Así que se envalentonan, gritan, tiran petardos y agitan: acá están, son ellos, las Fuerzas del Cielo.

“Nosotros somos la vanguardia, la agrupación que piensa las ideas de la libertad más allá de su ejecución, somos hasta estéticamente superiores”, declara Rodrigo Rojas (24), un muchacho de flequillo que vino desde Entre Ríos ese ejército de jóvenes que piensa la militancia en función de redes sociales. “No lo votaría como Presidente sino como emperador intergaláctico”, suma otro joven que es de Río Negro y no quiere dar el nombre porque advierte que sus padres son docentes y podrían perder su trabajo.

La agrupación es comandada por Daniel Parisini. Lleva puesto la indumentaria pretoriana sobre un cuerpo que dista bastante del ideal físico masculino del imperio romano. Blandamente, el “Gordo Dan” se queda a mitad de camino cuando levanta el estandarte de las Fuerzas del Cielo con un brazo más entrenado por su actividad tuitera que por la brutal rutina de los soldados de élite que cuidaban al emperador hace unos siglos.

“Para ser de las fuerzas del cielo solo hace falta ponerse la camiseta y odiar a los kukas, no hay mucha vuelta”, reflexiona Nelson Carabajal, un hombre canoso de Capital Federal. “No se discrimina por edad ni religión, solo odiar al kirchnerismo”, agrega.

Pero para entrar a la guardia pretoriana hay que pasar por un entrenamiento más duro que la guerra.Ser part de las Fuerzas del Cielo requiere anotarse en este link (https://www.instagram.com/p/DPNYdjbDQU0/) y dejarse hipnotizar por la grandeza de las imágenes retocadas con IA donde nada es verdad y todo está permitido.

En este grupo de “élite” está Agustín Romo, diputado bonaerense, que para las cinco de la tarde fuma un cigarro displicente y responde: “A Espert lo apartaron para que los Kirchneristas no lo utilicen políticamente”. Agustín Laje se mueve histéricamente como una celebrity, fotografiándose con la gente, y ante la pregunta por Santilli, declara: “Es lo que hay que hacer para no dejarse psicopatear por los kirchneristas”.

Al costado de las cabecillas, un puñado de muchachos intenta transmitir dureza pretoriana pero realmente sus formas de andar son suaves y ligeras como las nubes que para las cinco y media de la tarde parecen merengue sobre el Movistar Arena. El resto de la tropa la ocupan los anónimos pragmáticos, algunos juegan con una peluca colorada en alusión al ex marido de Nancy Pazos, otros saltan, ríen y se abrazan. Curtidos, llevan con orgullo la casaca bordó y se aguantan las cargadas de los que se frenan sobre la calle Guzmán y les recuerdan el 3% o Fred Machado.

“Del 1 al 10, ¿cuánto entusiasma militar por Santilli?”, se le consulta a Rodrigo Cabanilla, de 32 años, militante de LFC. “Con Santilli todo bien, hasta tengo fotos con el pelo colorado”, responde.

Guerra de cantos de esquina a esquina

Pasadas las seis de la tarde comenzaron los enfrentamientos verbales cuando el Movimiento Teresa Rodríguez se hizo presente en el Parque los Andes. La policía se desplegó y arrinconó a los manifestantes. Los libertarios se acercaron y, agitando los brazos, les gritaban “negros de mierda”, mientras que estos respondían: “Alta coimera” o “Milei basura vos sos la dictadura”.

La misma escena se produjo en simultáneo en la esquina de Corrientes y Dorrego. El momento de mayor tensión se vivió cuando un muchacho libertario le gritó a una mujer “te hago la tintura, negra”. Del otro lado lo mandaron al lugar de donde nació. Un sujeto se filtro y quiso arrebatarlo pero la policía lo detuvo, mientras explotaban petardos y otros policía detenia al que tiraba cohetes. Cada vez que el semáforo cambiaba de color y los autos pasaban, se hacía silencio. Luego se reanudaba la escena. Unos gritando “vayan a laburar, vagos”, “Cristina tenés tobillera” y “el que no salta es de Hezbollah”. Y otros “yo sabía que a los liberales los cuida la policía”.