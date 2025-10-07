El mapa de cómo Israel arrasó Gaza: carreteras, cosechas, ciudades enteras y una población destruida

Tras dos años de guerra de castigo sobre Gaza, la destrucción es absoluta e incluso perceptible desde el espacio: cosechas, carreteras, edificios y población fueron arrasados. Israel mató a 67.139 personas, de los cuales más de 20.000 son niños (1.015 bebés de menos de un año) y más de 12.500 son mujeres. A ellos se suman 9.500 desaparecidos bajo los escombros, según cifras del Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas, y consideradas válidas por la ONU.

En los siguientes mapas se puede ver la evolución de la destrucción de edificios en la Franja de Gaza. Los académicos Jamon Van Den Hoek y Corey Scher mapearon esa destrucción comparando imágenes satelitales. Según su estudio, el 60% de todos los edificios fueron dañados durante estos dos años. “Dada la probable presencia de daños a muy pequeña escala que no podemos detectar utilizando los datos de Sentinel-1 con píxeles de 10 metros de resolución, es probable que los mapas de daños ofrezcan una estimación conservadora de las zonas afectadas por daños en los edificios”, aclaran.

Empezando por el norte y terminando en el sur, el análisis detallado de estas imágenes de satélite muestra cómo fue la destrucción de la Franja por los incesantes ataques aéreos y terrestres israelíes.

De norte a sur: así ha arrasado Israel la Franja de Gaza Mapa de los edificios destruidos o dañados desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza en el primer, segundo, tercer mes de guerra, en 2024 y 2025 Primer mes Ciudad de Gaza Jan Yunis Rafah Áreas urbanas Hasta dic-2023 Edificios destruidos Hasta ene-2024 Ciudad de Gaza Jan Yunis Rafah Hasta sep-2024 Edificios destruidos en un año Hasta ago-2025 Ciudad de Gaza Jan Yunis Rafah Fuente: análisis de daños a partir de imágenes y datos satelitales de Copernicus Sentinel-1 realizado por Corey Scher, del Centro de Postgrado de la Universidad Municipal de Nueva York (CUNY), y Jamon Van Den Hoek, de la Universidad Estatal de Oregón

De hecho, la ONU eleva el porcentaje de edificios destruidos al 78% de los aproximadamente 250.000 edificios, lo que generó 61 millones de toneladas de escombros, de los cuales alrededor del 15% podría estar contaminado con amianto, residuos industriales o metales pesados.

Las imágenes de satélite, obtenidas a través de Copernicus-Sentinel 1, permiten comparar cómo se veía Gaza desde el espacio en septiembre de 2023 y septiembre de 2025. Las fotografías captan la destrucción del territorio: donde antes había ciudades, ahora sólo hay edificios derribados; donde antes había cultivos, ahora solo descampados. Según datos recientes del Programa Medioambiental de la ONU, Gaza perdió incluso sus árboles. La guerra terminó con el 97% de los cultivos arbóreos, el 95% de los matorrales y el 82% de las cosechas anuales, lo que imposibilita la producción de alimentos a gran escala.

La destrucción en Gaza tras dos año de guerra desde el cielo Fotografías de satélite de septiembre de 2023 (antes de la guerra) y septiembre de 2025 (dos años desde el inicio) 2023 2025 Israel Ciudad de Gaza Jan Yunis Rafah Zonas agrícolas Zonas agrícolas Ciudad arrasada Corredor Netzarim Caminos construidos por el ejército de Israel Edificios arrasados Ciudad arrasada Caminos construidos por ejérc. israelí Carreteras destruidas Campos de refugiados Fuente: Copernicus-Sentinel 1

La destrucción de Gaza no sólo se saldó con innumerables pérdidas materiales sino también miles de víctimas mortales. El siguiente gráfico muestra la evolución de las vidas perdidas en Gaza cada mes desde octubre de 2023, según las cifras publicas por las autoridades locales, consideradas fiables por la ONU y la mayor parte de las organizaciones independientes.

En apenas dos años, el número de fallecidos ha escalado hasta las 67.000 personas, según el último conteo oficial. Aunque un tercio de las muertes se produjo en los primeros tres meses de guerra, el goteo de fallecidos continúa mes a mes en la Franja.







Pero, ¿quiénes son los que murieron en Gaza? El último desglose publicado por el Ministerio de Sanidad gazatí, de principios de septiembre de 2025, dibuja un boceto demográfico de las personas que perdieron la vida desde el inicio del conflicto.

Cargando... . Desde que Israel lanzó su ofensiva sobre Gaza, más de 67.000 personas han fallecido en la Franja. Sería el equivalente a la población de la ciudad de Zamora. Cada siluetaA que ves representa un hombre adulto que ha muerto en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 Esta cifra es solo la punta del iceberg: no incluye a los desaparecidos, los cuerpos que aún están bajo los escombros y los que no nunca fueron llevados al hospital. Además, los hombres adultos representan menos de la mitad de las muertes en Gaza. Al menos 4.800 ancianos han fallecido desde 2023

t De los fallecidos por los bombardeos y ataques israelíes, al menos 10.400 son mujeres

s Cada silueta roja representa a un niño que ha fallecido en la franja desde el inicio del conflicto. Son 20.000 menores. 6.000 de ellos, bebés y niños con menos de cinco años.

A La ofensiva israelí deja además millones de desplazados, cientos de miles de personas sin acceso a agua o comida, casi 200.000 edificios destruidos y más de 160.000 heridos.

Solo la mitad de los fallecidos son hombres adultos, según las cifras del Gobierno gazatí. La cifra muestra que una gran parte de los ataques israelíes están dirigidos contra la población civil.

Los datos del Observatorio Shireen, que recopiló los nombres de más de 61.000 víctimas gazatíes a partir de informaciones publicadas en la prensa y de denuncias de los propios familiares, muestran cómo el porcentaje de fallecidos en cada grupo de edad es bastante similar a la distribución de la población civil de Gaza por esos grupos, esto es, el perfil de las víctimas coincide con el de la población civil.







